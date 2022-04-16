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Окупанти хочуть провести "референдум" на Херсонщині у травні, - Денісова

херсон

Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку "ХНР".

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вочевидь усі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, проведення псевдореферендуму планується у період з 01 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала Денісова.

Також читайте: Рашисти в окупованому Херсоні створили аналог донецької "Ізоляції" для катувань місцевих, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+21
Капитан крейсера «Москва» Антон Куприн очень любил подкармливать рыбов. Его мечта сбылась. Он стал кормом для рыб.
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16.04.2022 18:19
+19
Надеюсь, до мая в Херсоне будут стоять ВСУ.
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16.04.2022 18:21
+16
А как прокомментируют это гос изменники - губернатор Херсонской обл., Глава сбу области, прокурор и прочая шобла, которая в первый день распахнула ворота в область и дала по тапкам в бега?
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16.04.2022 18:19
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и у всу опрос не забудьте...
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16.04.2022 18:17 Відповісти
А как прокомментируют это гос изменники - губернатор Херсонской обл., Глава сбу области, прокурор и прочая шобла, которая в первый день распахнула ворота в область и дала по тапкам в бега?
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16.04.2022 18:19 Відповісти
А може то був наказ ?
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16.04.2022 18:21 Відповісти
виглядає краще і правдивіше без "А може,,,"
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16.04.2022 19:33 Відповісти
Mne interesno kto iz vojenix tam zacycal Xerson i teper kto tam rulit vojskami?Pocemu Cernygove,Charkove v tom ze Mariupole,Donbase vojujet na otlycno,a tam zdali Cherson bez bojia.Pod KiJevom toze byli problemi,no potom vet peresli kontrataku i otbyli vsio,a Chersone oni i teper sovsem daze nedumajet kak kontrokovat.
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16.04.2022 18:30 Відповісти
Пояснюю! 24 чи 25 лютого (точно вже не пам'ятаю), коли орки вже зайшли в Олешки і почали переходити Дніпро через Антоновській міст, хтось дав наказ нашим підрозділам зробити контратаку на Олешки. Контратаку наші зробили і на пару годин відбили Олешки. Але потім прилітіла авіація орків з Криму і похерачила нашу колону. І наших підрозділів у Херсоні фактично не залишилось.
Це замість того, щоб просто підірвати Антонівський міст і перекинути ці наші підрозділи на захист греблі Каховської ГЕС.
Ось така історія.
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16.04.2022 18:49 Відповісти
та не было колонны, защищали подразделения 59 бригады и то в очень малом количестве, военных практически не было
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16.04.2022 20:43 Відповісти
Капитан крейсера «Москва» Антон Куприн очень любил подкармливать рыбов. Его мечта сбылась. Он стал кормом для рыб.
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16.04.2022 18:19 Відповісти
лучше лежать на дне
в темной холодной мгле

іхтіандр ти недороблений
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16.04.2022 18:36 Відповісти
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16.04.2022 19:14 Відповісти
можешь приехать показать как нужно. Тут были ребята у которых было оружие. Их в парке с бтров посекли в кашу.
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16.04.2022 18:22 Відповісти
Есть закон про деоккупацию, так что выборы никакой силы иметь не будут..Ребята!Под смерть тоже подставляться не нужно!!
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16.04.2022 18:36 Відповісти
не было у них оружия-одна муха стрелянная и куча бутылок молотова-было видео
Погибло 8 человек,и притом явно не военных и без военного опыта







































































































































