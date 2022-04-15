Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч человек, - КГГА

Каждый день в Киев возвращается до 50 тысяч выехавших из столицы жителей. На въезде в город образовались очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

"Каждый день возвращается большое количество (жителей – ред.), мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек каждый день", - сказал Поворозник.

По его словам, из-за массового возвращения киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице строят оборонные сооружения и блокпосты, а это усложняет передвижение.

Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с пищевыми продуктами и товарами первой необходимости.

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