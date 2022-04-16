В Полтаве слышно взрыв, детали выясняют, - ОВА

В Полтаве были слышны взрывы, детали выясняются.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей – позже", - говорится в сообщении.

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