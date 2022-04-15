РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9449 посетителей онлайн
Новости Война
52 072 135
армия РФ (18050) пропаганда (3634) Черноморский флот РФ (1554)

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары

осіпов

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале 2022 года рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары.

Соответствующие материалы с заявлением были размещены в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В феврале адмирал Осипов рапортовал СМИ, что лично убедился в защите крейсера "Москва" от ракетных ударов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов" может заставить РФ пересмотреть позицию в Черном море, - Минобороны Великобритании

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 01

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 02
Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 03
Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+66
єтот адмирал испортился
показать весь комментарий
15.04.2022 11:13
+38
Вони не чекали насправді ніякого ракетного удару. Бухали в карти грали. А гіпотетичний удар розглядався хіба що гарпунами з якогось американського есмінця. І вже точно не чекали удару від українського ПКР "Нептун", якого по версії кацапів, взагалі не існує.
показать весь комментарий
15.04.2022 11:15
+38
Советская проверка Б/к это большая пьянка и ничего существенного а учитывая корупцыю ещё и не плохой зароботок. Вот по чему нам нужны стандарты НАТО а не ришисткая система безопасности
показать весь комментарий
15.04.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
наш человек
показать весь комментарий
15.04.2022 11:57 Ответить
С ленты новостей:
1.Украина получила от Англии «Гарпун»ы
2. Украина обратилась к Турции с оф. просьбой разблокировать Босфор для прохождения военных кораблей РФ
показать весь комментарий
15.04.2022 12:01 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 12:06 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZMLVFbcV6/ Але? Да? Але млять, хаха...
показать весь комментарий
15.04.2022 12:08 Ответить
Путин принял Россию с Москвой, а оставил без Москвы.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:23 Ответить
А ще Курськ і Саратов.
Керч, Ейск і Азов - на прицілі, а Воронєжу традиційно готуватися до автобомбувань.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:15 Ответить
Ну тупий, ну зірки на погони заробив, вилизуючи сраки, зате, як на ньому форма сидить.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:24 Ответить
Оце так вмазали їм по самі помідори))) Одеса, мій рідний край, тримайтесь) Нептун допомагає)
показать весь комментарий
15.04.2022 12:28 Ответить
Дописделся, ***** посадит)
показать весь комментарий
15.04.2022 12:30 Ответить
вже. Для початку - під арешт
показать весь комментарий
15.04.2022 13:43 Ответить
И где он теперь в Лефортово или на пенсии.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:31 Ответить
З "інфарктом" в одній палаті з шойгой
показать весь комментарий
15.04.2022 14:26 Ответить
на тушке медалей будто Берлин лично штурмовал в 45ом, сразу после Зееловских высот
показать весь комментарий
15.04.2022 12:37 Ответить
ну теперь осипову вставят в очко гранату и сам путен выдернет чеку
показать весь комментарий
15.04.2022 12:39 Ответить
Hа моpі потехеньку здіймаються хвильки і пpиємно блюпають у беpег. ©
показать весь комментарий
15.04.2022 12:42 Ответить
"Способностью ракетного крейсера Москва отражать удары с воздуха адмирал ОСИПОВ остался доволен" Ми теж задоволені здатністю крейсера відбивати удари
показать весь комментарий
15.04.2022 12:45 Ответить
Тепер я уявляю, яка міць кацапського флоту. Надули писки і всім погрожують, що шарахнуть, а можуть тільки перднути і засмердіти повітря. Що може країна, яка навіть сама цвяхи не може виготовити без західного чи китайського обладнання? Добивають те, що залишилося від совка.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:58 Ответить
круг путіна замкнувся... почав з "она утонула", закінчив з "он утонул"... давай, пуйло, пора в зашморг... "мір ждьот"... порвемо сто баянів...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:03 Ответить
нехай пуйло розстріляє цього осіпова з гармати прямою наводкою, як кім чен ір своїх генералів...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:04 Ответить
⚡️⚡️⚡️Командующий черноморским флотом адмирал Игорь Осипов арестован людьми в штатском.

Свидетели сообщают что задержание происходило довольно жестко - адьютанта адмирала очень сильно избили.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:12 Ответить
Повреждения было получены настолько существенные, что пытаться ремонтировать его, уже не было никакого смысла. В таком случае, даже буксировать его в Севас, уже не имело смысла.

Тем не менее, решать, что с ним делать, должно высшее руководство и ту самую схему вылета сразу семи бортов правительственного авиаотряда из Москвы на Восток, как раз и было обусловлено тем, что военное руководство должно было явиться на доклад к Прутину, сидящему в одно из своих бункеров. Ему надо было доложить как есть и решить, что делать с Москвой, если она оставалась на плаву.

