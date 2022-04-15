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Українські металурги висунули ультиматум асоціації Worldsteel: вимагають виключити Росію

металургія

Асоціація Укрметалургпром, яка об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, заявила асоціації Worldsteel, що не братиме участі у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

Про це йдеться у офіційному листі ОП "Укрметалургпром" до керівництва Worldsteel, інформує Цензор.НЕТ.

Укрметалугпром наголосив: війна проти України, яку росіяни цинічно називають спецоперацією, триває вже понад півтора місяця. Росіяни руйнують житлові квартали, лікарні, школи та дитячі садки в Україні, знищують тисячі невинних людей. Більшість країн світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, у тому числі санкціями, а міжнародні організації призупиняють участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша й найреспектабельніша світова сталеливарна спільнота, наслідує приклад і призупинить членство російських асоціацій та компаній. Але, на жаль, представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", - наголошується у листі.

Саме тому Асоціація Укрметалургпром, як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

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"Ми повідомляємо, що наша асоціація відсьогодні припиняє участь у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності Worldsteel. Ми сподіваємося, що спільнота перегляне свою позицію та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям і компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі в діяльності Worldsteel", - резюмується у листі.

Автор: 

металургія (1220) росія (65122) Метінвест (930) Укрметалургпром (86)


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Полное эмбарго на все должно быть!!!
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15.04.2022 17:29 Відповісти
Немецкий канцлер Олаф БандераШольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники.

Об этом сообщает https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2004822-germanys-scholz-wants-extra-2-bln-euros-for-military-to-help-ukraine---source Reuters .
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15.04.2022 17:34 Відповісти
Хунта ставит лайк👍❗
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15.04.2022 17:41 Відповісти
Це не ультиматум а позиція.
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15.04.2022 17:35 Відповісти
Нью-Йорк. Вхід в метро. "Я думав, що знаю, що таке хоробрість, і потім я побачив Україну"
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15.04.2022 17:37 Відповісти
Сьогодні кацапи бомбили Азовсталь бомбардувальником Ту-22М3. Ті тварюки переходять уже на килимові бомбардування ((
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15.04.2022 17:45 Відповісти
З чого такі висновки?
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15.04.2022 18:36 Відповісти
тому що у ту22м3 дуже вузько спеціалізований арсенал,а саме Х15 та Х22 а крім них тільки бомби
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15.04.2022 22:10 Відповісти
Орки храбры,пока дроу не видны!
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15.04.2022 17:49 Відповісти
 
 