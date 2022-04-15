Українські металурги висунули ультиматум асоціації Worldsteel: вимагають виключити Росію

Асоціація Укрметалургпром, яка об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, заявила асоціації Worldsteel, що не братиме участі у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

Про це йдеться у офіційному листі ОП "Укрметалургпром" до керівництва Worldsteel, інформує Цензор.НЕТ.

Укрметалугпром наголосив: війна проти України, яку росіяни цинічно називають спецоперацією, триває вже понад півтора місяця. Росіяни руйнують житлові квартали, лікарні, школи та дитячі садки в Україні, знищують тисячі невинних людей. Більшість країн світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, у тому числі санкціями, а міжнародні організації призупиняють участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша й найреспектабельніша світова сталеливарна спільнота, наслідує приклад і призупинить членство російських асоціацій та компаній. Але, на жаль, представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", - наголошується у листі.

Саме тому Асоціація Укрметалургпром, як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

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"Ми повідомляємо, що наша асоціація відсьогодні припиняє участь у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності Worldsteel. Ми сподіваємося, що спільнота перегляне свою позицію та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям і компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі в діяльності Worldsteel", - резюмується у листі.