А решать было что. Если крейсер притащить в базу, то по характеру повреждений, военные моряки однозначно поймут, что причиной разрушений был не простой пожар и взрыв боекомплекта, а именно поражение неприятельскими ракетами.

Но признать такое, значит опозориться окончательно и надо уже прекращать войну и выводить войска, в том числе и из Крыма, поскольку всем уже станет понятно, что Украина теперь может эффективно повалить корабли у причалов в Севастополе, как это было у причала в Бердянске.

А это значит, что судьба крейсера уже вышла из компетенции военных и теперь это - политическое решение. Поэтому и нужна была «встреча в бункере».

Такой исход напрашивался из того, что если вы не хотите признавать поражения корабля именно ракетами, то вы не должны его показывать публике, способной понять истинные причины разрушений. Ну а если корабль утонул сразу то тут даже вариантов никаких нет, просто надо придумать, как подать эту новость, с минимальными репутационными потерями.

И вот было решено рассказать о том, что никаких ракет не попадало, а пожар возник сам собой или по причине халатности экипажа. Говоря о пожаре, московские СМИ уточняли, что причины пожара устанавливаются, а значит - пока не известны. Если корабль тонет, то причины установить невозможно. Утонул и утонул.

Видимо вариант окончательной версии гибели крейсера, утвердил лично прутин и теперь это выглядит так, что корабль был молодцом и стойко перенес пожар, но во время буксировки взял, да и утонул, по причине шторма и качки.

Известно, что к месту происшествия прибыли пять спасательных судов и когда они подошли к Москве, сдетонировал крупный калибр, возможно ПКР Вулкан. Еще днем указывалось на то, что загорелся один из спасателей, подошедших ближе всех и по той же версии, затонул он и крейсер.

Поэтому спасти удалось тех, кто начал эвакуацию, а около 450 человек экипажа, ушли под воду, вместе с кораблем.

Арестован командующий черноморского флота и сошка помельче. В общем, после ФСБ и центрального аппарата министерства обороны, репрессии обрушились на флотское руководство.

ANTI-COLORADOS
показать весь комментарий
15.04.2022 13:13 Ответить
https://t.me/berezoview/14481 РосСМИ: Вслед за военным кораблем направился командующий ЧФ РФ

Свидетели сообщают, что адмирала Игоря Осипова арестовали люди в штатском
показать весь комментарий
15.04.2022 13:42 Ответить
Ну, он уже не жилец. Земля стекловатой.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:13 Ответить
Клоуны. Нацепят на себя медалек просто так и гордятся.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:17 Ответить
Не, ну а чо, сейчас в него хрен какой ракетой попадёшь - так шо всё правильно он сказал...
Это такой приёмчик...
БАБАХ!!!
Бульк и нырнул!
Как утка...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:30 Ответить
вспоминается человек-пингвин из бетмена.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:34 Ответить
Читаю про «неперевершені успіхи» на навчаннях покійного і згадую прочитаний давно твір «Цусіма»… У них за сто з гаком років нічого не помінялось! І це дуже добре
показать весь комментарий
15.04.2022 13:43 Ответить
Цей адмірал зробив більше для України аніж ціла купа зелебородьок.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:49 Ответить
Ну перевірив, як на мене все спрацювало просто чудово!
Я б цьому кацапові навіть картопляної медалі не пошкодував би!
Чи хтось на форумі має іншу думку?
показать весь комментарий
15.04.2022 14:32 Ответить
До речі, пика у цього кацапа, ну один в один як у берії.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:33 Ответить
Просто треба розуміти, що таке совкові учєнія, і наскільки вони далекі від реальності.

Якщо у ТТХ ППО написано вірогідність ураження 0.7, то в реалі, це десь 0.2 в ідеальних умовах, та 0.0001 в умовах протидії країнам НАТО
показать весь комментарий
15.04.2022 14:39 Ответить
Всё правильно: "Москва" отбила удары украинских ракет, взяв огонь на себя.
показать весь комментарий
15.04.2022 21:11 Ответить
Горіла "Москва", палала
Горіла "Москва", палала
Горіла "Москва", палала
Її ракета в***ала
Її ракета в***ала

Ракета КБ "Луч" Нептун
Ракета КБ "Луч" Нептун
Ракета КБ "Луч" Нептун,
Не прийдуть у Крим сотні трун
Не прийдуть у Крим сотні трун

Не прийдуть, бо усі на дні
Не прийдуть, бо усі на дні
Не прийдуть, бо усі на дні,
Валіть нах з Криму, москалі
Валіть нах з Криму, москалі

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
15.04.2022 22:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 