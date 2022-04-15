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Провести евакуацію екіпажу крейсеру "Москва" не дозволив шторм, - ДПСУ

москва

Погодні умови не дозволили евакуювати екіпаж з підбитого Україною крейсера "Москва".

Про це під час пресконференції повідомила речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Влучання призвело до здетонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена", - розповіла вона.

Також читайте: Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) крейсер (89) евакуація (2311)


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Топ коментарі
+70
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15.04.2022 21:28
+52
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15.04.2022 21:39
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15.04.2022 22:03
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15.04.2022 22:11 Відповісти
я представляю что там была за детонация, там бы и при полном штиле спаслось 54 или 58. Там была реальная борьба за живучесть - это прыгать за борт и грести подальше.
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15.04.2022 22:14 Відповісти
не всі кацапськи підараси вміють плавати - 3 бульки і нема ванька,,,,
це ***** за Бучу!
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15.04.2022 22:35 Відповісти
Вода ещё холодновата и плыть далековато
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15.04.2022 23:14 Відповісти
Детонация там была зачётная. По каждому борту стоят 8 ракет П-1000 "Вулкан", а у каждой такое летающей ***** боевая часть 500 кг ВВ и плюс около полутонны топлива. Детонация не оставляла никаких шансов, затонул даже спасательный буксир.
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15.04.2022 23:36 Відповісти
А може це з рятувального буксиру морячки врятувались?
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16.04.2022 02:54 Відповісти
Ну дак шож вы хотели-то?
Нептун бог морей, повелитель бурь и потоков!
Сказал "низя" - значит низя...
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15.04.2022 22:17 Відповісти
Мастер-класс от ВСУ+ "Луч"+"Артем"=🌋. У Кобзона аншлаг. Украина - "Киборг".😎
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15.04.2022 22:23 Відповісти
Врагу, таки, сдался их гордый корабль,
Пошёл их корабль, таки, нааахуууй
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15.04.2022 22:26 Відповісти
Відео як мацКВА йде на дно годувати рибу;

https://t.me/Dialog_Ukraine/25717
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15.04.2022 22:32 Відповісти
Ну і де там шторм?
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15.04.2022 22:38 Відповісти
Там написано...это видео носит илюстративный характер...примерно так затонула мацква...
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16.04.2022 07:14 Відповісти
- Шумел прибой, кипело море и чайки срали мне на грудь )))
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15.04.2022 22:43 Відповісти
Це відео затоплення USS Buchanan (DDG-14).
https://www.youtube.com/watch?v=9M2SmUT5z-I
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15.04.2022 22:48 Відповісти
Это не Москва.
Не стоит постить ерунду
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16.04.2022 03:09 Відповісти
Но там же и написали: "P.s.Видео носит иллюстративный характер! примерно как тонул главные орковский корабль 🇷🇺рассейской *********."
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16.04.2022 06:41 Відповісти
напласно сталушка ждёт сына домой... А русский корабль всё нах*й и нах*й
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в пи*ду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.
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15.04.2022 22:41 Відповісти
Корабль к успеху шел, но не получилось, не повезло, не фартануло. Теперь команда будет служить под водой на этом корыте, под новым названием "Летучий засранец" или "Гребучий поганец" (одно из двух)

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15.04.2022 22:48 Відповісти
И то и другое ему подходит.
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15.04.2022 23:24 Відповісти
И то и другое ему подходит.
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15.04.2022 23:27 Відповісти
Провести эвакуацию экипажа крейсера "Москва" не позволил Бог!
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15.04.2022 23:13 Відповісти
Бог моря Нептун?
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16.04.2022 00:33 Відповісти
Вот видите, даже шторм на стороне Украины, помогает по братски, а не то, что эта российская мразь.
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15.04.2022 23:22 Відповісти
Сподіваюсь ніхто не вижив. Блогер Іван Яковина ось стверджує що ніхто (мовляв, " я вивчав кримські чати та канали")
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16.04.2022 02:10 Відповісти
Мабуть, врятовані були з рятувального буксиру, що теж потонув.
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16.04.2022 02:57 Відповісти
До слова, знищення "Москви" та його екіпажу я б волів назвати помстою за масові вбивства наших воїнів, які спали у казармах...
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16.04.2022 02:13 Відповісти
Плохому крейсеру мешает шторм.
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16.04.2022 02:49 Відповісти
Ничего, экипаж "Москвы" ждут концерты:
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16.04.2022 06:47 Відповісти
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