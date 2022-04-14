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ВООЗ (769) расизм (43) Ефіопія (27) Гебреєсус (166)

"Забагато уваги Україні": глава ВООЗ Гебреєсус звинуватив світ у расизмі

гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.

За словами Гебреєсуса, лише мала частина допомоги, наданої Україні, була приділена іншим гуманітарним кризам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

При цьому Гебреєсус визнав допомогу Україні "дуже важливою", тому що вона "впливає на весь світ".

Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони не викликають такої ж стурбованості світової спільноти, як війна в Україні.

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"Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям. Мені потрібно бути прямолінійним та чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших. І коли я говорю це, мені боляче. Бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається", - заявив Гебреєсус.

За словами Гебреєсуса, який сам родом з Ефіопії, за підрахунками ООН, для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день.

Збройні зіткнення між урядом Ефіопії та тиграйськими повстанцями тривають з початку листопада 2020 року.

Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, у тому числі мирні жителі, тоді як мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям з надання допомоги.

Усі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти та застосовували сексуальне насильство.

Автор: 
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Топ коментарі
+96
Емм, Афганістану Америка допомоги за 20 років дала в рази більше, ніж Україні, тому хай стулить писка...
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14.04.2022 11:28
+90
не будет зерна с Украины, нечем будет кормить Эфиопию и др.
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14.04.2022 11:30
+89
Слыш эфиоп...а не пошел бы нах...а??
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14.04.2022 11:28
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Сравнил ЙУХ с пальцем, эфиоп твою мать! В пору белым кричать о притеснениях и рассизме!
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14.04.2022 12:41 Відповісти
Ото нама чого ціх "обдарованих,обіжених" поизначати на посади.Чім більше толєрастії,тим більше бардака.
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14.04.2022 12:41 Відповісти
Як на мене, то про цвіт шкіри заговорив саме цей пан. До нього про таке навіть ніхто і не пам"ятав. То хто ж тут расист? Все таємне стає явним. Гнать в шею расиста з такої поважної посади.
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14.04.2022 12:44 Відповісти
Пейси звисають все виразніше. Тепер ми знаєм, що війну замовили ті самі залаштункові сили, які запустили пандемію.
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14.04.2022 12:45 Відповісти
Недоумок эфиопский, опять повторяет как попка то, что ему говорят, те, кто его проплатил, вставил свои пять копеек, а то забыли про него
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14.04.2022 12:46 Відповісти
Гавкнул чтобы путлер миллиончиком отблагодарил. Обезьяна продажная!
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14.04.2022 12:46 Відповісти
От си бабла за сокрытие ковида отгрёб, теперь от пуйла ждёт? Надеюсь, ему заплатят в фублях.
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14.04.2022 12:48 Відповісти
Не засеет, не пожнет пшеницу Украина, миллионы будут умирать с голоду в Африке!
Этого не знает глава ВООЗ Гебреєсус?!
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14.04.2022 12:51 Відповісти
У расизмі світ звинуватив той, хто винен у геноциді в Ефіопії і повному провалі ВООЗ щодо коронавірусу.
Вгадайте з трьох раз які країни просунули це чмо на керівника ВООЗ
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14.04.2022 12:54 Відповісти
для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день
100 ..! Карл ... вантажівок на день ... 100 ..!

Блін ... У Ефіопії є на озброєнні 5600 одиниць ЯЗ ???
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14.04.2022 12:55 Відповісти
Перед призначенням кандидата на главу ВООЗ треба обовязково визначати його IQ.
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14.04.2022 12:57 Відповісти
Гандон! Я не одну расу не затронув?
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14.04.2022 13:00 Відповісти
В Африке полно диктаторов, которые грабят свои народы. Разбирайтесь с ними.
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14.04.2022 13:06 Відповісти
Как говорится, ненавижу две вещи - расизм и негров.
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14.04.2022 13:08 Відповісти
Мало того ,что теперь играют английских королев,вопреки историческим фактам,теперь ещё к нам в карман лезут...вот сами делают так ,чтоб их не любили ,а потом вопят по каждому поводу :"это потому ,что я негр???!!!'...
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14.04.2022 13:08 Відповісти
Расизм?!! Та нам глибоко начхати якого кольору шкіра в того, хто іде слідом за російським кораблем.
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14.04.2022 13:12 Відповісти
Хз, европейские страны в первую очередь волнует ситуация в Европе. Африканские страны должна волновать ситуация в Африке. Все логично. Я не думаю, что этот мужик по ночам не спит из-за проблем в Венесуэле, к примеру.

