На борту крейсера "Москва", ймовірно, не було ядерної зброї, - CNN
Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.
Про це CNN повідомили два високопоставлених чиновника адміністрації США, ознайомлені з розвідданими, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, Штати спостерігали за російськими військовими щодо будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень.
Також чиновник зазначив, що враховуючи, те що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичайним.
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.......и утоп от крылатых ракет......
Якщо з часом в морській воді боєголовки почнуть пропускати радіоактивні сполуки, то це буде означати забруднення всього Чорного моря радіонуклідами, яким не буде куди виходити з нього з урахуванням мілководності Босфору.!
сразу в финал...!
да что уж там - просто победа...!
Так что я пессимистичен
@bookazoid_
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https://twitter.com/bookazoid_/status/1514952117429182469 3 ч
Це най дорожчий cope cage за історію цієї війни
Днем Путину сообщили, что на крейсере погибли пятьдесят три человека и ещё шестьдесят пять считаются пропавшими без вести. На что Путин заявил, что ему "насрать на баранов которые не уберегли корабль". К концу дня президенту всё же сообщили, что восстановить крейсер по объективным причинам не возможно. Крейсер "Москва" затонул. Но это была не последняя плохая новость. Путину также сообщили, про инцидент с российской подводной лодкой в Чёрном море и там тоже большие проблемы. Как только мы будем располагать полной информацией по этому вопросу мы обязательно сообщим в одном из наших постов.
Двенадцатого апреля мы анонсировали общение тет-а-тет в режиме видеосвязи Путина с Шойгу, по результатам которого должны были последовать ключевые и далеко идущие последствия. Встреча не состоялась. Накануне Шойгу понадобилась медицинская помощь и он оказался в палате интенсивной терапии. Нам подтвердили проблемы с сердечно-сосудистой системой у Шойгу, врачи выражают осторожный оптимизм с прогнозом выздоровления. По поводу состояния здоровья Шойгу у нас есть комментарии от одного из медработников, который озабочен состоянием здоровья министра обороны и дословно сказано следующее: "Определенно проблемы есть, но всё не так плохо как он хочет представить." Мы уже сообщали, что и Путин считает проблемы со здоровьем у Шойгу- по большей части симуляции.