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дети (6343) МИД (6806) похищение (1659) россия (93011)

В России прибегают к незаконному "усыновлению" вывезенных из Украины детей, - МИД

діти,дитина

Минобразования РФ хочет подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях "соглашения", которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают, в нарушение международного права, прибегать к недопустимым действиям – незаконному и насильственному перемещению граждан Украины, в частности детей, в т.ч. детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России, через государственные границы нашего государства на территорию России", - говорится в заявлении.

Угрозу незаконного усыновления украинских детей гражданами России в МИД назвали "вопиющей".

"Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", - отметили в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят научить депортированных украинских детей русскому языку. ВИДЕО

Эти действия могут квалифицироваться как похищение, добавили в МИДе.

Министерство обращается к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и по вопросам насилия в отношении детей принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию нашего государства.
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Топ комментарии
+12
в раші вже були наради, де ці уроди жалілися, що діти, викрадені з України пагано розуміють русскій язик і давали завдання за літо навчити дітей розмовляти кацапською (десь відео було з цієї наради)

тобто про повернення дітей до України ці уроди навіть не думають

діти - військовополонені.
і хтось там заперечує геноцид та етноцид??
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14.04.2022 10:31
+10
Що значить "можуть". А може, мають наміри. А то виходить, що це їм вже дозволили
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14.04.2022 10:27
+9
Це кінднепінг терористичної країни якою є росія.
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14.04.2022 10:50
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Що значить "можуть". А може, мають наміри. А то виходить, що це їм вже дозволили
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14.04.2022 10:27 Ответить
Татаромосковська орда завжди брала дань дітьми та тим що не знищили... Це є їхній "рассійській мір" чи точніше сказати світогляд. Надіюсь наша влада роздивилась і не буде нести нісенітниці "братні народи", "просто перестать стрелять" чи взагалі вести перемовини з цими дикунами на їх умовах.
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14.04.2022 12:24 Ответить
Угу, тобто на захід навіть смертельно хворих дітей не віддавали гей-парам, які мали кошти їх лікувати, і дочекалися поки роздадуть кацапам, які їх будуть тримати пару місяців для соц. виплат, а далі "як вийде"... Ну що, гомофобія не вбиває, лицеміри їбані?
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14.04.2022 10:29 Ответить
Да ладно гей-парам. Вообще никому, по закону царя ирода. А то мало ли, вдруг ребёнок в "гейропе" и "пендосии" вырастет и путина не будет любить.
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14.04.2022 10:49 Ответить
так, в шизанутому бомжостані дозволять наших дітей всиновлювати кацапським виродкам, можливо переважно в неблагополучні сім'ї -- це в кращому разі, а в гіршому -- просто на органи відправлятимуть, скажімо, в інститут Бурденка, і про це ніхто не дізнається, на жаль((((
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14.04.2022 10:31 Ответить
нажаль, що на органи-більш реально
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14.04.2022 10:41 Ответить
в раші вже були наради, де ці уроди жалілися, що діти, викрадені з України пагано розуміють русскій язик і давали завдання за літо навчити дітей розмовляти кацапською (десь відео було з цієї наради)

тобто про повернення дітей до України ці уроди навіть не думають

діти - військовополонені.
і хтось там заперечує геноцид та етноцид??
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14.04.2022 10:31 Ответить
І що це все буде означати без втручання славетних ООН, ПАРЄ та інших таких організацій??Це повний пи**десь, як цьому запобігти?!!
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14.04.2022 10:43 Ответить
я вам скажу більше -навіть якщо всі вами перелічені організації тільки "виразять глибоку просто найглибшу стурбованість" діти додому не повернуться.
світ має щось робити з російським фашизмом
спільно
і дуже швидко
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14.04.2022 11:01 Ответить
ООН, ПАРЄ будуть ці проблеми вирішувати Роками..
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14.04.2022 10:45 Ответить
Це кінднепінг терористичної країни якою є росія.
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14.04.2022 10:50 Ответить
Це вже занадто по *********. Ми маємо діло з татаромосковською ордою. Якщо Києв не встоїть то і Європа не встоїть, це вже було майже тисячу років тому...
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14.04.2022 12:29 Ответить
Пропоную обміняти Медведчука на усіх вивезених наших дітей.
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14.04.2022 10:51 Ответить
Доречі слушна ідея
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14.04.2022 10:55 Ответить
Ординці, що сказати. Їх треба пздити
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14.04.2022 10:52 Ответить
Две трети посылок похищено! Российские военные жалуются на почтовых мародёров, ворующих их специальные посылки.

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14.04.2022 10:59 Ответить
Ежегодно в кацапии безвестие пропадает 30000 детей!!!!!

страна педофилов!! Они не признают геев , но там процветает педофелизм и детское порно!!!
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14.04.2022 11:03 Ответить
русским похеру - унитаз, ковер, ребенок - ему важен процесс.....
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14.04.2022 11:20 Ответить
в сім'ї(. в тюрми їх посадять. їх інтернати і є тюрмами для дітей. звідти і рашистських дітей ніхто не бере ні в які сім'ї, дівати нікуди, що вже казати про українських((
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14.04.2022 11:22 Ответить
Киднэпинг-кража детей. А во взятие в рабство детей это как называется?
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14.04.2022 11:27 Ответить
хотят заменить свою генную кровь на исконно русскую, чтобы избавиться от своей грязной якутской крови
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14.04.2022 11:27 Ответить
от тому мало буде зупини орків на кордонах України, треба знищити це бандитське утворення. І це має зробити весь світ, якщо хоче й далі існувати на Землі
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14.04.2022 11:50 Ответить
 
 