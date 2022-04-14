"Чересчур много внимания Украине": глава ВОЗ Гебрейесус обвинил мир в расизме
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, касающимся чернокожих и белых людей.
По словам Гебрейесуса, лишь малая часть помощи, предоставленной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
При этом Гебрейесус признал помощь Украине "очень важной", потому что она "влияет на весь мир".
В то же время, глава ВОЗ отметил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такой же обеспокоенности мирового сообщества, как война в Украине.
"Я не знаю, действительно ли мир уделяет одинаковое внимание черной и белой жизни. Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит", - заявил Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, который сам родом из Эфиопии, по подсчетам ООН, для эфиопского региона требуется 100 грузовиков с жизненно важными гуманитарными грузами в день.
Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тиграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года.
В результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе мирные жители, в то время как миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи, а федеральное правительство обвиняется в препятствовании усилиям по оказанию помощи.
Все противоборствующие стороны якобы совершали внесудебные казни и применяли сексуальное насилие.
Пожалуйста, подождите...
Этого не знает глава ВООЗ Гебреєсус?!
Вгадайте з трьох раз які країни просунули це чмо на керівника ВООЗ
100 ..! Карл ... вантажівок на день ... 100 ..!
Блін ... У Ефіопії є на озброєнні 5600 одиниць ЯЗ ???
Решил хайпануть на расовой теме. Тогда можно и ответочку пустить - в Африке не сильно чешутся по поводу ситуации в Украине. Они куда сильнее переживают за какое-то Сомали или Сирию. Это черный расизм.
Розумію, що його може десь більше болить рідна Ефіопія. Але тоді треба йти геть із посади всесвітній організації і їхати допомагати рідній країні. А на глобальній посаді треба думати глобально. Бо війни (якими б вони не були жорстокими і кривавими) в перелічених ним країнах не загрожували перерости в Третю Світову, що може знищити усе людство. А війна в Україні - на жаль, може.
А если Украина проиграет войну, то половина негров Африки сдохнет от голода (и мир єтого даже не заметит).
Занимайся своей Африкой и не лезь к серьёзным людям со своими дурноватыми замечаниями!
А назагал викликає щире здивування, як це опудало (пробачте, якщо ненароком проявив расизм щодо опудал) взагалі втиснулося в крісло голови ВООЗ...
Це однозначно москальський наратив, який болванчик китайців озвучив на запит тих, хто це нещастя пропихнув на посаду.
Слон пасётся не спеша.
Отчего же так страдает
Эфиопская душа?
На сегодняшний день в Африке полностью вакцинировано от COVID-19 всего 15% взрослого населения
если он хочет чтобы не было войны в эфиопии
всякие фронты освобождения, повстанцы и прочее
это другого рода войны, когда это действительно они
а не когда замаскированные рашенские военные
а тут полномасштабная война
в йемене тоже война, но там аравия не успокоится
пока хуситы "правят", а их поддерживает иран
на вступление войск не идет, поэтому только ракеты запускает
а они мягко говоря не очень точно попадают
собрали бы солдат вместо бы с оаэ и прочими и вошли бы в йемен
быстрее бы все закончилось
Вас щойно розвели, як лохів, давши провокаційний заголовок цій статті. А в ній, для тих, хто тут коментує навіть на вчитавшись у статтю, йде мова про те, що у світі йде багато локальних воєн, де гинуть та калічаться такі самі люди, тільки іншого кольору шкіри, і які не отримують і десятої долі того, що ввозиться в Україну. Пан Тедрос Гебреєсус говорить про те, що світ мусить допомагати і іншим країнам,так само, як і Україні, а не скорочувати допомогу українцям.
Грамотна сволота статтю писала, авжеж. Поналітали тут, як мухи на лайно.
Україна зараз це щит ЄС, тому й допомога більша.
Не хочет ли этот господин поговорить про рабство в 21 веке?
стал ненавидеть негров и эфиопию...как же можно быть таким гнилым уродом?? в эфиопии макакам угрожает кто-то ЯО???
и еще гнида черномазая, работать в твоей эфиопии не пробовали?? с*ка.
В Україні йде найбільша у світі й найкривавійша війна з часів 2й світової, Україна зараз це щит ЄС ! Тому й допомога Україні їде потужна.