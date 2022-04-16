У Полтаві чути вибух, деталі з'ясовують, - ОВА
У Полтаві було чути вибухи, деталі наразі з'ясовують.
Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Не ігноруємо повітряні тривоги. В Полтаві чутно було звуки вибуху. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", - йдеться в повідомленні.
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