Внаслідок обстрілу Авдіївки окупантами поранено дві особи, зокрема дитина, - Кириленко

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, внаслідок чого поранення отримали дві особи, зокрема дитина.

Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 15 квітня ще двоє людей на Донеччині зазнали поранень внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Одна із поранених – дитина.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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