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Російські військові обстріляли село під Полтавою, одна людина загинула, - ОВА

рф,окупанти

Російські загарбники обстріляли одне із сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула, одна поранена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Телеграмі.

"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному із сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації", - зазначив Лунін.

Також читайте: У Полтаві чути вибух, деталі з'ясовують, - ОВА

Автор: 

обстріл (28435) Полтава (555) Лунін Дмитро (73)


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16.04.2022 08:34 Відповісти
И чем стреляли?
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16.04.2022 08:44 Відповісти
Ракетой крылатой. Вечером часов 22:45 - 23:00 сирена, потом мин через 10 слышал взрыв.
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16.04.2022 08:51 Відповісти
Рвонуло дуже сильно.Куди цілились-здогадатись не важко.І це вже не перший приліт,але раніше було без жертв.Тварини мокшанські.
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Сто відсотків побачили туалєт з унітазом у селі, такої зухвалості вони не винесли. Довбні!!!
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16.04.2022 09:37 Відповісти
Був один сильний взрив, чула вся Полтава!
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16.04.2022 10:31 Відповісти
Три недели как начали Полтавщину обстреливать.
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16.04.2022 11:44 Відповісти
https://youtu.be/WZkNB4Z1CqY Вибух у Полтаві. Мер Полтави сепаратист?! | PTV.UA
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16.04.2022 12:41 Відповісти
 
 