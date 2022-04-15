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С начала войны разрушены около 300 мостов, - Мининфраструктуры

міст

На всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ было разрушено около 300 мостов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона.

"Мостов в целом по всей стране за последние 50 дней разрушено около 300", - сказал он.

Кубраков добавил, что только в одной Киевской области разрушены 19 мостов.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях продолжаются работы по возведению временных сооружений. Параллельно проводится подготовка к строительству новых мостов.

По словам министра, ожидается, что новые мосты, кроме внеклассовых, будут построены в течение 2-3 месяцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бородянке вместо разрушенного моста возводят временную переправу, – Кубраков. ФОТО

мост (1027) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+6
Зе-долбаня попереджали навіть домогосподарки - готуйся до оборони, твої дороги та мости будуть використані раше-армією або зруйновані, але Бені та його друзям потрібні були відкати блд.

Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.
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15.04.2022 21:14
+4
Эх Зе!Вовчик, ты так старался строил дороги и мосты, что бы мы поехали на майские на шашлыки, а тут нежданно налетели "смерчи", "ураганы" и пошёл "град" и все планы поломал. Может нужно было слушать "Гидрометцентр" и всех обеспечить укрытием от этой напасти?!
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15.04.2022 21:07
+3
если тратить на армию, за что мы будем строить дороги? (с) зельц
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15.04.2022 21:07
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русня не може в логіку... вона хоче... але те що треба для цього де що зробити, сміливе... нє
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15.04.2022 21:00 Ответить
Эх Зе!Вовчик, ты так старался строил дороги и мосты, что бы мы поехали на майские на шашлыки, а тут нежданно налетели "смерчи", "ураганы" и пошёл "град" и все планы поломал. Может нужно было слушать "Гидрометцентр" и всех обеспечить укрытием от этой напасти?!
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15.04.2022 21:07 Ответить
до сих пор видел висит баннер размером с весь фасад - велика реставрація
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15.04.2022 21:10 Ответить
Худоба, то то що ти зранку в дзеркалі бачиш. Зелень має таке саме відношення до Нептуна, як гонорар до гонореї. Ти мабуть маскалику через Гугл перекладач перевів пару слів і хизуєшся цим. Я вмію писати, читати та розмовляти трьома мовами. Potrafię pisać, czytać i mówić w 3 językach.Я умею писать читать и разговаривать на 3 языках. То я для тебе дибіла написав на трьох мовах, щоб ти перекладач не мучав. І мамкі своїй перекажи, що вона не змогла з тебе людину виховати.
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15.04.2022 21:42 Ответить
ти шо такий дєрзкий? ти ще скажи подякувати за те що Нептуни замовили аж в кінці 21го року? у сраколизів явно атрофовані причинно-наслідкові звязки...
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15.04.2022 21:42 Ответить
если тратить на армию, за что мы будем строить дороги? (с) зельц
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15.04.2022 21:07 Ответить
Зе-долбаня попереджали навіть домогосподарки - готуйся до оборони, твої дороги та мости будуть використані раше-армією або зруйновані, але Бені та його друзям потрібні були відкати блд.

Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.
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15.04.2022 21:14 Ответить
 
 