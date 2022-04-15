"Укрзалізниця" возобновляет сообщение с Черниговом и рядом населенных пунктов области

В Чернигов будет курсировать дизель-поезд с центрального железнодорожного вокзала Киева. А в Нежин – пригородный поезд из Дарницы.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

"В областной центр будет ездить региональный дизель-поезд №894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20", - говорится в сообщении.

Дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им.Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

Сначала на маршурте будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

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Кроме того, "Укрзалізниця" возобновляет с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница - Нежин.

"Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию ​​Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, будут прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно, - сообщили в "Укрзалізниці".

Ранее были восстановлены поезда Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.

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