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16.04.2022 18:56 Відповісти
с танка...
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16.04.2022 21:12 Відповісти
Ви в своєму розумі? Ви колись ходили з голими руками на танк?
Якщо кончена влада в країні на 51й день війни не спроможна дозволити людям взяти в руки СВОЮ зброю законно, чого ви можете, і яке ви право маєте щось вимагати від людей?
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16.04.2022 18:23 Відповісти
всі хто хоче зброю, загугліть відео, як російський танк в упор розстрілює наших теробороновців. Це не війна автоматів Калашникова. Це віна професіональних армій, а цивільний з автоматом - це 200-й.
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16.04.2022 18:32 Відповісти
там дружественный огонь был ,а не специальный выстрел
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16.04.2022 18:57 Відповісти
Там розумом и не пахнет, то либо нереально тупорылый имбецил или же банальный провокатор. Таких умников по хорошему бы отправлять реализовывать их гейниальные идеи на собственном примере или тюрячка на 25 лет. И чтоб тюрячка была не как в Украине (правовая), а как в рашке тюрачку, чтоб прокачать всю их гейниальность в пресхатах, за подобные гениальные идеи.
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16.04.2022 18:41 Відповісти
А ви звідки?
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16.04.2022 18:28 Відповісти
освобождения Херсона? Что бы Николаев не обстреливали и в город пошла вода? Освобождение Херсонской обл. для деблокации Мариуполя и Енергодара? Да покуй в мае шашлики.
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16.04.2022 18:20 Відповісти
бгггг...... до травня щэ дожити треба...... ))
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16.04.2022 18:20 Відповісти
Просто дивний набір новин!
Все просто кричить: треба терміново підписувати договір з кацапами, бо все дуже погано, а стане ще гірше!
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16.04.2022 18:20 Відповісти
Дада, давайте дальше будем чекать що беззбройні (чому, цікаво??) люди, будуть давать відсіч озброєним натовпам орків. І ***** не будем даже і рухаться в тому напрямку, щоб деблокувать і відбити місто. Бо ж договорняки стамбульські, партнери з рашки ніпаймут, да, арахамія, да, зеленський? Які ж ви суки, щоб ви здохли, тварі кончені!
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16.04.2022 18:21 Відповісти
Там что-то вообще не то происходит.., с самого начала
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16.04.2022 18:45 Відповісти
хотят слить корридор в крым, что непонятного
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16.04.2022 20:33 Відповісти
Надеюсь, до мая в Херсоне будут стоять ВСУ.
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16.04.2022 18:21 Відповісти
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16.04.2022 18:21 Відповісти
С помощью спутников удалось зафиксировать новые могилы на кладбище Херсона. В период с 28 февраля по 15 апреля их было добавлено по меньшей мере 824, сообщает https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/15/russia-ukraine-war-news-putin-live-updates/ The Washington Post в субботу, 16 апреля.По данным недавних спутниковых снимков, проанализированных лондонским некоммерческим центром информационной устойчивости (CIR), в оккупированном Россией Херсоне регулярно копают целые ряды могил.Снимки Planet Lab показали, что с 28 февраля по 15 апреля на Херсонском кладбище было добавлено по меньшей мере 824 новые могилы, места захоронения находятся на окраине города, к востоку от аэропорта."Страшно подумать о том, как погибли мирные жители, и что еще происходит в этих районах", - сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.
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16.04.2022 18:22 Відповісти
Наївні чукотські ублюдки. Вас по ночах там вже вирізають десятками, а вони про ріферендум мріють. Таке місто вам, довбойобам, не втримати.
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16.04.2022 18:24 Відповісти
які оптимістичні кацапи
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16.04.2022 18:25 Відповісти
Спокуха, пацаны! Все бюлетни уже готовы с нужными отметками. Даже если явка на референдуме будет 0% результат будет за ХНР.
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16.04.2022 18:26 Відповісти
та не спешите вы так...
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16.04.2022 18:29 Відповісти
Но силы это всё иметь не будет., так что пох..
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16.04.2022 18:53 Відповісти
референдум в Крыму и на Донбассе тоже силы не имеет, и что??? 8 лет одни разговоры
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16.04.2022 20:21 Відповісти
Кацапи ложили на чиюсь там думку. Волєізявлєніє народа, буде 101%
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16.04.2022 18:32 Відповісти
яка думка? це окупація зараз має вагу лише армія
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16.04.2022 18:53 Відповісти
Збираються окопатись на давго.
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16.04.2022 18:32 Відповісти
хер им на рыло а не Херсон
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16.04.2022 18:50 Відповісти
Денісова!
Скажі, чому не підірвали міст через Дніпро між Олешками і Херсоном?
Тоді я повірю, що ти - громадянка України!
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16.04.2022 18:35 Відповісти
не тому вопрос задаешь
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16.04.2022 18:51 Відповісти
А чому кримський не підірвали??Відповідь: бо немає чим
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16.04.2022 18:55 Відповісти
не мост а аэродроми бомбить надо в крыму они ближе гораздо
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16.04.2022 19:21 Відповісти
а ті не вкурсе .что в феодосии с 400 развернут???
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16.04.2022 21:11 Відповісти
тому що за пару неділь до того размінуіали....
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16.04.2022 21:09 Відповісти
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16.04.2022 18:38 Відповісти
уахахаххаххаххах
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16.04.2022 21:02 Відповісти
потом начнут принудительную мобилизацию
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16.04.2022 18:41 Відповісти
бред не несите они митинг убогий из местных собрать не могут, кому эти ферендуми нужны
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16.04.2022 19:19 Відповісти
Не ходіть у Херсоні на мітинги, краще ріжте всіх кацапів.
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16.04.2022 19:25 Відповісти
буде як з кримом,
після референдума тіпа всьо це вже расєя, нізя нападать бо ядрьона бомба
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16.04.2022 19:52 Відповісти
во во, зеля на это и рассчитывает
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16.04.2022 20:34 Відповісти
треба більше не офіційних операцій,
тіпа як у бєлграді шось там сталось
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16.04.2022 19:54 Відповісти
ХерНР?
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16.04.2022 20:45 Відповісти
До травня їх там і близько не буде.А ця маячня з референдумами у чужій державі вже просто достала.Ну які правові повноваження для проведення референдумів в Україні мають російські загарбники.Які референдуми можна проводити під час війни під обстрілами при .відсутності більшої частини населенняНу просто бред сумасшедшего..
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16.04.2022 20:47 Відповісти
Это фирменный стиль политики Путина - ложь, бред и фейки и нечеловеческая жестокость.
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16.04.2022 21:29 Відповісти
Мы вас так отХэНэЭрим, в рот положим хнр.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.
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16.04.2022 23:04 Відповісти
И проведут, если фронт будет стоять.
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17.04.2022 08:55 Відповісти
 
 