Капитан российского крейсера "Москва" Куприн погиб, - Госпогранслужба
В Минобороны России подтвердили смерть капитана крейсера "Москва" Антона Куприна.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Минобороны России официально заявило, что погиб командир крейсера "Москва", Капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич", - говорится в сообщении ГПСУ.
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Флагман - самое мощное судно чф - мощный русский флот - Севастополь - Крым (отжатие) - росия - сила русского оружия - *****.
И тут бац бац, и все величие идёт на дно кормить крабов без шансов на спасение.
В результате произошедшего хлопка на борту и возникшего в последствии задымления, произошли ещё один хлопок в арсеналах, ещё большее задымление, повышение скорости до отрицательной, смена курса на горизонтальный, повышение скорости по новому курсу, подтопление, стремительное оздоровление экипажа до состояния несовместимости с жизнью, прибытие в расчётную точку, указанную пограничниками с о. Змеиный. Данные о членах экипажа, пострадавших в результате инцидента, уточняются, скоро они все вернуться в строй.
Стал планктоном, стал планктоном капитан