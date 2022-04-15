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Щодня до Києва повертається до 50 тисяч осіб, - КМДА

київ

Щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали зі столиці. На в'їзді в місто утворилися черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Кожен день повертається велика кількість (жителів, - ред.), ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щодня", - сказав Поворозник.

За його словами, у зв'язку з масовим поверненням киян у місті виникають транспортні проблеми. Представник КМДА зазначив, що в столиці зводяться оборонні споруди і блокпости, що ускладнює пересування.

Поворозник додав, що в Києві немає проблем з харчовими продуктами і товарами першої необхідності.

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Автор: 

Київ (19457) повернення (232)


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Топ коментарі
+5
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15.04.2022 16:24
+5
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15.04.2022 16:29
+4
це вони зарано, зараз бабуйло буде біситися, може й ядеркою тактичною влупити по Києву... а люди потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна тще йду, чого Люся там казав що ракети майже закінчилися у пуйла...
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15.04.2022 16:27
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15.04.2022 16:24 Відповісти
це вони зарано, зараз бабуйло буде біситися, може й ядеркою тактичною влупити по Києву... а люди потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна тще йду, чого Люся там казав що ракети майже закінчилися у пуйла...
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15.04.2022 16:27 Відповісти
Може вліпити у будь-яке місто України і не лише України
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15.04.2022 16:50 Відповісти
в песту кабаевой он может втулить ядерной бомбой - хватит эти страшилки кацапские набарсывать
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15.04.2022 22:22 Відповісти
Ну не обязательно по Киеву. Куйло оно такое странное. Может и по Тернополю со Львовом ****** аналогом толстяка с малышом, ну типа это же логово "бандеровцев". Как в 45 американцы по Хиросиме и Нагасаки ударили, а не по Токио. Этого фюрера фиг поймёшь, он не только Гитлера может копипастить, но и Рузвельта с Трумэном, вай нот. Сейчас от этой крысы может получить любой город Украины, не только Киев
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15.04.2022 17:04 Відповісти
А может и не взлететь и ******* в роиси
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15.04.2022 18:29 Відповісти
у него двойнята родились не будет никаких ядерных бомб
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15.04.2022 22:20 Відповісти
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15.04.2022 16:29 Відповісти
 
 