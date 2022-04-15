Украинские металлурги выдвинули ультиматум ассоциации Worldsteel: требуют исключить Россию
Ассоциация Укрметаллургпром, объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, заявила ассоциации Worldsteel, что не будет участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.
Об этом говорится в официальном письме ОП "Укрметаллургпром" к руководству Worldsteel, передает Цензор.НЕТ.
Укрметаллугпром подчеркнул: война против Украины, которую россияне цинично называют спецоперацией, длится уже более полутора месяцев. Россияне разрушают жилые кварталы, больницы, школы и детские сады в Украине, уничтожают тысячи невинных людей. Большинство стран мира поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, в том числе санкциями, а международные организации приостанавливают участие России в деятельности своих органов.
"Мы надеялись, что Worldsteel, как крупнейшее и самое респектабельное мировое сталелитейное сообщество, следует примеру и приостановит членство российских ассоциаций и компаний. Но, к сожалению, представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", - отмечается в письме.
Именно поэтому Ассоциация Укрметаллургпром, как уполномоченный представитель украинского сталелитейного сообщества, не собирается участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России.
"Мы сообщаем, что наша ассоциация с сегодняшнего дня прекращает участие во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности Worldsteel. Мы надеемся, что сообщество пересмотрит свою позицию и примет правильные решения, чтобы дать возможность украинским и другим цивилизованным ассоциациям и компаниям металлургической отрасли возвратиться к активному участию в деятельности Worldsteel", - резюмируется в письме.
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Об этом сообщает https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2004822-germanys-scholz-wants-extra-2-bln-euros-for-military-to-help-ukraine---source Reuters .