Окупанти хочуть провести "референдум" на Херсонщині у травні, - Денісова

Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР".

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вочевидь усі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, проведення псевдореферендуму планується у період з 01 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала Денісова.

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