Решил хайпануть на расовой теме. Тогда можно и ответочку пустить - в Африке не сильно чешутся по поводу ситуации в Украине. Они куда сильнее переживают за какое-то Сомали или Сирию. Это черный расизм.
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14.04.2022 13:15 Відповісти
***** черножопый халяву раскрыл.
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14.04.2022 13:15 Відповісти
...хавало раскрыл. Видимо это имелось ввиду.
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14.04.2022 13:46 Відповісти
в виду
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14.04.2022 16:13 Відповісти
Красный крест в помощь.
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14.04.2022 13:16 Відповісти
чорножопий расизм на блюдечку.... хвостато-волохата особа з 3 Світу приревнувала до допомоги Україні... по її баченню, найбільше допомагать потрібно в її світі....
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14.04.2022 13:17 Відповісти
мавпа ти немита -на банан
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14.04.2022 13:25 Відповісти
ИДИ В ЖОПУ ИЗ КОТОРОЙ ТЫ ВЫПОЛЗЛО!!!!
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14.04.2022 13:26 Відповісти
Ефіопія не стане епіцентром третьої світової війни. На відміну від росії, яка погрожує ядерним ударом усьому світу! Так що можна Гебресіусу розслабити ....!? А от що він робив, коли корона лютувала у світі, то питання на мільйон доларів.
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14.04.2022 13:29 Відповісти
Європа в першу чергу допомагає собі.
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14.04.2022 13:30 Відповісти
Африканські диктатори не загрожують Європі так як ху#ло.
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14.04.2022 13:32 Відповісти
То він що грошики на ковідобєсіє скінчились. Така гарна годівниця закрилась. Та й схопився за колір шкіри. Але де в чому він правий. Таких як ****о багато і якщо їх не спинити вони весь світ перетворять на Ерітрею та Сомалі. ЛНР та ДНР.
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14.04.2022 13:30 Відповісти
ПРОБЛЕБА В ТОМ, ЧТО НИГЕР НАЗЫВАЕТ НИГЕРА НИГЕРОМ, А БЕЛЫЙ БЕЛОГО БЕЛЫМ НЕ НАЗЫВАЕТ !)
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14.04.2022 13:31 Відповісти
Вирішив хайпанути. Бо коли був розгар пандемії Covid-19, то почував себе тузом. А тепер якось усі про нього призабули.

Розумію, що його може десь більше болить рідна Ефіопія. Але тоді треба йти геть із посади всесвітній організації і їхати допомагати рідній країні. А на глобальній посаді треба думати глобально. Бо війни (якими б вони не були жорстокими і кривавими) в перелічених ним країнах не загрожували перерости в Третю Світову, що може знищити усе людство. А війна в Україні - на жаль, може.
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14.04.2022 13:32 Відповісти
А до війни в Україні чого чекав, не говорив?
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14.04.2022 13:35 Відповісти
Китай пускает в ход своих проплаченых агентов чтобы хоть как-то помочь обосравшейся рашке.
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14.04.2022 13:36 Відповісти
Наш чернож... кхм... черноглазьій товарищ не понимает одну простую вещь. Если завтра половина негров Африки сдохнет, то мир єтого даже не заметит.
А если Украина проиграет войну, то половина негров Африки сдохнет от голода (и мир єтого даже не заметит).
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14.04.2022 13:36 Відповісти
Ой, тупооой! Выбрали по квоте темнокожой в руководители ВООЗ.. а оно еще хрюкает ..
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14.04.2022 13:42 Відповісти
So many rasists comments here
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14.04.2022 13:42 Відповісти
А хіба ділити людей на "чорних" та "білих", як це робить пан Гебреєсус, не є проявом расизму?
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14.04.2022 13:44 Відповісти
Їм можна.
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14.04.2022 14:30 Відповісти
Еще немного, и этот родственник пушкина , будет говорить о ущемлении гуЗкого изыга в мире ...
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14.04.2022 13:44 Відповісти
хрен ему, а не украинское зерно...
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14.04.2022 13:49 Відповісти
мудак эфиопский, в 2019 ничего не сделал для не распространения уханьского ковида из китая, теперь высказывает претензии к неравномерности распределения гумпомощи. афганистану 20 лет штаты помогали - а талибам сдались на несколько дней. не будет зерна с Украины - от голода вымрет население во всех странах что перечилил это гебельс или гебреєсус , такое чувство что он русский текст зачитывает.
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14.04.2022 13:49 Відповісти
Чувак, сидящий на подкормке у Китая, озвучивает китайские нарративы, состряпанные Кремлём.
Занимайся своей Африкой и не лезь к серьёзным людям со своими дурноватыми замечаниями!
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14.04.2022 13:50 Відповісти
сравнил хер с пальцем. В Африке нет агрессоров уровня рашки. И разрушений таких нет.
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14.04.2022 13:56 Відповісти
"Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії..". Ти, безмозглий ефійоп твою мать! Не можеш відрізнити війни дикунів між собою від агресії орків та геноциду! Хто тебе довбня призначив? Напевно без ***** не обійшлося.
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14.04.2022 14:00 Відповісти
"Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії..". Ти, безмозглий ефійоп твою мать! Не можеш відрізнити війни дикунів між собою від агресії орків та геноциду! Хто тебе довбня призначив? На певно без ***** не обійшлося.
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14.04.2022 14:01 Відповісти
лаврова нагадує
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14.04.2022 14:03 Відповісти
******* ефіоп, якщо вашу країну хтось *****, про неї навіть не задають - а якщо Україну ******* - ви перші подохнете з голоду із-за продовольчої кризи в Африці в першу чергу .
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14.04.2022 14:04 Відповісти
Я завжди знав, що афганці, якщо добре пошкребти, у душі десь трохи негроїдної раси...
А назагал викликає щире здивування, як це опудало (пробачте, якщо ненароком проявив расизм щодо опудал) взагалі втиснулося в крісло голови ВООЗ...
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14.04.2022 14:06 Відповісти
Три раза перечитала заголовок, думала это ошибка и мне показалось. Не ошибка. Шо он несет?!
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14.04.2022 14:15 Відповісти
Вот такая сволочь пробралась
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14.04.2022 14:24 Відповісти
Грошики пливуть мимо твоєї харі!
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14.04.2022 14:31 Відповісти
"Великий" діяч вкотре довів свою тупість і заангажованість.

