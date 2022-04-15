Провести евакуацію екіпажу крейсеру "Москва" не дозволив шторм, - ДПСУ

Погодні умови не дозволили евакуювати екіпаж з підбитого Україною крейсера "Москва".

Про це під час пресконференції повідомила речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Влучання призвело до здетонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена", - розповіла вона.

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