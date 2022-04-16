Окупанти хочуть провести "референдум" на Херсонщині у травні, - Денісова
Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР".
Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.
За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вочевидь усі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру", - йдеться в повідомленні.
За словами Денісової, проведення псевдореферендуму планується у період з 01 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.
"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів.
Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала Денісова.
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Це замість того, щоб просто підірвати Антонівський міст і перекинути ці наші підрозділи на захист греблі Каховської ГЕС.
Ось така історія.
в темной холодной мгле
іхтіандр ти недороблений
Погибло 8 человек,и притом явно не военных и без военного опыта
Якщо кончена влада в країні на 51й день війни не спроможна дозволити людям взяти в руки СВОЮ зброю законно, чого ви можете, і яке ви право маєте щось вимагати від людей?
Все просто кричить: треба терміново підписувати договір з кацапами, бо все дуже погано, а стане ще гірше!
Скажі, чому не підірвали міст через Дніпро між Олешками і Херсоном?
Тоді я повірю, що ти - громадянка України!
після референдума тіпа всьо це вже расєя, нізя нападать бо ядрьона бомба
тіпа як у бєлграді шось там сталось
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.