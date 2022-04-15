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МВФ (3281) финансирование (1771) Кристалина Георгиева (48)

МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева

мвф
Фото: невідоме

МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

Об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ добавила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт есть врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", - сказала она.

Также читайте: За месяц Украина привлекла около $4 миллиарда от международных партнеров, - ОП

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https://www.washingtonpost.com/business/2022/04/14/ukraine-war-economic-impact-tunisia/ Tunisia among countries seeing major economic consequences from war in Ukraine Soaring prices for imports of wheat, fuel and fertilizer threaten an economic and political toll
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15.04.2022 07:21 Ответить
Сподіваюся, що у менеджменті МВФ вистачить мізків і не давати гроші на відновлення клоунській владі напряму. Бо за 3 роки правління цих гнид, тільки на одній "бальшой стройкє" вкрадено більше 100 млрд. Тільки міжнародний контроль за потоками, тільки відкриті тендери, тільки прозоре фінансування!
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15.04.2022 07:32 Ответить
Ніхто ніколи кошти на пряму не дає тим паче блазням і казнокрадам.
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15.04.2022 08:40 Ответить
усе буде для бені та абрамовича
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15.04.2022 08:54 Ответить
деньги давать тольки парашенки, он восстановит
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15.04.2022 09:26 Ответить
Готовиться никогда не вредно, вредно строить дороги во время войны,а не вкладывать деньги в армию.
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15.04.2022 10:19 Ответить
Все русские деньги за границей нужно передать Украине в качестве репараций! русские должны платить за то, что сделали! И потом еще годами будут платить!
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15.04.2022 11:02 Ответить
 
 