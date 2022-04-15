З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

По всій території України з початку повномасштабного вторгнення РФ було зруйновано близько 300 мостів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

"Мостів загалом по всій країні протягом останніх 50 днів зруйновано близько 300", - сказав він.

Кубраков додав, що тільки в одній Київській області зруйновано 19 мостів.

Наразі у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях тривають роботи зі зведення тимчасових споруд. Паралельно ведеться підготовка до будівництва нових мостів.

За словами міністра, очікується, що нові мости, крім позакласових, будуть збудовані протягом 2-3 місяців.

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