"Чересчур много внимания Украине": глава ВОЗ Гебрейесус обвинил мир в расизме

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, касающимся чернокожих и белых людей.

По словам Гебрейесуса, лишь малая часть помощи, предоставленной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

При этом Гебрейесус признал помощь Украине "очень важной", потому что она "влияет на весь мир".

В то же время, глава ВОЗ отметил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такой же обеспокоенности мирового сообщества, как война в Украине.

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"Я не знаю, действительно ли мир уделяет одинаковое внимание черной и белой жизни. Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит", - заявил Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, который сам родом из Эфиопии, по подсчетам ООН, для эфиопского региона требуется 100 грузовиков с жизненно важными гуманитарными грузами в день.

Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тиграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года.

В результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе мирные жители, в то время как миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи, а федеральное правительство обвиняется в препятствовании усилиям по оказанию помощи.

Все противоборствующие стороны якобы совершали внесудебные казни и применяли сексуальное насилие.