Российские вертолеты обстреляли ряд сел в Харьковской области: ранены двое детей

Двое детей получили ранения в результате атаки российскими военными села Александровка Золочевской общины Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Харків".

Александровку обстреливали с вертолетов, рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей общины практически на границе с РФ. Там восемь поврежденных и четыре полностью разрушеных дома", - сообщил глава общины.

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Затем русские войска атаковали село Александровка.

"После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали бить. Ранены двое детей — школьники 9 и 11 лет. Ранения легкие - в шею, в бедро. Отправили их в больницу", — рассказал Коваленко.