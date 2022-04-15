РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8616 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 217 10

Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч человек, - КГГА

київ

Каждый день в Киев возвращается до 50 тысяч выехавших из столицы жителей. На въезде в город образовались очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

"Каждый день возвращается большое количество (жителей – ред.), мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек каждый день", - сказал Поворозник.

По его словам, из-за массового возвращения киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице строят оборонные сооружения и блокпосты, а это усложняет передвижение.

Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с пищевыми продуктами и товарами первой необходимости.

Читайте: "Укрзалізниця" возобновляет сообщение с Черниговом и рядом населенных пунктов области

Киев (25513) возврат (214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
15.04.2022 16:24
+5
показать весь комментарий
15.04.2022 16:29
+4
це вони зарано, зараз бабуйло буде біситися, може й ядеркою тактичною влупити по Києву... а люди потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна тще йду, чого Люся там казав що ракети майже закінчилися у пуйла...
показать весь комментарий
15.04.2022 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2022 16:24 Ответить
це вони зарано, зараз бабуйло буде біситися, може й ядеркою тактичною влупити по Києву... а люди потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна тще йду, чого Люся там казав що ракети майже закінчилися у пуйла...
показать весь комментарий
15.04.2022 16:27 Ответить
Може вліпити у будь-яке місто України і не лише України
показать весь комментарий
15.04.2022 16:50 Ответить
в песту кабаевой он может втулить ядерной бомбой - хватит эти страшилки кацапские набарсывать
показать весь комментарий
15.04.2022 22:22 Ответить
Ну не обязательно по Киеву. Куйло оно такое странное. Может и по Тернополю со Львовом ****** аналогом толстяка с малышом, ну типа это же логово "бандеровцев". Как в 45 американцы по Хиросиме и Нагасаки ударили, а не по Токио. Этого фюрера фиг поймёшь, он не только Гитлера может копипастить, но и Рузвельта с Трумэном, вай нот. Сейчас от этой крысы может получить любой город Украины, не только Киев
показать весь комментарий
15.04.2022 17:04 Ответить
А может и не взлететь и ******* в роиси
показать весь комментарий
15.04.2022 18:29 Ответить
у него двойнята родились не будет никаких ядерных бомб
показать весь комментарий
15.04.2022 22:20 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 16:29 Ответить
 
 