Внаслідок обстрілу Авдіївки окупантами поранено дві особи, зокрема дитина, - Кириленко
Російські окупанти обстріляли Авдіївку, внаслідок чого поранення отримали дві особи, зокрема дитина.
Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 15 квітня ще двоє людей на Донеччині зазнали поранень внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Одна із поранених – дитина.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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Юрий Педаченко
показати весь коментар15.04.2022 21:17 Відповісти Мені подобається 1
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