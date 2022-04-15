С начала войны разрушены около 300 мостов, - Мининфраструктуры
На всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ было разрушено около 300 мостов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона.
"Мостов в целом по всей стране за последние 50 дней разрушено около 300", - сказал он.
Кубраков добавил, что только в одной Киевской области разрушены 19 мостов.
В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях продолжаются работы по возведению временных сооружений. Параллельно проводится подготовка к строительству новых мостов.
По словам министра, ожидается, что новые мосты, кроме внеклассовых, будут построены в течение 2-3 месяцев.
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+6 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий15.04.2022 21:14
+4 Krug J
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+3 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий15.04.2022 21:07
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Тож відповідальність за геноцид українців, який відбувається зараз, має розділити Зе-долбань з Московією порівну. Пора це сказати вже.