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Российские военные обстреляли село под Полтавой, один человек погиб, - ОВА

рф,окупанти

Российские захватчики обстреляли одно из сел под Полтавой. Разрушены здания, один человек погиб, а один ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил в телеграм-канале.

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации", - отметил Лунин.

Читайте: В Полтаве слышно взрыв, детали выясняют, - ОВА

обстрел (27114) Тахтаулове (764) Лунин Дмитрий (54)


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16.04.2022 08:34 Ответить
И чем стреляли?
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16.04.2022 08:44 Ответить
Ракетой крылатой. Вечером часов 22:45 - 23:00 сирена, потом мин через 10 слышал взрыв.
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16.04.2022 08:51 Ответить
Рвонуло дуже сильно.Куди цілились-здогадатись не важко.І це вже не перший приліт,але раніше було без жертв.Тварини мокшанські.
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16.04.2022 09:13 Ответить
Сто відсотків побачили туалєт з унітазом у селі, такої зухвалості вони не винесли. Довбні!!!
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16.04.2022 09:37 Ответить
Був один сильний взрив, чула вся Полтава!
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16.04.2022 10:31 Ответить
Три недели как начали Полтавщину обстреливать.
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16.04.2022 11:44 Ответить
https://youtu.be/WZkNB4Z1CqY Вибух у Полтаві. Мер Полтави сепаратист?! | PTV.UA
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16.04.2022 12:41 Ответить
 
 