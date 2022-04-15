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Новини Війна
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Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн, - МВФ

мвф
Фото: невідоме

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Міжнародний валютний фонд прогнозує дедалі менше зростання глобальної економіки у 2022 і 2023 роках, зокрема через війну в Україні. Спад торкнеться 143 країн, на частку яких припадає 86 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Проте ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного спаду в Росії до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали", - зазначила Георгієва.

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За її словами, постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі.

Водночас перспективи зростання покращились для країн, які експортують нафту, природний газ та метали. "Але їхніх успіхів недостатньо, щоби компенсувати загальне глобальне уповільнення, яке значною мірою спричинене війною", - пояснила вона.

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Очільниця МВФ наголосила, що воєнні конфлікти є ворогом розвитку та процвітання для країн у всьому світі, та "потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні й усім постраждалим". Вона нагадала, що Фонд уже надав Україні екстрене фінансування в 1,4 мільярда доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб для подальшого фінансування України.

Автор: 

МВФ (3069) Крісталіна Георгієва (98)


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У в а г а! Бренди-мародери!

Nawak @AndrewNawak

https://twitter.com/AndrewNawak/status/1514920115900399616 3 ч

Є купка формально українських брендів, які не придумали нічого кращого, ніж витискати з європейців гроші прикриваючись війною та українськими жертвами.
Найяскравіший приклад - це блогерка Аліса Купер. Яка з початку лютого знаходиться у Франції, зараз активно записує тік-токи про ПТСР та страх обстрілів, які вона бачила лише по ТВ, і парить авторський курс по 60€.
"Купуючи мені квартиру у Парижі - ви допомагаєте тримати фронт"...

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15.04.2022 17:05 Відповісти
Yaro та Юля Привалова.
Напевно, не знайшлося місця для її магазину в Москві, тому пропонує купувати поляками цукерки "заради українських біженців" та дивується, що не у всіх є фото на Червоній площі.

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15.04.2022 17:07 Відповісти
Creators Media Group ( MC Today, ITC), які до 24 лютого відкрито зневажали українську мову - раптом вирішили зібрати 300 к євро на продовження діяльність під гаслом Help Ukrainians win.

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15.04.2022 17:08 Відповісти
Внести в "Миротворець" блогерних падлюк-паразитів"!
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15.04.2022 17:32 Відповісти
Прив'язати курву між двох гиляк!
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15.04.2022 17:11 Відповісти
Подзвони чумошці гебрейєсусу і спробуй пояснити, якщо до того чорного расиста дійдуть подібні речі.
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15.04.2022 17:08 Відповісти
ну і рожи в тих двох верхніх- жах!
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15.04.2022 17:10 Відповісти
Ну ось це відповідь голові ВООЗ щодо порівняння з війною в Ефіопії
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15.04.2022 17:14 Відповісти
Це, добре.Менше сечі буде в макитрах
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15.04.2022 17:42 Відповісти
 
 