МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева

Фото: невідоме

МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

Об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ добавила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт есть врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", - сказала она.

Также читайте: За месяц Украина привлекла около $4 миллиарда от международных партнеров, - ОП