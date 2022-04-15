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МВФ (3051) фінансування (3015) Крісталіна Георгієва (98)

МВФ та партнери готуються до масштабного відновлення України, - Георгієва

мвф
Фото: невідоме

МВФ збільшив екстрене фінансування допомогти Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.

Про це в інтерв'ю сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", - сказала Георгієва.

Директорка-розпорядниця МВФ зауважила, що нині для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії та боротьба з інфляцією та боргом.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Сподіваючись на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", - сказала вона.

Також читайте: Рада директорів МВФ погодила відкриття спецрахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні, - представник Фонду в Києві Рашкован

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https://www.washingtonpost.com/business/2022/04/14/ukraine-war-economic-impact-tunisia/ Tunisia among countries seeing major economic consequences from war in Ukraine Soaring prices for imports of wheat, fuel and fertilizer threaten an economic and political toll
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15.04.2022 07:21 Відповісти
Сподіваюся, що у менеджменті МВФ вистачить мізків і не давати гроші на відновлення клоунській владі напряму. Бо за 3 роки правління цих гнид, тільки на одній "бальшой стройкє" вкрадено більше 100 млрд. Тільки міжнародний контроль за потоками, тільки відкриті тендери, тільки прозоре фінансування!
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15.04.2022 07:32 Відповісти
Ніхто ніколи кошти на пряму не дає тим паче блазням і казнокрадам.
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15.04.2022 08:40 Відповісти
усе буде для бені та абрамовича
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15.04.2022 08:54 Відповісти
деньги давать тольки парашенки, он восстановит
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15.04.2022 09:26 Відповісти
Готовиться никогда не вредно, вредно строить дороги во время войны,а не вкладывать деньги в армию.
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15.04.2022 10:19 Відповісти
Все русские деньги за границей нужно передать Украине в качестве репараций! русские должны платить за то, что сделали! И потом еще годами будут платить!
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15.04.2022 11:02 Відповісти
 
 