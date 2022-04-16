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Українські воїни ліквідували заступника командувача 8-ї російської армії генерала Фролова. ФОТО

Внаслідок успішних дій українських воїнів ліквідований заступник командувача 8-ї російської армії генерал-майора Володимира Фролова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командувача 8-ю армії генерал-майор Володимир Фролов. Вже правильно повернувся до дому. Слава Нації!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення в Україну в армії РФ ліквідовано 2 генерала, 2 поранені, зняті з посад 3, з яких 2 заарештовані, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни ліквідували заступника командувача 8-ї російської армії генерала Фролова 01
Українські воїни ліквідували заступника командувача 8-ї російської армії генерала Фролова 02

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) генерал (74)


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Топ коментарі
+134
Генералы дохнут как мухи. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 19:19
+95
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16.04.2022 19:23
+92
Жил как гавно и сдох как свинособака -- проклятый Богом убийца
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16.04.2022 19:32
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_российских_генералов,_погибших_в_период_вторжения_России_на_Украину
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16.04.2022 19:18 Відповісти
Жил как гавно и сдох как свинособака -- проклятый Богом убийца
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16.04.2022 19:32 Відповісти
Генералы дохнут как мухи. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 19:19 Відповісти
А може то мухи дохнуть як мацьковськи генерали ...
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16.04.2022 19:32 Відповісти
ГАВНОрали -- так точнійше буде !
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16.04.2022 19:39 Відповісти
Хоч стіралку своїй ватосамці встиг ********?
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16.04.2022 19:20 Відповісти
Самка ставила свечки в церкви шоб он не вернулся и бабла насыпали...
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16.04.2022 19:24 Відповісти
Так від того і загнувся - грижа лопнула.
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Унитазом обошелся...
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16.04.2022 20:53 Відповісти
гынэ-рал
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16.04.2022 19:20 Відповісти
денацификован, демилитаризован,все по плану.
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16.04.2022 19:21 Відповісти
ВСУ уничтожили уже восемь русских генералов, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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16.04.2022 20:35 Відповісти
Та и корабли с атомным оружием ещё не топили ни разу. Но когда-то надо же начинать
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16.04.2022 21:01 Відповісти
Один из них, я так понял, был командиром кантемировской танковой дивизии.
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17.04.2022 15:13 Відповісти
Мор кацапських елітних свиней в Україні-триває...
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16.04.2022 19:21 Відповісти
зліквідували ще одного раша-фашистського хенерала під № 8 з 8 армії...
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16.04.2022 19:21 Відповісти
Дай Бог йому здоров"я та звитяги
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16.04.2022 19:22 Відповісти
Немає розуму - йди в кацапскі генерали !
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16.04.2022 19:22 Відповісти
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16.04.2022 19:23 Відповісти
ещё один падший хенерал с низкой социальной ответственностью )))
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16.04.2022 19:23 Відповісти
Падаль просто пал, як і все їхнє кубло!
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16.04.2022 19:24 Відповісти
адмиралы уже были?
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16.04.2022 19:24 Відповісти
Адмиралу отбивают почки в Лефортово
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Беседа кстати генерал полковник! и тоже там четки с мякиша учится марафетить..
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16.04.2022 20:16 Відповісти
це ж треба, затопити цилу маскву! РОЗСТРИЛ ЧЕРЕЗ ПОВИШАННЯ.
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16.04.2022 20:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZUk-Z9h_K-J4Bw4wK3olSV39rd-_WoWpXa4L-9BVwbKE-jmKaZZXyKXXyMduK-ImZlF2CD4wE5jW537uhRFyyhMeCApQtRR09zgXi3WXI2jSFGFyAotpzHezv1c32jSnk8&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

51-й день війни, 15 квітня. Становище на фронті не зазнало істотних змін, проте росіяни активізували ракетні обстріли українських міст. Зокрема, Київська область сьогодні зазнала трьох ракетних ударів. Однією з мішеней був завод на Жулянах, де ремонтували комплекси ППО та протикорабельні ракети.

На Чернігівщині росіяни двічі обстрілювали зі 122-мм та 82-мм мінометів український прикордонний пост Сеньківка. Перший раз зранку, 13 пострілів, другий - вдень, 12. Постраждалих з нашого боку немає. Подібні провокації здійснюють для того, щоб тримати в напруженні ЗСУ на півночі країни, та запобігти перекиданню частин звідти на Донбас та Південь.

