Оккупанты хотят провести "референдум" на Херсонщине в мае, - Денисова
Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР".
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо какого-либо проявления власти народа была создана только картинка для российского телевидения".
По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - говорится в сообщении.
По словам Денисовой, проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.
"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение оружия и силовой разгон митингов.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила Денисова.
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Це замість того, щоб просто підірвати Антонівський міст і перекинути ці наші підрозділи на захист греблі Каховської ГЕС.
Ось така історія.
в темной холодной мгле
іхтіандр ти недороблений
Погибло 8 человек,и притом явно не военных и без военного опыта
Якщо кончена влада в країні на 51й день війни не спроможна дозволити людям взяти в руки СВОЮ зброю законно, чого ви можете, і яке ви право маєте щось вимагати від людей?
Все просто кричить: треба терміново підписувати договір з кацапами, бо все дуже погано, а стане ще гірше!
Скажі, чому не підірвали міст через Дніпро між Олешками і Херсоном?
Тоді я повірю, що ти - громадянка України!
після референдума тіпа всьо це вже расєя, нізя нападать бо ядрьона бомба
тіпа як у бєлграді шось там сталось
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен.