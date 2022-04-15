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армія рф (16200) провокація (778) перехоплення (347)

"Это наши херачат": СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області. АУДIО

Російська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявила про обстріли по території Брянської області нібито з боку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна. – Ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

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Топ коментарі
+47
Тут у свиноматки 7 миллионов накрываются,а он рапорт решил на увольнение писать.От падлец .😁
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15.04.2022 10:06
+42
******* повний.
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
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15.04.2022 10:07
+36
А хтось має сумніви окрім дурних лапатнікав???...
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15.04.2022 10:02
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А хтось має сумніви окрім дурних лапатнікав???...
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15.04.2022 10:02 Відповісти
******* кацапи, вони не просто дурні вони невиліковні, тобто своїх громадян валять свої ж ЗС, а їм *****, тільки цій конченній орчанці не доходить, що якщо буде треба її вбити і списати все на укропів, мабуть тоді їй буде теж *****. ****, нація моральних уродів
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15.04.2022 10:31 Відповісти
коли кацапня херачить сама себе - частіше мона?
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15.04.2022 10:03 Відповісти
Бьет,убивает,значит любит...(Скрепа "загадочной русской души")
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15.04.2022 12:20 Відповісти
ти диви, який орк обізнаний. зазвичай вони все хавають, що їм скабєєва со товаріщі розповідають.
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15.04.2022 10:03 Відповісти
Там різні. І завжди були.
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15.04.2022 10:15 Відповісти
теж кажу - не їбать машков, най їх ахмети трахають!
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15.04.2022 12:32 Відповісти
Тут у свиноматки 7 миллионов накрываются,а он рапорт решил на увольнение писать.От падлец .😁
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15.04.2022 10:06 Відповісти
Всё іде по плану в рашке 😂 спочатку демілітаризація своєї армії, тепер де нацифікація свого ж народу 😂
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15.04.2022 10:06 Відповісти
ну а чО?!)))
***** ж мичало що "адін народ"....ну не вийшло по цю сторону кордону,вийде по іншу)))

нормуль)
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15.04.2022 10:14 Відповісти
Та! Хай бояться !
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15.04.2022 10:07 Відповісти
******* повний.
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
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15.04.2022 10:07 Відповісти
нема куда "прийти"....там голову шоб нею кушать
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15.04.2022 10:15 Відповісти
вони не люди, 99% це біосміття, чому ви все ще сумніваєтесь?!
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15.04.2022 10:08 Відповісти
для достіженія мети ці орки самі себе перебьють
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15.04.2022 10:09 Відповісти
для фашистів нормально, коли свої по своїм ще й для провокації.... тепер розумію. чому кацапську "душу не понять" - як зрозуміти душу морально-психічний уродів????
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15.04.2022 10:10 Відповісти
це не може не радувати - менше ЗСУ роботи.
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15.04.2022 10:12 Відповісти
якось так...ну на 2-

