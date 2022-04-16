Российские военные обстреляли село под Полтавой, один человек погиб, - ОВА

Российские захватчики обстреляли одно из сел под Полтавой. Разрушены здания, один человек погиб, а один ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил в телеграм-канале.

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации", - отметил Лунин.

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