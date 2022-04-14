Росія має відповісти за звірства під Києвом, - голова Міноборони Японії
Міністр оборони Японії Нобуо Кісі провів переговори по відеозв'язку з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Резніков висловив Японії подяку за надання Україні спорядження її Сил самооборони, зокрема бронежилетів, а також іншу допомогу.
Кісі своєю чергою заявив, що у світлі уваги з'явився жорстокий акт вбивства великої кількості цивільних осіб у районах поблизу Києва, які були окуповані російськими збройними силами.
Міністр вважає, що це тяжке порушення міжнародного гуманітарного права, яке не можна терпіти. Він також заявив, що рішуче засуджує цей акт, а Росію необхідно притягнути до відповіді.
Після переговорів Кісі сказав кореспондентам, що односторонні спроби силою змінити статус-кво підривають основи міжнародного порядку. Він зазначив, що Японія продовжить підтримувати тісний контакт із Україною та надавати максимальну підтримку у взаємодії з міжнародною спільнотою.
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Ще невідомо скільки людей вони знищили на Донеччині з 2014.
Бидло за $500 їде вбивати Українців, при чому більшість унітаза не бачили.. (Сєня, де стіна??)
ООН просерла всі! моменти перетворення цього народу на біомассу та ніяк не впливала на концентрацію всіх ресурсів народа в гуртку кишенькових олігархів пуйла.