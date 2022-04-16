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У Полтаві чути вибух, деталі з'ясовують, - ОВА

укриття

У Полтаві було чути вибухи, деталі наразі з'ясовують.

Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Не ігноруємо повітряні тривоги. В Полтаві чутно було звуки вибуху. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибух (4450) Полтава (555) Лунін Дмитро (73)


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16.04.2022 00:31 Відповісти
йди *****, москальське чмо!
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16.04.2022 00:32 Відповісти
****№ в баньку ванька
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16.04.2022 00:33 Відповісти
Никого не призываю. Бегите вы. Мы тут на своей земле. И мы бежать не будем
А вы со своей? ой? Как там в Белгороде? Курске? Брянске?
В некоторые игры можно играть вдвоем вроде как....
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16.04.2022 00:36 Відповісти
Это ты ***********, так оно уже давно в бункере, а мы просто перерабатываем его орду.
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16.04.2022 05:55 Відповісти
 
 