Це однозначно москальський наратив, який болванчик китайців озвучив на запит тих, хто це нещастя пропихнув на посаду.
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14.04.2022 14:32 Відповісти
Китайська лялька заговорила.
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14.04.2022 14:59 Відповісти
Лес из пальм, а где-то с краю
Слон пасётся не спеша.
Отчего же так страдает
Эфиопская душа?
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14.04.2022 15:10 Відповісти
шо б тебе в жопу чорти ипали чорна мавпа тупорила
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14.04.2022 15:14 Відповісти
Надодачу до Гебрейсовських ковідних "подвигів", ця істота належить до ефіопського "народного фронту звільнення тиграй", який й воює в його Ефіопії, і який - ой, яка несподіванка - є марксисько-ленініським за ідеологією.
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14.04.2022 15:16 Відповісти
эта черножёпая тварь чем не довольна? тем, что село на финансы США и жирует? нахер с борта, черножопое ******...
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14.04.2022 15:42 Відповісти
Сученок, краще б займа вся ось цім:

На сегодняшний день в Африке полностью вакцинировано от COVID-19 всего 15% взрослого населения
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14.04.2022 15:43 Відповісти
Навіщо загостювати на кольорі шкіри урода? Ви дебіли чи кацапські провокатори?
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14.04.2022 15:46 Відповісти
А коли вузькоокі буряти, калмики та ін. вбивають людей в Україні, то це расизм чи ні? В 90% терористичних організацій в світі спонсорування і грошима і зброєю йде з РАШКИ. Так що проблеми різні, а вирішуються присипанням однієї скаженої собаки, яка вважає себе Руццкім мядвєдєм. Мужику просто хтось на карман капнув кривавих баксів. Це мені нагадує той випадок, коли при пограбуванні в США чорношкірий озброєний грабіжник, який заліз в будинок до білих з метою пограбування, завжди кричить про расизм, хоча перед тим він був крутим чорним ганстером, яякий зараз розведе білих на бабки чи машину.
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14.04.2022 15:52 Відповісти
Понятно... рашистский агент что то ******.

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14.04.2022 15:56 Відповісти
Думаю, що як би той урод і такі , як він не крали там гроші, то в тих ефіопіях все було би добре.
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14.04.2022 16:14 Відповісти
Напевно це тому, чому оцей Гебреєсус, який сам родом з Ефіопії, сидить в кабінеті в Женеві, а не віщає з передової тер.оборони Ефіопії.
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14.04.2022 16:19 Відповісти
Адханом Гебрейесус , а его эфиопы почему голодают? Не хотят работать и привыкли жить за чужой счёт.
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14.04.2022 16:33 Відповісти
А так все йшло солодко...Качали грошики широким насосом в кишені.За два роки "пандеміі" збагатилися га мільярди...А тут війна.Всі говорять про Украіну....Ну що ж ,всі претензіі до Путіна.Він і Сі олімпіаду обломав.Так і віра в "пандемію" закінчилася.
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14.04.2022 16:45 Відповісти
в УкраЇні як раз і вирішуються проблеми СіріЇ, ЕфіопіЇ та Авганістану, бо як здохне рашка так і всі військові проблеми в світі зникнуть.
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14.04.2022 17:01 Відповісти
в УкраЇні як раз і вирішуються проблеми СіріЇ, ЕфіопіЇ та Авганістану, бо як здохне рашка так і всі військові проблеми в світі зникнуть.
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14.04.2022 17:01 Відповісти
в УкраЇні як раз і вирішуються проблеми СіріЇ, ЕфіопіЇ та Авганістану, бо як здохне рашка так і всі військові проблеми в світі зникнуть.
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Бізнес-план на життя для чорних: в будь-якій ситуаціїї волай про расизм.
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14.04.2022 17:18 Відповісти
ЭфІоп твою мать...
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14.04.2022 17:18 Відповісти
так надо не помощь просить а через оон звать "миротворцев"
если он хочет чтобы не было войны в эфиопии

