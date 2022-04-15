Щодня до Києва повертається до 50 тисяч осіб, - КМДА

Щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали зі столиці. На в'їзді в місто утворилися черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Кожен день повертається велика кількість (жителів, - ред.), ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щодня", - сказав Поворозник.

За його словами, у зв'язку з масовим поверненням киян у місті виникають транспортні проблеми. Представник КМДА зазначив, що в столиці зводяться оборонні споруди і блокпости, що ускладнює пересування.

Поворозник додав, що в Києві немає проблем з харчовими продуктами і товарами першої необхідності.

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