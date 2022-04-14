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Росія має відповісти за звірства під Києвом, - голова Міноборони Японії

кісі,нобуо

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі провів переговори по відеозв'язку з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Резніков висловив Японії подяку за надання Україні спорядження її Сил самооборони, зокрема бронежилетів, а також іншу допомогу.

Кісі своєю чергою заявив, що у світлі уваги з'явився жорстокий акт вбивства великої кількості цивільних осіб у районах поблизу Києва, які були окуповані російськими збройними силами.

Міністр вважає, що це тяжке порушення міжнародного гуманітарного права, яке не можна терпіти. Він також заявив, що рішуче засуджує цей акт, а Росію необхідно притягнути до відповіді.

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Після переговорів Кісі сказав кореспондентам, що односторонні спроби силою змінити статус-кво підривають основи міжнародного порядку. Він зазначив, що Японія продовжить підтримувати тісний контакт із Україною та надавати максимальну підтримку у взаємодії з міжнародною спільнотою.

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Топ коментарі
+10
Японцям-черговий респект за позицію...
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14.04.2022 08:53
+6
Звірства відбуваються скрізь куди та наволоч заходить.
Ще невідомо скільки людей вони знищили на Донеччині з 2014.
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14.04.2022 08:56
+5
...москалiв на ножi
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14.04.2022 08:58
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Японцям-черговий респект за позицію...
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14.04.2022 08:53 Відповісти
Звірства відбуваються скрізь куди та наволоч заходить.
Ще невідомо скільки людей вони знищили на Донеччині з 2014.
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14.04.2022 08:56 Відповісти
...москалiв на ножi
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14.04.2022 08:58 Відповісти
20 років ***** та його гебьйо перетворювало громадян замкадья на жебрацьке бидло крадучі всі ресурси.
Бидло за $500 їде вбивати Українців, при чому більшість унітаза не бачили.. (Сєня, де стіна??)

ООН просерла всі! моменти перетворення цього народу на біомассу та ніяк не впливала на концентрацію всіх ресурсів народа в гуртку кишенькових олігархів пуйла.
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14.04.2022 09:11 Відповісти
Самураї, вломіть вже кацапні за свої острови!
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14.04.2022 09:44 Відповісти
Північні Території із @бєнєй домой!
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14.04.2022 09:56 Відповісти
Должна ответить за зверства не под Киевом, а по всей Украине!
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14.04.2022 10:11 Відповісти
Россия развалится и Япония вернет свои острова!
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14.04.2022 10:15 Відповісти
Украине нужно сотрудничать больше с Японией и в военном плане и во всех сферах, великая нация, есть чему поучиться. Нужно больше обмениваться опытом!
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14.04.2022 10:20 Відповісти
 
 