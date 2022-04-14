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обстрел (25782) Харьковщина (5576)

Российские вертолеты обстреляли ряд сел в Харьковской области: ранены двое детей

золочів

Двое детей получили ранения в результате атаки российскими военными села Александровка Золочевской общины Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Харків".

Александровку обстреливали с вертолетов, рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей общины практически на границе с РФ. Там восемь поврежденных и четыре полностью разрушеных дома", - сообщил глава общины.

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Затем русские войска атаковали село Александровка.

"После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали бить. Ранены двое детей — школьники 9 и 11 лет. Ранения легкие - в шею, в бедро. Отправили их в больницу", — рассказал Коваленко.
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Топ комментарии
+12
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14.04.2022 18:08
+9
Україна скоро може отримати американські ударні дрони MQ-9 Reaper 💪


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14.04.2022 18:13
+7
А как там в селе с асфальтом, кто в курсе?
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14.04.2022 18:09
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14.04.2022 18:08 Ответить
А как там в селе с асфальтом, кто в курсе?
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14.04.2022 18:09 Ответить
можить досить?люди помилилися в пріоритетах конкретно,але зараз треба об'єднатися та бити одного ворога,це рашисти!
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14.04.2022 18:20 Ответить
Україна скоро може отримати американські ударні дрони MQ-9 Reaper 💪


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14.04.2022 18:13 Ответить
Теж читав про це, але не дуже віриться, з цими птахами ми зможемо бити по Москві.
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14.04.2022 18:20 Ответить
А що це дасть?Саме місто не цікавий об'єкт, потрібно бити по прилеглим до нас аєродромах та складах зброї та палива.
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14.04.2022 18:24 Ответить
Огрызаются за моцву, ущербные.
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14.04.2022 18:16 Ответить
Дивує безглуздість таких дій, село на кордоні, обстріляти можна і з міномета, шлють два геликоптера....
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14.04.2022 18:21 Ответить
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14.04.2022 18:24 Ответить
Бити по цивільним людям в селах - вершина кацапської жорстокості!
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14.04.2022 18:38 Ответить
 
 