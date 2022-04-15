Украинские металлурги выдвинули ультиматум ассоциации Worldsteel: требуют исключить Россию

Ассоциация Укрметаллургпром, объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, заявила ассоциации Worldsteel, что не будет участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

Об этом говорится в официальном письме ОП "Укрметаллургпром" к руководству Worldsteel, передает Цензор.НЕТ.

Укрметаллугпром подчеркнул: война против Украины, которую россияне цинично называют спецоперацией, длится уже более полутора месяцев. Россияне разрушают жилые кварталы, больницы, школы и детские сады в Украине, уничтожают тысячи невинных людей. Большинство стран мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, в том числе санкциями, а международные организации приостанавливают участие России в деятельности своих органов.

"Мы надеялись, что Worldsteel, как крупнейшее и самое респектабельное мировое сталелитейное сообщество, следует примеру и приостановит членство российских ассоциаций и компаний. Но, к сожалению, представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", - отмечается в письме.

Именно поэтому Ассоциация Укрметаллургпром, как уполномоченный представитель украинского сталелитейного сообщества, не собирается участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.

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"Мы сообщаем, что наша ассоциация с сегодняшнего дня прекращает участие во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности Worldsteel. Мы надеемся, что сообщество пересмотрит свою позицию и примет правильные решения, чтобы дать возможность украинским и другим цивилизованным ассоциациям и компаниям металлургической отрасли возвратиться к активному участию в деятельности Worldsteel", - резюмируется в письме.