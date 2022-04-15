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Новини
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З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

міст

По всій території України з початку повномасштабного вторгнення РФ було зруйновано близько 300 мостів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

"Мостів загалом по всій країні протягом останніх 50 днів зруйновано близько 300", - сказав він.

Кубраков додав, що тільки в одній Київській області зруйновано 19 мостів.

Наразі у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях тривають роботи зі зведення тимчасових споруд. Паралельно ведеться підготовка до будівництва нових мостів.

За словами міністра, очікується, що нові мости, крім позакласових, будуть збудовані протягом 2-3 місяців.

Також читайте: Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1231) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+6
Зе-долбаня попереджали навіть домогосподарки - готуйся до оборони, твої дороги та мости будуть використані раше-армією або зруйновані, але Бені та його друзям потрібні були відкати блд.

Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.
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15.04.2022 21:14
+4
Эх Зе!Вовчик, ты так старался строил дороги и мосты, что бы мы поехали на майские на шашлыки, а тут нежданно налетели "смерчи", "ураганы" и пошёл "град" и все планы поломал. Может нужно было слушать "Гидрометцентр" и всех обеспечить укрытием от этой напасти?!
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15.04.2022 21:07
+3
если тратить на армию, за что мы будем строить дороги? (с) зельц
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15.04.2022 21:07
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русня не може в логіку... вона хоче... але те що треба для цього де що зробити, сміливе... нє
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15.04.2022 21:00 Відповісти
Эх Зе!Вовчик, ты так старался строил дороги и мосты, что бы мы поехали на майские на шашлыки, а тут нежданно налетели "смерчи", "ураганы" и пошёл "град" и все планы поломал. Может нужно было слушать "Гидрометцентр" и всех обеспечить укрытием от этой напасти?!
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15.04.2022 21:07 Відповісти
до сих пор видел висит баннер размером с весь фасад - велика реставрація
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15.04.2022 21:10 Відповісти
Худоба, то то що ти зранку в дзеркалі бачиш. Зелень має таке саме відношення до Нептуна, як гонорар до гонореї. Ти мабуть маскалику через Гугл перекладач перевів пару слів і хизуєшся цим. Я вмію писати, читати та розмовляти трьома мовами. Potrafię pisać, czytać i mówić w 3 językach.Я умею писать читать и разговаривать на 3 языках. То я для тебе дибіла написав на трьох мовах, щоб ти перекладач не мучав. І мамкі своїй перекажи, що вона не змогла з тебе людину виховати.
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15.04.2022 21:42 Відповісти
ти шо такий дєрзкий? ти ще скажи подякувати за те що Нептуни замовили аж в кінці 21го року? у сраколизів явно атрофовані причинно-наслідкові звязки...
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15.04.2022 21:42 Відповісти
если тратить на армию, за что мы будем строить дороги? (с) зельц
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15.04.2022 21:07 Відповісти
Зе-долбаня попереджали навіть домогосподарки - готуйся до оборони, твої дороги та мости будуть використані раше-армією або зруйновані, але Бені та його друзям потрібні були відкати блд.

Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.
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15.04.2022 21:14 Відповісти
 
 