всякие фронты освобождения, повстанцы и прочее
это другого рода войны, когда это действительно они
а не когда замаскированные рашенские военные

а тут полномасштабная война

в йемене тоже война, но там аравия не успокоится
пока хуситы "правят", а их поддерживает иран
на вступление войск не идет, поэтому только ракеты запускает
а они мягко говоря не очень точно попадают

собрали бы солдат вместо бы с оаэ и прочими и вошли бы в йемен
быстрее бы все закончилось
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14.04.2022 19:38 Відповісти
Любі мої диванні екзперди, ви навіть не уявляєте собі, скільки ВООЗ, за спонсорські гроші купує за кордоном медичного устаткування та інструментів і ліків, і ввозить в Україну у якості гуманітарної допомоги, на замовлення МОЗ та за погодженням із МінСоцПолітики, та розвозить своїм же коштом у лікарні, навіть районного та селищного типів.

Вас щойно розвели, як лохів, давши провокаційний заголовок цій статті. А в ній, для тих, хто тут коментує навіть на вчитавшись у статтю, йде мова про те, що у світі йде багато локальних воєн, де гинуть та калічаться такі самі люди, тільки іншого кольору шкіри, і які не отримують і десятої долі того, що ввозиться в Україну. Пан Тедрос Гебреєсус говорить про те, що світ мусить допомагати і іншим країнам,так само, як і Україні, а не скорочувати допомогу українцям.

Грамотна сволота статтю писала, авжеж. Поналітали тут, як мухи на лайно.
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14.04.2022 23:19 Відповісти
Не "диванний експерт" в Україні не ЛОКАЛЬНА ВІЙНА А ВІЙНА З ОДЕІЄЮ НАЙБІЛЬШИХ (ранійше вважалось найпотужнійших) армій світу РФ , ще й Белоруzzія допомогає! Різницю розумієте чи пояснити ?
Україна зараз це щит ЄС, тому й допомога більша.
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15.04.2022 10:27 Відповісти
Дуже цікаво, а що ВИ їсти будете???, якщо в Україні не буде МИРУ та ЗЕРНА???
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14.04.2022 23:57 Відповісти
Чернокожие - свободны. А украинцев московиты хотят поработить сейчас, в 21 веке! Как это уже было, когда Катерина2, которой до сих пор стоит памятник в Одессе, юридически утвердила рабовладельческий строй в Украине.
Не хочет ли этот господин поговорить про рабство в 21 веке?
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15.04.2022 01:13 Відповісти
я надеюсь МИД достаточно навалял этому уе*ну?!
стал ненавидеть негров и эфиопию...как же можно быть таким гнилым уродом?? в эфиопии макакам угрожает кто-то ЯО???
и еще гнида черномазая, работать в твоей эфиопии не пробовали?? с*ка.
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15.04.2022 01:40 Відповісти
сам напросився-пішов за кораблем..і в прямому і в переносному значенні
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15.04.2022 06:45 Відповісти
Ты будешь светиться, как лампочка, если мы не уничтожим эту навалу. А вооб ще то, лопату в руки и землю обрабатывать. Халявку они ждут-с. Я вас сук трудолюбивых в Израиле видела. Вякнул расист, чёртов. Сколько с китая отхватил за ковид? Чмо блин чёрномазое!
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15.04.2022 09:34 Відповісти
Заїб#ли з цим "расизмом".... так я теж можу сказати що Афро расисти.... бо вони не допомогають білим.... й навіть своїм не допомогають.... й це мені боляче що Афро такі расисти що навіть своїм не допомогають.
В Україні йде найбільша у світі й найкривавійша війна з часів 2й світової, Україна зараз це щит ЄС ! Тому й допомога Україні їде потужна.
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15.04.2022 10:22 Відповісти
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