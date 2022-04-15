З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури
По всій території України з початку повномасштабного вторгнення РФ було зруйновано близько 300 мостів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.
"Мостів загалом по всій країні протягом останніх 50 днів зруйновано близько 300", - сказав він.
Кубраков додав, що тільки в одній Київській області зруйновано 19 мостів.
Наразі у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях тривають роботи зі зведення тимчасових споруд. Паралельно ведеться підготовка до будівництва нових мостів.
За словами міністра, очікується, що нові мости, крім позакласових, будуть збудовані протягом 2-3 місяців.
Топ коментарі
+6 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар15.04.2022 21:14
+4 Krug J
показати весь коментар15.04.2022 21:07
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар15.04.2022 21:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.