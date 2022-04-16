Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, – Луганська ОВА
Російські війська зірвали евакуацію з Лисичанська Луганської області, відкривши вогонь під час режиму тиші.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час режиму тиші російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час у підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", - написав Гайдай.
Водночас вдалося евакуювати 42 жителів Сєверодонецька, 11 людей із Рубіжного та 14 - із Кремінної. Ще шістьох людей вивезли з Попасної.
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