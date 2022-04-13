Закликаю до додаткової допомоги Україні зброєю, – президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві.

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Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї.

"На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі".

"Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

Каріс закликав належним чином розслідувати злочини російських військових в Україні та не залишити їх без покарання.

"Мені бракує слів. Усі ці злочини треба як слід розслідувати, і всі ті, хто бере участь у санкціях, мають узяти до уваги саме такі злочини: вбивства, катування безневинних, незаконні типи озброєння – це не повинно залишитися безкарним. Естонія підтримує зусилля, необхідні кримінологічні експертизи. Ми маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю жахливу війну", - заявив він.

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