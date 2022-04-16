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Російські військові обстріляли село під Полтавою, одна людина загинула, - ОВА
Російські загарбники обстріляли одне із сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула, одна поранена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Телеграмі.
"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному із сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації", - зазначив Лунін.
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Чайка Київ
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