"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Черніговом та рядом населених пунктів області

До Чернігова курсуватиме дизель-поїзд з центрального залізничного вокзалу Києва. А до Ніжина - приміський поїзд з Дарниці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"До обласного центру їздитиме регіональний дизель-поїзд №894/893, він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20", - йдеться в повідомленні.

Дизель-поїзд робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

Спочатку на маршурті курсуватимуть дизель-поїзди польського виробника Pesa, пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

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Крім того, Укрзалізниця відновлює з 16 квітня рух приміських поїздів Дарниця — Ніжин.

"Перший поїзд з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний поїзд вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00. У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно", - повідомили в "Укрзалізниці".

Раніше було відновлено поїзди Терещенська — Шостка, Конотоп — Шостка, Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутір Михайлівський — Конотоп та Терещенська — Конотоп.

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