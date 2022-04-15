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Новости Война
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Провести эвакуацию экипажа крейсера "Москва" не позволил шторм, - ГПСУ

москва

Погодные условия не позволили эвакуировать экипаж с подбитого Украиной крейсера "Москва".

Об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Попадание привело к сдетонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утрачена", - рассказала она.

Читайте: Капитан российского крейсера "Москва" Куприн погиб, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6420) крейсер (98) эвакуация (2071)


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Топ комментарии
+70
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15.04.2022 21:28
+52
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15.04.2022 21:39
+40
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15.04.2022 22:03
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15.04.2022 22:11 Ответить
я представляю что там была за детонация, там бы и при полном штиле спаслось 54 или 58. Там была реальная борьба за живучесть - это прыгать за борт и грести подальше.
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15.04.2022 22:14 Ответить
не всі кацапськи підараси вміють плавати - 3 бульки і нема ванька,,,,
це ***** за Бучу!
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15.04.2022 22:35 Ответить
Вода ещё холодновата и плыть далековато
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15.04.2022 23:14 Ответить
Детонация там была зачётная. По каждому борту стоят 8 ракет П-1000 "Вулкан", а у каждой такое летающей ***** боевая часть 500 кг ВВ и плюс около полутонны топлива. Детонация не оставляла никаких шансов, затонул даже спасательный буксир.
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15.04.2022 23:36 Ответить
А може це з рятувального буксиру морячки врятувались?
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16.04.2022 02:54 Ответить
Ну дак шож вы хотели-то?
Нептун бог морей, повелитель бурь и потоков!
Сказал "низя" - значит низя...
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15.04.2022 22:17 Ответить
Мастер-класс от ВСУ+ "Луч"+"Артем"=🌋. У Кобзона аншлаг. Украина - "Киборг".😎
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15.04.2022 22:23 Ответить
Врагу, таки, сдался их гордый корабль,
Пошёл их корабль, таки, нааахуууй
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15.04.2022 22:26 Ответить
Відео як мацКВА йде на дно годувати рибу;

https://t.me/Dialog_Ukraine/25717
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15.04.2022 22:32 Ответить
Ну і де там шторм?
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15.04.2022 22:38 Ответить
Там написано...это видео носит илюстративный характер...примерно так затонула мацква...
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16.04.2022 07:14 Ответить
- Шумел прибой, кипело море и чайки срали мне на грудь )))
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15.04.2022 22:43 Ответить
Це відео затоплення USS Buchanan (DDG-14).
https://www.youtube.com/watch?v=9M2SmUT5z-I
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15.04.2022 22:48 Ответить
Это не Москва.
Не стоит постить ерунду
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16.04.2022 03:09 Ответить
Но там же и написали: "P.s.Видео носит иллюстративный характер! примерно как тонул главные орковский корабль 🇷🇺рассейской *********."
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16.04.2022 06:41 Ответить
напласно сталушка ждёт сына домой... А русский корабль всё нах*й и нах*й
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в пи*ду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.
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15.04.2022 22:41 Ответить
Корабль к успеху шел, но не получилось, не повезло, не фартануло. Теперь команда будет служить под водой на этом корыте, под новым названием "Летучий засранец" или "Гребучий поганец" (одно из двух)

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15.04.2022 22:48 Ответить
И то и другое ему подходит.
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15.04.2022 23:24 Ответить
И то и другое ему подходит.
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15.04.2022 23:27 Ответить
Провести эвакуацию экипажа крейсера "Москва" не позволил Бог!
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15.04.2022 23:13 Ответить
Бог моря Нептун?
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16.04.2022 00:33 Ответить
Вот видите, даже шторм на стороне Украины, помогает по братски, а не то, что эта российская мразь.
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15.04.2022 23:22 Ответить
Сподіваюсь ніхто не вижив. Блогер Іван Яковина ось стверджує що ніхто (мовляв, " я вивчав кримські чати та канали")
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16.04.2022 02:10 Ответить
Мабуть, врятовані були з рятувального буксиру, що теж потонув.
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16.04.2022 02:57 Ответить
До слова, знищення "Москви" та його екіпажу я б волів назвати помстою за масові вбивства наших воїнів, які спали у казармах...
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16.04.2022 02:13 Ответить
Плохому крейсеру мешает шторм.
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16.04.2022 02:49 Ответить
Ничего, экипаж "Москвы" ждут концерты:
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16.04.2022 06:47 Ответить
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