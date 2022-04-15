"Это наши херачат": СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області. АУДIО
Російська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.
Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.
На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".
Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.
"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна. – Ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.
Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
Будь ласка, зачекайте...
***** ж мичало що "адін народ"....ну не вийшло по цю сторону кордону,вийде по іншу)))
нормуль)
- Так надо.
- А, я поняла.
Раз треба по своїх є@ашити, значить, треба!
А питання «якщо завтра по мені буде треба» навіть в голову не приходить…
даЙош ядерний удар по кремлю?!
списуйте все на Phily - я якось переживу....
Эта самка человека выдает, что когда она узнала что их убивают не украинцы а "свои", то ей стало легче... Причем эта особь вроде бы не совсем конченная, она даже не материться. Но лишняя хромосома - ее никуда не денешь.
Этот биологический сборник генетического мусора, надо изолировать от остального человечества, чтобы оттуда ничего и НИКОГДА больше не просачивалось в остальной мир!
НО такое ощущение, что х**лу ещё не передали..что есть интернет..что есть электроника и средства радиоэлектронной борьбы....
Не читав Оруелла "1984", але читав "Обитаемый остров" братів Стругацьких. Майже 100%-во теперішня ситуація в мордорі.
- УЖАС!!! Нас обстреляли!!! 7 пострадавших!!!
- Это наши...
- Фухх, тада ладно...
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