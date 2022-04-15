Командувач ЧФ РФ адмірал Осіпов у лютому рапортував, що особисто перевірив здатність крейсера "Москва" відбивати ракетні удари
Командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Ігор Осіпов у лютому 2022 року звітував, що особисто перевірив здатність крейсера "Москва" відбивати ракетні удари.
Відповідні матеріали з заявою були розміщені російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У лютому адмірал Осіпов рапортував ЗМІ, що особисто пересвідчився у захисті крейсера "Москва" від ракетних ударів.
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+66 Nov
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1.Украина получила от Англии «Гарпун»ы
2. Украина обратилась к Турции с оф. просьбой разблокировать Босфор для прохождения военных кораблей РФ
Керч, Ейск і Азов - на прицілі, а Воронєжу традиційно готуватися до автобомбувань.
Свидетели сообщают что задержание происходило довольно жестко - адьютанта адмирала очень сильно избили.
Тем не менее, решать, что с ним делать, должно высшее руководство и ту самую схему вылета сразу семи бортов правительственного авиаотряда из Москвы на Восток, как раз и было обусловлено тем, что военное руководство должно было явиться на доклад к Прутину, сидящему в одно из своих бункеров. Ему надо было доложить как есть и решить, что делать с Москвой, если она оставалась на плаву.
А решать было что. Если крейсер притащить в базу, то по характеру повреждений, военные моряки однозначно поймут, что причиной разрушений был не простой пожар и взрыв боекомплекта, а именно поражение неприятельскими ракетами.
Но признать такое, значит опозориться окончательно и надо уже прекращать войну и выводить войска, в том числе и из Крыма, поскольку всем уже станет понятно, что Украина теперь может эффективно повалить корабли у причалов в Севастополе, как это было у причала в Бердянске.
А это значит, что судьба крейсера уже вышла из компетенции военных и теперь это - политическое решение. Поэтому и нужна была «встреча в бункере».
Такой исход напрашивался из того, что если вы не хотите признавать поражения корабля именно ракетами, то вы не должны его показывать публике, способной понять истинные причины разрушений. Ну а если корабль утонул сразу то тут даже вариантов никаких нет, просто надо придумать, как подать эту новость, с минимальными репутационными потерями.
И вот было решено рассказать о том, что никаких ракет не попадало, а пожар возник сам собой или по причине халатности экипажа. Говоря о пожаре, московские СМИ уточняли, что причины пожара устанавливаются, а значит - пока не известны. Если корабль тонет, то причины установить невозможно. Утонул и утонул.
Видимо вариант окончательной версии гибели крейсера, утвердил лично прутин и теперь это выглядит так, что корабль был молодцом и стойко перенес пожар, но во время буксировки взял, да и утонул, по причине шторма и качки.
Известно, что к месту происшествия прибыли пять спасательных судов и когда они подошли к Москве, сдетонировал крупный калибр, возможно ПКР Вулкан. Еще днем указывалось на то, что загорелся один из спасателей, подошедших ближе всех и по той же версии, затонул он и крейсер.
Поэтому спасти удалось тех, кто начал эвакуацию, а около 450 человек экипажа, ушли под воду, вместе с кораблем.
Арестован командующий черноморского флота и сошка помельче. В общем, после ФСБ и центрального аппарата министерства обороны, репрессии обрушились на флотское руководство.
ANTI-COLORADOS
Свидетели сообщают, что адмирала Игоря Осипова арестовали люди в штатском
Это такой приёмчик...
БАБАХ!!!
Бульк и нырнул!
Как утка...
Я б цьому кацапові навіть картопляної медалі не пошкодував би!
Чи хтось на форумі має іншу думку?
Якщо у ТТХ ППО написано вірогідність ураження 0.7, то в реалі, це десь 0.2 в ідеальних умовах, та 0.0001 в умовах протидії країнам НАТО
Горіла "Москва", палала
Горіла "Москва", палала
Її ракета в***ала
Її ракета в***ала
Ракета КБ "Луч" Нептун
Ракета КБ "Луч" Нептун
Ракета КБ "Луч" Нептун,
Не прийдуть у Крим сотні трун
Не прийдуть у Крим сотні трун
Не прийдуть, бо усі на дні
Не прийдуть, бо усі на дні
Не прийдуть, бо усі на дні,
Валіть нах з Криму, москалі
Валіть нах з Криму, москалі
СЛАВА УКРАЇНІ!