С начала войны разрушены около 300 мостов, - Мининфраструктуры

На всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ было разрушено около 300 мостов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона.

"Мостов в целом по всей стране за последние 50 дней разрушено около 300", - сказал он.

Кубраков добавил, что только в одной Киевской области разрушены 19 мостов.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях продолжаются работы по возведению временных сооружений. Параллельно проводится подготовка к строительству новых мостов.

По словам министра, ожидается, что новые мосты, кроме внеклассовых, будут построены в течение 2-3 месяцев.

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