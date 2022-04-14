"Забагато уваги Україні": глава ВООЗ Гебреєсус звинуватив світ у расизмі
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.
За словами Гебреєсуса, лише мала частина допомоги, наданої Україні, була приділена іншим гуманітарним кризам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
При цьому Гебреєсус визнав допомогу Україні "дуже важливою", тому що вона "впливає на весь світ".
Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони не викликають такої ж стурбованості світової спільноти, як війна в Україні.
"Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям. Мені потрібно бути прямолінійним та чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших. І коли я говорю це, мені боляче. Бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається", - заявив Гебреєсус.
За словами Гебреєсуса, який сам родом з Ефіопії, за підрахунками ООН, для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день.
Збройні зіткнення між урядом Ефіопії та тиграйськими повстанцями тривають з початку листопада 2020 року.
Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, у тому числі мирні жителі, тоді як мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям з надання допомоги.
Усі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти та застосовували сексуальне насильство.
Будь ласка, зачекайте...
Этого не знает глава ВООЗ Гебреєсус?!
Вгадайте з трьох раз які країни просунули це чмо на керівника ВООЗ
100 ..! Карл ... вантажівок на день ... 100 ..!
Блін ... У Ефіопії є на озброєнні 5600 одиниць ЯЗ ???
Решил хайпануть на расовой теме. Тогда можно и ответочку пустить - в Африке не сильно чешутся по поводу ситуации в Украине. Они куда сильнее переживают за какое-то Сомали или Сирию. Это черный расизм.
Розумію, що його може десь більше болить рідна Ефіопія. Але тоді треба йти геть із посади всесвітній організації і їхати допомагати рідній країні. А на глобальній посаді треба думати глобально. Бо війни (якими б вони не були жорстокими і кривавими) в перелічених ним країнах не загрожували перерости в Третю Світову, що може знищити усе людство. А війна в Україні - на жаль, може.
А если Украина проиграет войну, то половина негров Африки сдохнет от голода (и мир єтого даже не заметит).
Занимайся своей Африкой и не лезь к серьёзным людям со своими дурноватыми замечаниями!
А назагал викликає щире здивування, як це опудало (пробачте, якщо ненароком проявив расизм щодо опудал) взагалі втиснулося в крісло голови ВООЗ...
Це однозначно москальський наратив, який болванчик китайців озвучив на запит тих, хто це нещастя пропихнув на посаду.
Слон пасётся не спеша.
Отчего же так страдает
Эфиопская душа?
На сегодняшний день в Африке полностью вакцинировано от COVID-19 всего 15% взрослого населения
если он хочет чтобы не было войны в эфиопии
всякие фронты освобождения, повстанцы и прочее
это другого рода войны, когда это действительно они
а не когда замаскированные рашенские военные
а тут полномасштабная война
в йемене тоже война, но там аравия не успокоится
пока хуситы "правят", а их поддерживает иран
на вступление войск не идет, поэтому только ракеты запускает
а они мягко говоря не очень точно попадают
собрали бы солдат вместо бы с оаэ и прочими и вошли бы в йемен
быстрее бы все закончилось
Вас щойно розвели, як лохів, давши провокаційний заголовок цій статті. А в ній, для тих, хто тут коментує навіть на вчитавшись у статтю, йде мова про те, що у світі йде багато локальних воєн, де гинуть та калічаться такі самі люди, тільки іншого кольору шкіри, і які не отримують і десятої долі того, що ввозиться в Україну. Пан Тедрос Гебреєсус говорить про те, що світ мусить допомагати і іншим країнам,так само, як і Україні, а не скорочувати допомогу українцям.
Грамотна сволота статтю писала, авжеж. Поналітали тут, як мухи на лайно.
Україна зараз це щит ЄС, тому й допомога більша.
Не хочет ли этот господин поговорить про рабство в 21 веке?
стал ненавидеть негров и эфиопию...как же можно быть таким гнилым уродом?? в эфиопии макакам угрожает кто-то ЯО???
и еще гнида черномазая, работать в твоей эфиопии не пробовали?? с*ка.
В Україні йде найбільша у світі й найкривавійша війна з часів 2й світової, Україна зараз це щит ЄС ! Тому й допомога Україні їде потужна.