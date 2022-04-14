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Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань, вони отримували чіткі завдання, - українська розвідка. ДОКУМЕНТ
Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.
Як інформує Цензор.НЕТ, документ здобули та орублікували у ГУР МО України.
Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.
З документом ознайомитись можна за посиланням. В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.
Топ коментарі
+80 YU ST
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+53 Перехватчик
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+40 Paul Foxen
показати весь коментар14.04.2022 11:26
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1. "Байрактар" пошкодив РЛС системи ПВО "Форт", після чого крейсер став практично уразливим проти ПКР "Нептун".
2. Отримав дві ракети в лівий борт.
3. Здетонували боєзапаси.
4. В 1:05 подав сигнал SOS.
5. О 2:05 ліг на лівий борт і затонув.
6. 50 моряків врятували турки.
7.Кількість врятованих своїми(якщо є, наразі невідома)
Слава Україні!!!
моряківкацапів
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли.
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
- Еще нет. Но уже ближе к центру Земли на два метра.
в Югославії у них були ученія
в Молдові у них були ученія
в Сірії у них ученія
в Грузії у них ученія
і тільки Україна сказала їм що досить вчитися тіпа "не наївся то не налижешся" і заходилася виписувати цим второгоднікам дипломи.
"Москва" спалена Байрактаром.
І два "Нептуни" в лівий край
Послали орків в їхній рай.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети.
Притащили мертвеца.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди..."
Одна медаль висела кучей.
лентыжопа в якорях(с).
Екперд Арестович за 5 годин до вторгнення розпинався, що рашисти на Київ не підуть.
Напевно, саме за це верховний головнокомандувач підвищує його в званні.
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
- На «первый-второй» рассчитайсь!
- Первый-второй…
Первый, шаг вперёд - и в рай!
- Первый-второй…
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадёт вслед за тобой.
- Первый-второй.
Первый-второй.
Первый-второй…
захват СУМЫ,ПРИЛУК,ПИРЯТИНА и восточной части КИЕВА
Левобережной Украины я не увидел.
За всі нації і народи, що москалі знищували -- все їм повернеться сторицею. Здохнуть, падлюки.