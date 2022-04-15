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На борту крейсера "Москва", ймовірно, не було ядерної зброї, - CNN

москва,крейсер

Сполучені Штати вважають, що російський крейсер "Москва" не мав ядерної зброї під час затоплення.

Про це CNN повідомили два високопоставлених чиновника адміністрації США, ознайомлені з розвідданими, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Штати спостерігали за російськими військовими щодо будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень.

Також чиновник зазначив, що враховуючи, те що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичайним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

США (22769) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+28
Про що мова? Мав,не мав...та пох. Забудьте вже про ту "мацкву". Там ще багато калош кацапських бовтається в Чорному морі.
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15.04.2022 19:01
+22
И самого крейсера уже нет...и 450 морячков во главе с капитаном построившись в колону по четыре отправились на концерт кабздона...
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15.04.2022 19:00
+16
....какая ирония - "Москва" був крейсером протиповітряної оборони......
.......и утоп от крылатых ракет......
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15.04.2022 19:00
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знаю тільки я- всі трюми були заповнені дерьмом -касабами - от він і буль-буль
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15.04.2022 18:59 Відповісти
Список членов экипажа ракетного крейсера «Москва», погибших на борту корабля - https://site.ua/alexander.kovalenko/spisok-clenov-ekipaza-raketnogo-kreisera-moskva-pogibsix-na-bortu-korablya-i7zp4qz
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15.04.2022 19:40 Відповісти
Там упомянуты только высшие чины. Наверное матросов просто считали пачками и ведрами без имён.
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15.04.2022 22:18 Відповісти
....какая ирония - "Москва" був крейсером протиповітряної оборони......
.......и утоп от крылатых ракет......
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15.04.2022 19:00 Відповісти
И самого крейсера уже нет...и 450 морячков во главе с капитаном построившись в колону по четыре отправились на концерт кабздона...
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15.04.2022 19:00 Відповісти
Та не було її.Я давно ще читав,що в москалів тактичної взагалі немає.Це дуже дорого все утримувати.
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15.04.2022 19:01 Відповісти
Про що мова? Мав,не мав...та пох. Забудьте вже про ту "мацкву". Там ще багато калош кацапських бовтається в Чорному морі.
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15.04.2022 19:01 Відповісти
Та зовсім не пох!

Якщо з часом в морській воді боєголовки почнуть пропускати радіоактивні сполуки, то це буде означати забруднення всього Чорного моря радіонуклідами, яким не буде куди виходити з нього з урахуванням мілководності Босфору.!
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15.04.2022 20:55 Відповісти
Один дибіл написав дурню, інші його в топ підняли. Жахливо, що стільки ідіотів в моїй рідній Україні. Ти взагалі знаєш, що таке ядерна зброя і які можуть бути наслідки? Якщо та ******** мала на борту боєголовку в 200-300 тисяч кілотон, і то вибухне під водою. Або не вибухне, а просто з часом почне отруювати чорне море. Почніть нарешті думати головою, а не сракою, ви ж наче не москаль.
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15.04.2022 21:30 Відповісти
Нептуну пох...
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15.04.2022 19:03 Відповісти
в 2012 році, я наїлась магічних грибів, і у мене був дуже сильний бед-тріп... я побачила, що росія нападе на Україну, і що зрештою вона заюзає ракети з ядерними боєголовками (я їх бачила)... я думала, що то просто бед, але потім напала кацапія в 2014-му... подумала, що може збіг, і нікому не говорила про це, бо ще подумають, що я хвора на голову... але чим далі, я починаю думати, що це не просто бед-тріп був, а видіння майбутнього... був цей бед-тріп на Сіверщині.
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15.04.2022 19:07 Відповісти
Мы когда сальвию курили нам и не такое видилось 🤣
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15.04.2022 19:14 Відповісти
это тебе на битву экстасексов...
сразу в финал...!
да что уж там - просто победа...!
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15.04.2022 19:25 Відповісти
мне знакомый из другой страны за неск. месяцев до войны написал тоже самое. Ему это приснилось. Мы поржали, а теперь я его каждый день доколупываю о подробностях...Сбылось все, кроме яд. удара....
Так что я пессимистичен
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15.04.2022 20:48 Відповісти
Гадання на кавовій гущі? Ваші доказатільста
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15.04.2022 19:09 Відповісти
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15.04.2022 19:11 Відповісти
Не крейсер був, а одні понти , анало-говнетниє
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15.04.2022 19:14 Відповісти
что гадать? Сделайте официальный запрос. С учетом того, что ***** ВСЕГДА врет и сделаете выводы
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15.04.2022 19:14 Відповісти
bookazoid_


@bookazoid_

·
https://twitter.com/bookazoid_/status/1514952117429182469 3 ч



Це най дорожчий cope cage за історію цієї війни
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15.04.2022 19:20 Відповісти
Кобзон був приємно здивований, до нього завітав майже увесь екіпаж крейсера «Москва».
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15.04.2022 19:23 Відповісти
Що за песимізм? Ну то починай ядерну війну з дивану.
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15.04.2022 19:36 Відповісти
А що значить - ймовірно? СNN це що баба базарна? Або було , або небуло, а то ймовірно! Вірно тут писали, що ЙМОВІРНО, там могло бути що завгодно!
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15.04.2022 19:25 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день президента России Владимира Путина откровенно не задался. С утра Путин потребовал, чтобы ракетный крейсер "Москва", который по информации предоставленной президенту в утреннем отчете, был ещё на плаву, был восстановлен во что бы то ни стало. Военное командование зная настроения президента и его отношение к "происшествию" с крейсером "Москва", не отважилось ему перечить и разочаровывать пообещав, что восстановить корабль возможно, хоть на тот момент уже было полное понимание, что это не реально.

Днем Путину сообщили, что на крейсере погибли пятьдесят три человека и ещё шестьдесят пять считаются пропавшими без вести. На что Путин заявил, что ему "насрать на баранов которые не уберегли корабль". К концу дня президенту всё же сообщили, что восстановить крейсер по объективным причинам не возможно. Крейсер "Москва" затонул. Но это была не последняя плохая новость. Путину также сообщили, про инцидент с российской подводной лодкой в Чёрном море и там тоже большие проблемы. Как только мы будем располагать полной информацией по этому вопросу мы обязательно сообщим в одном из наших постов.

Двенадцатого апреля мы анонсировали общение тет-а-тет в режиме видеосвязи Путина с Шойгу, по результатам которого должны были последовать ключевые и далеко идущие последствия. Встреча не состоялась. Накануне Шойгу понадобилась медицинская помощь и он оказался в палате интенсивной терапии. Нам подтвердили проблемы с сердечно-сосудистой системой у Шойгу, врачи выражают осторожный оптимизм с прогнозом выздоровления. По поводу состояния здоровья Шойгу у нас есть комментарии от одного из медработников, который озабочен состоянием здоровья министра обороны и дословно сказано следующее: "Определенно проблемы есть, но всё не так плохо как он хочет представить." Мы уже сообщали, что и Путин считает проблемы со здоровьем у Шойгу- по большей части симуляции.
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15.04.2022 19:34 Відповісти
99,9% що було на борту, а може і споряджене. Чим знищувать авіаносці у Середиземці! Вертатись у Балаклаву? Ні там воно було!
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15.04.2022 19:45 Відповісти
"перемещения" будут только тогда, когда они уже будут готовиться использовать.
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15.04.2022 20:10 Відповісти
 
 