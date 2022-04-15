Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн, - МВФ

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Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Міжнародний валютний фонд прогнозує дедалі менше зростання глобальної економіки у 2022 і 2023 роках, зокрема через війну в Україні. Спад торкнеться 143 країн, на частку яких припадає 86 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Проте ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного спаду в Росії до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали", - зазначила Георгієва.

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За її словами, постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі.

Водночас перспективи зростання покращились для країн, які експортують нафту, природний газ та метали. "Але їхніх успіхів недостатньо, щоби компенсувати загальне глобальне уповільнення, яке значною мірою спричинене війною", - пояснила вона.

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Очільниця МВФ наголосила, що воєнні конфлікти є ворогом розвитку та процвітання для країн у всьому світі, та "потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні й усім постраждалим". Вона нагадала, що Фонд уже надав Україні екстрене фінансування в 1,4 мільярда доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб для подальшого фінансування України.