Харків - під обстрілами, мінімум семеро загиблих людей (серед них 7-місячна дитина), десятки поранених. На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційні автобуси зі мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. Загинуло мінімум 7 людей, ще 27 отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. З приємного - вночі 93-тя ОМБ «Холодний яр» десь під Балаклеєю збила російський ударний гелікоптер Ка-52. Пілоти загинули, а група, яка намагалась їх врятувати - знищена.

Ізюм - Слов'янськ - тривають бої, росіяни намагаються прорвати нашу оборону танками та піхотою, ЗСУ криють їх з гармат. За даними противника в цьому секторі вперше відзначено застосування українцями американських дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетанкової техніки.

Луганська область - тривають бої за Рубіжне та Попасну. Попри шалений тиск ворога, ЗСУ не дає росіянами та їхнім проксі з «ЛНР» взяти обидва ці важливі пункти під контроль. Підконтрольні Україні міста Луганщини під обстрілами, є жертви серед цивільних.

Донецька область - без істотних змін, бої на попередніх рубіжах.

Маріуполь - вперше з початку війни росіяни завдали по місту бомбовий удар дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. За українськими оцінками в Маріуполі вже зруйновано 95% будівель. Попри таке навантаження, українські захисники продовжують тримати оборону та нищити ворога.

Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - без змін.

Накопичення сил та засобів українцями та росіянами для битви за Донбас триває. З наявних даних цей процес у росіян йде дуже не гладко, оскільки ЗСУ на всіх напрямках намагаються завадити їм в цьому, по можливості атакуючи колони та пункти зосередження ворога. Не додає оптимізму російському командуючому генералу Дворнікову і стан справ у комплектації частин особовим складом та їх забезпечення. «Мобілізація» в ОРДЛО проходить з великими труднощами, а наявні частини військ «ЛДНР» зазнали важких втрат.

Інша російська проблема - це економічні санкції, що сильно б'ють по російській оборонній промисловості. За даними ГУР у РФ зупинили виробництво танків на «Уралвагонзаводі», «через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих». В тому числі, танків Т-90 та Т-14 («Армата»). Передбачається, що основним напрямком роботи заводу стане ремонт пошкодженої у війні з Україною техніки, а не виробництво нової.

Попри всі ці російські проблеми, командування ЗСУ постійно наголошує, що підготовка ворога до наступу або завершена, або близька до завершення. Коли цей наступ почнеться сказати важко. Може навіть завтра, бо росіяни ******* символізм і можуть приурочити його до початку Берлінської операції РСЧА (16 квітня 1945). Так і в будь-який інший день, наприклад, напередодні Пасхи, яку у нас традиційно масштабно святкують. Утім, у будь-якому випадку, впевнений, що наша розвідка вчасно виявить дату наступу, а ЗСУ на всіх фронтах майстерно пустять кров ворогу.
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16.04.2022 19:24 Відповісти
Дайте угадаю,он закрыл своей широкой грудью 200 детей и 300 женщин? смертью мрази на чужой земле.
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16.04.2022 19:24 Відповісти
Чорнобаївку закрив. Два тижні доходив з "300" до кондиції "200".
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16.04.2022 19:49 Відповісти
малавато будєт!
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16.04.2022 19:24 Відповісти
А тот с крейсера москва какое имел звание? И с саратова
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16.04.2022 19:25 Відповісти
С Саратова фиг его знает, лень искать... А с Москвы - капитан 1 ранга, соответствует полковнику... Ну это капитан(командир) корабля... Учитывая, что это был командный пункт всего ЧФ, то там должны были быть шишки и побольше... Думаю скоро все узнаем)
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16.04.2022 19:51 Відповісти
Цікаво було б дізнатись про забаранених занептунених.
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16.04.2022 20:18 Відповісти
штабных много было. уже видел фото встречи командования с экипажем. может и постановочное.
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16.04.2022 20:19 Відповісти
На Саратові капітан 2 рангу, зрадник України.
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16.04.2022 20:43 Відповісти
в жодній війні, від коли вони почалися і до сьогодня, не загинула така кількість генералів
як за неповних 2 місяці орських ********.
а це показник цінності паркетних генералів.
до речі.
недавно присвоїно нашим 3м палканам бригадного генералмойора.
хочеться знати, вони бойові, як Залужний, Шаптала, чи як зазвичай штабні (паркетні)????
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16.04.2022 19:25 Відповісти
бригадні по визначенню не можуть бути паркетними. це військове звання виключно польове як перехідне між полковником та генералом майором.
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16.04.2022 20:29 Відповісти
https://t.me/kharkivlife/35549 https://t.me/kharkivlife/35549

