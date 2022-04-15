На борту крейсера "Москва", ймовірно, не було ядерної зброї, - CNN

Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.

Про це CNN повідомили два високопоставлених чиновника адміністрації США, ознайомлені з розвідданими, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Штати спостерігали за російськими військовими щодо будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень.

Також чиновник зазначив, що враховуючи, те що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичайним.

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