даЙош ядерний удар по кремлю?!
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15.04.2022 10:13 Відповісти
там на кацапії ще є кремель - кацапня не хоче в нього влучити?
списуйте все на Phily - я якось переживу....
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15.04.2022 10:20 Відповісти
О Боги Египта, какие они все ********, ВСЕ!
Эта самка человека выдает, что когда она узнала что их убивают не украинцы а "свои", то ей стало легче... Причем эта особь вроде бы не совсем конченная, она даже не материться. Но лишняя хромосома - ее никуда не денешь.
Этот биологический сборник генетического мусора, надо изолировать от остального человечества, чтобы оттуда ничего и НИКОГДА больше не просачивалось в остальной мир!
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15.04.2022 10:20 Відповісти
вони як ракова пухлина світу, вони просто отруюють все чого торкаються, все знищують, вони це цар Анти-Мідас... все у лайно перетворюється де є хоть крапля *рускього*
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15.04.2022 10:22 Відповісти
Їй легше стало що це їх же чоловіки і батьки обстрілюють! Так здохнуть за щасття .Зомбі, кончені раби!
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15.04.2022 10:20 Відповісти
скотосамцi легше коли їй у голову прилетить снаряд з росiйської артилерiї
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15.04.2022 10:21 Відповісти
Дізнавшись, що село обстріляли свої семимісячна кацапулька заявила, що їй стало "...легче от этого."
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15.04.2022 10:23 Відповісти
матріошка зрозуміла....
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15.04.2022 10:24 Відповісти
"Вторая армия мира" оказалась плохо оснащенным сборищем мародеров, полностью извративших не только все правила войны, но даже правила, которые были завещаны армии российскими же полководцами. "Воевать не числом, а умением", "сам погибай - товарища выручай"... Эти максимы Александра Суворова сейчас воплощаются с точностью наоборот: россия бросает в топку войны тысячи неподготовленных, зомбированных пропагандой, необученных срочников и прохожих с улиц Донецка, для которых сворованная в украинских селах стиральная машинка важнее, чем жизнь того, с кем делил место в землянке, выкопанной в "Рыжем лесу".
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15.04.2022 10:27 Відповісти
жанна космодемяська зі справкою....
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15.04.2022 10:27 Відповісти
1:13 -"Такая ж зєрня била і в чеченскую вайну. Мгг.., Квартіри взривалі тіпа в маасквє..на самам дєлє ета фсбшнікі." - навіть кацапські вояки це визнають.
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15.04.2022 10:27 Відповісти
Треба їм навалювати. Аеродроми, мости, склади, в/ч ітп. Якийсь стид у нас незрозумілий. Вони наші міста виносять під 0, а ми навіть віб нафтобази в Бєлгороді відхрещюємось (хоча хлопці нагороди отримали)
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15.04.2022 10:30 Відповісти
биомасса..., ни животные, ни скоты, ни фашисты, это все как-то ближе к чему-то живому, разумному..., а тут вонючая, разлагающаяся биомасса, которой легчает, когда узнает, что свои херачат по своим...
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15.04.2022 10:31 Відповісти
"От этого как-то легче" - когда свои по своей территории и свои пострадавшие, т. е. все свои
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15.04.2022 10:40 Відповісти
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15.04.2022 10:51 Відповісти
Присылай стиралку и возвращайся в пакете.
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15.04.2022 11:12 Відповісти
В РОССИИ ЛЕГКИЕ ДУРОЧКИ !)
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15.04.2022 10:53 Відповісти
Ну яки ж це докази ? 21 сторіччі треба щось більше, а перемови якісь двох мужиків ну це несерйозно . Так можно що завгодно "доказати", навіть перемови марсіан с сатурном. Потрібен мікрофон та аудіоредактор та й вуаля запис готовий.
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15.04.2022 11:00 Відповісти
Епік фейл, чувак! Яких "двох мужиків"? Ти навіть не послухав, бо насправді тобі пофіг, бо ти "на роботі".
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15.04.2022 11:39 Відповісти
А з технічної точки зору - хіба неможливо вичислити звідки стріляли? Контрбатарейні системи не бачать?
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15.04.2022 11:10 Відповісти
Когда в 14-м году в ООН чуркин клялся, что ьони не обстреливали из ростовской области Украину - французский представитель вручил ему фотографии со спутников и сказал "Передайте путину, что есть интернет"
НО такое ощущение, что х**лу ещё не передали..что есть интернет..что есть электроника и средства радиоэлектронной борьбы....
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15.04.2022 11:17 Відповісти
Більшість орків, які заходять в Україну і не отримують підпитку пропаганди розумнішують.
Не читав Оруелла "1984", але читав "Обитаемый остров" братів Стругацьких. Майже 100%-во теперішня ситуація в мордорі.
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15.04.2022 11:25 Відповісти
Насправді ні. Цей мордор був мордором ще до винайдення радіо. Просто залишився таким як є.
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15.04.2022 11:42 Відповісти
Очередное подтверждение того, что расияне лишнехромосомные уроды. В какой другой стране свое же правительство херачит по народу, а им легче
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15.04.2022 11:51 Відповісти
Ей стало легче когда узнала, что россияне обстреливают своё гражданское население. Даже немного обрадовало судя по реакции. Кто писал - дно пробито. Нет у них дна, Не найдёте.
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15.04.2022 12:17 Відповісти
Стадо ***@нского планктона...
- УЖАС!!! Нас обстреляли!!! 7 пострадавших!!!
- Это наши...
- Фухх, тада ладно...
"
"
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15.04.2022 13:24 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:45 Відповісти
Ну кто ж с Ильиным спорить будет.
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15.04.2022 15:29 Відповісти
Хай захерачать по своєму кремлю. Це буде більш реалістично і ефективно.
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15.04.2022 17:14 Відповісти
Може по кремлю и свинособакам пострIляють…?
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15.04.2022 18:18 Відповісти
Когда уже бомбить Воронеж будут?
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15.04.2022 18:30 Відповісти
как то легче стало шо наши херачат)
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15.04.2022 18:47 Відповісти
 
 