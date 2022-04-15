Провести эвакуацию экипажа крейсера "Москва" не позволил шторм, - ГПСУ

Погодные условия не позволили эвакуировать экипаж с подбитого Украиной крейсера "Москва".

Об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Попадание привело к сдетонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утрачена", - рассказала она.

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