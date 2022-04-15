"Укрзалізниця" возобновляет сообщение с Черниговом и рядом населенных пунктов области
В Чернигов будет курсировать дизель-поезд с центрального железнодорожного вокзала Киева. А в Нежин – пригородный поезд из Дарницы.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
"В областной центр будет ездить региональный дизель-поезд №894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20", - говорится в сообщении.
Дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им.Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.
Сначала на маршурте будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С 20 апреля "Укрзалізниця" запускает еще один поезд Интерсити+ в польский Перемышль
Кроме того, "Укрзалізниця" возобновляет с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница - Нежин.
"Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, будут прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно, - сообщили в "Укрзалізниці".
Ранее были восстановлены поезда Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.
Читайте также: Разрушенный захватчиками стадион в Чернигове поможет восстановить Германия и "Боруссия" (Дортмунд)
Пожалуйста, подождите...