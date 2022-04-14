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обстріл (27087) Харківщина (6053)

Російські вертольоти обстріляли низку сіл на Харківщині: поранено двох дітей

золочів

Двоє дітей зазнали поранень унаслідок атаки російськими військовими села Олександрівка Золочівської громади Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Харків".

Олександрівку обстрілювали із вертольотів, розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там вісім пошкоджених і чотири повністю зруйновані будинки", - повідомив голова громади.

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Потім російські війська атакували село Олександрівку.

"Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російські вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення легкі - у шию, у стегно. Відправили їх у лікарню", — розказав Коваленко.
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Топ коментарі
+12
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14.04.2022 18:08
+9
Україна скоро може отримати американські ударні дрони MQ-9 Reaper 💪


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14.04.2022 18:13
+7
А как там в селе с асфальтом, кто в курсе?
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14.04.2022 18:09
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14.04.2022 18:08 Відповісти
А как там в селе с асфальтом, кто в курсе?
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14.04.2022 18:09 Відповісти
можить досить?люди помилилися в пріоритетах конкретно,але зараз треба об'єднатися та бити одного ворога,це рашисти!
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14.04.2022 18:20 Відповісти
Україна скоро може отримати американські ударні дрони MQ-9 Reaper 💪


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14.04.2022 18:13 Відповісти
Теж читав про це, але не дуже віриться, з цими птахами ми зможемо бити по Москві.
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14.04.2022 18:20 Відповісти
А що це дасть?Саме місто не цікавий об'єкт, потрібно бити по прилеглим до нас аєродромах та складах зброї та палива.
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14.04.2022 18:24 Відповісти
Огрызаются за моцву, ущербные.
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14.04.2022 18:16 Відповісти
Дивує безглуздість таких дій, село на кордоні, обстріляти можна і з міномета, шлють два геликоптера....
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14.04.2022 18:21 Відповісти
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14.04.2022 18:24 Відповісти
Бити по цивільним людям в селах - вершина кацапської жорстокості!
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14.04.2022 18:38 Відповісти
 
 