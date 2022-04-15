Капітан російського крейсера "Москва" Купрін загинув, - Держприкордонслужба
В Міноборони Росії підтвердили смерть капітана крейсера "Москва" Антона Купріна.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, інформує Цензор.НЕТ.
"Міноборони рф офіційно заявило, що загинув командир крейсера "Москва", Капітан 1 рангу Купрін Антон Валерійович", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
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Флагман - самое мощное судно чф - мощный русский флот - Севастополь - Крым (отжатие) - росия - сила русского оружия - *****.
И тут бац бац, и все величие идёт на дно кормить крабов без шансов на спасение.
В результате произошедшего хлопка на борту и возникшего в последствии задымления, произошли ещё один хлопок в арсеналах, ещё большее задымление, повышение скорости до отрицательной, смена курса на горизонтальный, повышение скорости по новому курсу, подтопление, стремительное оздоровление экипажа до состояния несовместимости с жизнью, прибытие в расчётную точку, указанную пограничниками с о. Змеиный. Данные о членах экипажа, пострадавших в результате инцидента, уточняются, скоро они все вернуться в строй.
Стал планктоном, стал планктоном капитан