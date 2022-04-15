Провести эвакуацию экипажа крейсера "Москва" не позволил шторм, - ГПСУ
Погодные условия не позволили эвакуировать экипаж с подбитого Украиной крейсера "Москва".
Об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Попадание привело к сдетонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утрачена", - рассказала она.
Топ комментарии
+70 саша паламарчук
показать весь комментарий15.04.2022 21:28
+52 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.04.2022 21:39
+40 1sarmat
показать весь комментарий15.04.2022 22:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ***** за Бучу!
Нептун бог морей, повелитель бурь и потоков!
Сказал "низя" - значит низя...
Пошёл их корабль, таки, нааахуууй
https://t.me/Dialog_Ukraine/25717
https://www.youtube.com/watch?v=9M2SmUT5z-I
Не стоит постить ерунду
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в пи*ду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.