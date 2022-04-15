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Новости Война
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Капитан российского крейсера "Москва" Куприн погиб, - Госпогранслужба

В Минобороны России подтвердили смерть капитана крейсера "Москва" Антона Куприна.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны России официально заявило, что погиб командир крейсера "Москва", Капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич", - говорится в сообщении ГПСУ.

Капитан российского крейсера Москва Куприн погиб, - Госпогранслужба 01

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Госпогранслужба (6420) корабль (2041) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+121
"Севастополь. Лікар зі шпиталю розповів, що серед військових після "Москви" настрої різко змінилися. У "перемогу" до 9 травня ніхто не вірить. А ставлення до "спецоперації" зараз таке - навіщо ця війна була потрібна. У штабах та частинах великий шухер. Всі бояться, що полетять голови. Серед військових немає ілюзій з приводу екіпажу "Москви" - якщо є живі, це диво… Чад "великоросійського" шовінізму змінився глибокою депресією". КримБандерівець
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15.04.2022 19:38
+54
О, еще один хороший русский.
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15.04.2022 19:38
+54
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15.04.2022 19:41
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так точно
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15.04.2022 21:39 Ответить
Просто фото старе, ще коли командував фрегатом "Адмірал Ессен"
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15.04.2022 21:47 Ответить
просто теперішньої фотки цього ******* не знайшлось,взяли архівну фотку)))
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16.04.2022 01:26 Ответить
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15.04.2022 21:31 Ответить
Це мабуть він і кинув того недопалка через який увесь цей конфуз
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15.04.2022 21:37 Ответить
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15.04.2022 21:38 Ответить
Капитан шпилился с матросиком в пердак, а потом решили сигаретку в постели раскурить, одну на двоих, после секса. А в постели курить нельзя!!
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15.04.2022 21:43 Ответить
Только со временем придет полное понимание того, какой это удар по путинскому величию.

Ассоциативная цепочка у кацапов:
Флагман - самое мощное судно чф - мощный русский флот - Севастополь - Крым (отжатие) - росия - сила русского оружия - *****.
И тут бац бац, и все величие идёт на дно кормить крабов без шансов на спасение.
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15.04.2022 21:43 Ответить
Вот так, наверное, должен был выглядеть рапорт о случившемся, предоставленный *****, с использованием новояза гибридной войны, способностью вести которую так гордятся орки:

В результате произошедшего хлопка на борту и возникшего в последствии задымления, произошли ещё один хлопок в арсеналах, ещё большее задымление, повышение скорости до отрицательной, смена курса на горизонтальный, повышение скорости по новому курсу, подтопление, стремительное оздоровление экипажа до состояния несовместимости с жизнью, прибытие в расчётную точку, указанную пограничниками с о. Змеиный. Данные о членах экипажа, пострадавших в результате инцидента, уточняются, скоро они все вернуться в строй.
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15.04.2022 22:07 Ответить
Капитан, капитан стал планктоном
Стал планктоном, стал планктоном капитан
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15.04.2022 22:36 Ответить
Не капитан а командир...
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16.04.2022 00:20 Ответить
Не погиб, а СДОХ
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16.04.2022 01:05 Ответить
Гинуть воїни в бою. А цих виплодків пекла скарала кара Господня.
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16.04.2022 21:26 Ответить
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