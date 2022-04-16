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Новости Война
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В Полтаве слышно взрыв, детали выясняют, - ОВА

укриття

В Полтаве были слышны взрывы, детали выясняются.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей – позже", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

взрыв (6738) Тахтаулове (764) Лунин Дмитрий (54)


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16.04.2022 00:31 Ответить
йди *****, москальське чмо!
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16.04.2022 00:32 Ответить
****№ в баньку ванька
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16.04.2022 00:33 Ответить
Никого не призываю. Бегите вы. Мы тут на своей земле. И мы бежать не будем
А вы со своей? ой? Как там в Белгороде? Курске? Брянске?
В некоторые игры можно играть вдвоем вроде как....
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16.04.2022 00:36 Ответить
Это ты ***********, так оно уже давно в бункере, а мы просто перерабатываем его орду.
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16.04.2022 05:55 Ответить
 
 