Оккупанты хотят провести "референдум" на Херсонщине в мае, - Денисова

Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР".

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо какого-либо проявления власти народа была создана только картинка для российского телевидения".

По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.

"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение оружия и силовой разгон митингов.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила Денисова.

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