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діти (4937) МЗС (4023) викрадення (803) росія (63589)

В Росії вдаються до незаконного "всиновлення" вивезених з України дітей, - МЗС

діти,дитина

Міносвіти РФ хоче підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують, в порушення міжнародного права, вдаватися до неприпустимих дій – незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії, через державний кордони нашої держави на територію Росії", - йдеться в заяві.

Загрозу незаконного усиновлення українських дітей громадянами Росії в МЗС назвали "кричущою".

"Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", - зазначили у міністерстві.

Дивіться: Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО

Ці дії можуть кваліфікуватися як викрадення, додали в МЗС.

Міністерство звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію нашої держави.

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Топ коментарі
+12
в раші вже були наради, де ці уроди жалілися, що діти, викрадені з України пагано розуміють русскій язик і давали завдання за літо навчити дітей розмовляти кацапською (десь відео було з цієї наради)

тобто про повернення дітей до України ці уроди навіть не думають

діти - військовополонені.
і хтось там заперечує геноцид та етноцид??
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14.04.2022 10:31
+10
Що значить "можуть". А може, мають наміри. А то виходить, що це їм вже дозволили
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14.04.2022 10:27
+9
Це кінднепінг терористичної країни якою є росія.
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14.04.2022 10:50
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Що значить "можуть". А може, мають наміри. А то виходить, що це їм вже дозволили
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14.04.2022 10:27 Відповісти
Татаромосковська орда завжди брала дань дітьми та тим що не знищили... Це є їхній "рассійській мір" чи точніше сказати світогляд. Надіюсь наша влада роздивилась і не буде нести нісенітниці "братні народи", "просто перестать стрелять" чи взагалі вести перемовини з цими дикунами на їх умовах.
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14.04.2022 12:24 Відповісти
Угу, тобто на захід навіть смертельно хворих дітей не віддавали гей-парам, які мали кошти їх лікувати, і дочекалися поки роздадуть кацапам, які їх будуть тримати пару місяців для соц. виплат, а далі "як вийде"... Ну що, гомофобія не вбиває, лицеміри їбані?
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14.04.2022 10:29 Відповісти
Да ладно гей-парам. Вообще никому, по закону царя ирода. А то мало ли, вдруг ребёнок в "гейропе" и "пендосии" вырастет и путина не будет любить.
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14.04.2022 10:49 Відповісти
так, в шизанутому бомжостані дозволять наших дітей всиновлювати кацапським виродкам, можливо переважно в неблагополучні сім'ї -- це в кращому разі, а в гіршому -- просто на органи відправлятимуть, скажімо, в інститут Бурденка, і про це ніхто не дізнається, на жаль((((
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14.04.2022 10:31 Відповісти
нажаль, що на органи-більш реально
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14.04.2022 10:41 Відповісти
в раші вже були наради, де ці уроди жалілися, що діти, викрадені з України пагано розуміють русскій язик і давали завдання за літо навчити дітей розмовляти кацапською (десь відео було з цієї наради)

тобто про повернення дітей до України ці уроди навіть не думають

діти - військовополонені.
і хтось там заперечує геноцид та етноцид??
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14.04.2022 10:31 Відповісти
І що це все буде означати без втручання славетних ООН, ПАРЄ та інших таких організацій??Це повний пи**десь, як цьому запобігти?!!
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14.04.2022 10:43 Відповісти
я вам скажу більше -навіть якщо всі вами перелічені організації тільки "виразять глибоку просто найглибшу стурбованість" діти додому не повернуться.
світ має щось робити з російським фашизмом
спільно
і дуже швидко
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14.04.2022 11:01 Відповісти
ООН, ПАРЄ будуть ці проблеми вирішувати Роками..
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14.04.2022 10:45 Відповісти
Це кінднепінг терористичної країни якою є росія.
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14.04.2022 10:50 Відповісти
Це вже занадто по *********. Ми маємо діло з татаромосковською ордою. Якщо Києв не встоїть то і Європа не встоїть, це вже було майже тисячу років тому...
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14.04.2022 12:29 Відповісти
Пропоную обміняти Медведчука на усіх вивезених наших дітей.
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14.04.2022 10:51 Відповісти
Доречі слушна ідея
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14.04.2022 10:55 Відповісти
Ординці, що сказати. Їх треба пздити
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14.04.2022 10:52 Відповісти
Две трети посылок похищено! Российские военные жалуются на почтовых мародёров, ворующих их специальные посылки.

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14.04.2022 10:59 Відповісти
Ежегодно в кацапии безвестие пропадает 30000 детей!!!!!

страна педофилов!! Они не признают геев , но там процветает педофелизм и детское порно!!!
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14.04.2022 11:03 Відповісти
русским похеру - унитаз, ковер, ребенок - ему важен процесс.....
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14.04.2022 11:20 Відповісти
в сім'ї(. в тюрми їх посадять. їх інтернати і є тюрмами для дітей. звідти і рашистських дітей ніхто не бере ні в які сім'ї, дівати нікуди, що вже казати про українських((
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14.04.2022 11:22 Відповісти
Киднэпинг-кража детей. А во взятие в рабство детей это как называется?
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14.04.2022 11:27 Відповісти
хотят заменить свою генную кровь на исконно русскую, чтобы избавиться от своей грязной якутской крови
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14.04.2022 11:27 Відповісти
от тому мало буде зупини орків на кордонах України, треба знищити це бандитське утворення. І це має зробити весь світ, якщо хоче й далі існувати на Землі
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14.04.2022 11:50 Відповісти
 
 