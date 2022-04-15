Провести евакуацію екіпажу крейсеру "Москва" не дозволив шторм, - ДПСУ
Погодні умови не дозволили евакуювати екіпаж з підбитого Україною крейсера "Москва".
Про це під час пресконференції повідомила речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Влучання призвело до здетонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена", - розповіла вона.
Топ коментарі
+70 саша паламарчук
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+52 Вася Шевченко #371210
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це ***** за Бучу!
Нептун бог морей, повелитель бурь и потоков!
Сказал "низя" - значит низя...
Пошёл их корабль, таки, нааахуууй
https://t.me/Dialog_Ukraine/25717
https://www.youtube.com/watch?v=9M2SmUT5z-I
Не стоит постить ерунду
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в пи*ду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.