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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Авдіївки окупантами поранено дві особи, зокрема дитина, - Кириленко

війна

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, внаслідок чого поранення отримали дві особи, зокрема дитина.

Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 15 квітня ще двоє людей на Донеччині зазнали поранень внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Одна із поранених – дитина.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Маріуполя немає, є територія міста, наскрізь просякнута кров'ю, - глава Донецької ОВА Кириленко

Автор: 

Донецька область (8447) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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15.04.2022 21:17 Відповісти
 
 