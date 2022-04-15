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Украинские металлурги выдвинули ультиматум ассоциации Worldsteel: требуют исключить Россию

металургія

Ассоциация Укрметаллургпром, объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, заявила ассоциации Worldsteel, что не будет участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

Об этом говорится в официальном письме ОП "Укрметаллургпром" к руководству Worldsteel, передает Цензор.НЕТ.

Укрметаллугпром подчеркнул: война против Украины, которую россияне цинично называют спецоперацией, длится уже более полутора месяцев. Россияне разрушают жилые кварталы, больницы, школы и детские сады в Украине, уничтожают тысячи невинных людей. Большинство стран мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, в том числе санкциями, а международные организации приостанавливают участие России в деятельности своих органов.

"Мы надеялись, что Worldsteel, как крупнейшее и самое респектабельное мировое сталелитейное сообщество, следует примеру и приостановит членство российских ассоциаций и компаний. Но, к сожалению, представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", - отмечается в письме.

Именно поэтому Ассоциация Укрметаллургпром, как уполномоченный представитель украинского сталелитейного сообщества, не собирается участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

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"Мы сообщаем, что наша ассоциация с сегодняшнего дня прекращает участие во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности Worldsteel. Мы надеемся, что сообщество пересмотрит свою позицию и примет правильные решения, чтобы дать возможность украинским и другим цивилизованным ассоциациям и компаниям металлургической отрасли возвратиться к активному участию в деятельности Worldsteel", - резюмируется в письме.

металлургия (449) россия (95497) Метинвест (186) Укрметаллургпром (62)


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Полное эмбарго на все должно быть!!!
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15.04.2022 17:29 Ответить
Немецкий канцлер Олаф БандераШольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники.

Об этом сообщает https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2004822-germanys-scholz-wants-extra-2-bln-euros-for-military-to-help-ukraine---source Reuters .
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15.04.2022 17:34 Ответить
Хунта ставит лайк👍❗
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15.04.2022 17:41 Ответить
Це не ультиматум а позиція.
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15.04.2022 17:35 Ответить
Нью-Йорк. Вхід в метро. "Я думав, що знаю, що таке хоробрість, і потім я побачив Україну"
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15.04.2022 17:37 Ответить
Сьогодні кацапи бомбили Азовсталь бомбардувальником Ту-22М3. Ті тварюки переходять уже на килимові бомбардування ((
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15.04.2022 17:45 Ответить
З чого такі висновки?
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15.04.2022 18:36 Ответить
тому що у ту22м3 дуже вузько спеціалізований арсенал,а саме Х15 та Х22 а крім них тільки бомби
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15.04.2022 22:10 Ответить
Орки храбры,пока дроу не видны!
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15.04.2022 17:49 Ответить
 
 