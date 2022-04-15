Капитан российского крейсера "Москва" Куприн погиб, - Госпогранслужба

В Минобороны России подтвердили смерть капитана крейсера "Москва" Антона Куприна.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны России официально заявило, что погиб командир крейсера "Москва", Капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич", - говорится в сообщении ГПСУ.

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