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16.04.2022 19:26 Відповісти
https://mobile.twitter.com/TuiteroMartin/status/1515269378572439552 https://mobile.twitter.com/TuiteroMartin/status/1515269378572439552

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16.04.2022 19:27 Відповісти
Потерь нет!
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16.04.2022 19:27 Відповісти
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16.04.2022 19:29 Відповісти
був енарал - і нема енарала....
жодна людина не постраждала....
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Поступово всі йдуть у відомому напрямку...
Слава Україні!
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16.04.2022 19:30 Відповісти
Колись був ленінопад, а тепер генераломор.
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Та *** с ним ...хотя ,как знать ,как знать ...
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Командующий рф войной в Украине Дворников - это не фамилия, это род всех войск рф.
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16.04.2022 19:32 Відповісти
Если так дальше пойдет, самому Дворникову придется ехать на Украину а там его достанут.
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16.04.2022 21:09 Відповісти
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16.04.2022 19:33 Відповісти
То все підступний Ковід
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16.04.2022 19:34 Відповісти
Пал смертью покидьків!
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16.04.2022 19:34 Відповісти
Приятного концерта кобздона, земля стекловатой!
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16.04.2022 19:35 Відповісти
Осиковий кілок не забудьте.
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16.04.2022 19:36 Відповісти
здох!
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16.04.2022 19:41 Відповісти
Ты чавой-то сам не свой, Не румяный, не живой!..
Али швед под Петербургом, Али турок под Москвой?..
Съешь осиновой коры - И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая, Чай, природные дары!
В ейном соке, генерал, Есть полезный минерал, -
От него из генералов Ни один не помирал!
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16.04.2022 19:43 Відповісти
" удалой молодец " испустил дух ... на чужой земле
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16.04.2022 19:59 Відповісти
Це вже восьмий генерал лаптестана . Слава ЗСУ. !
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16.04.2022 19:52 Відповісти
Он стал "хорошим рузкем".
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16.04.2022 19:53 Відповісти
Как там у Чехова: "Кого хоронят? Да какого-то генерала. А помер-то от чего? От инфантерии."
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16.04.2022 19:57 Відповісти
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17.04.2022 01:08 Відповісти
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16.04.2022 19:58 Відповісти
Как только нога "сирийского мясника" ступит на территорию Украины, немедленно приставить к нему несколько хорошо обученных "опекунов" из числа Украинского Спецназа!
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16.04.2022 19:59 Відповісти
Скоро не будет грамотных военачальников у России
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16.04.2022 20:06 Відповісти
А вони там були? Будуть ще тупіші які були їх заступниками.
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16.04.2022 20:21 Відповісти
З мови зняли.
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17.04.2022 05:36 Відповісти
хенераль фролов ушел ***** за крейсером ..масква.. --- глубочайшие поздравления родичам хенераля --- ***** мед альку повесит на гроб и кампенсацию заплатит . а тем что собачки уши отгрызли в полях УКРАИНЫ не будет ни медальки ни кампенсации --- пропал без вести
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16.04.2022 20:13 Відповісти
А вот во время спецоперации 41-45 усатый методом дырки в затылок демилитаризовал 53 хенерала.
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16.04.2022 20:23 Відповісти
А еще был 1937-38, там вообще Сталин серьезно покосил военных.
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17.04.2022 15:21 Відповісти
Привет от И.Аллегровой : Ты не Генерал, и Слава Богу !!!!!
Щоб ви сЦуки кацапській йшли <********* ЗА РУССКИМ КОРАБЛЕМ!!!!

Слава Україні !!!
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16.04.2022 20:27 Відповісти
ВСУ уничтожили уже восемь русских генералов, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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16.04.2022 20:33 Відповісти
Вот и ладненько...
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16.04.2022 20:34 Відповісти
Яких 2,якщо їх вже близько 10
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16.04.2022 20:39 Відповісти
і вмер на чужині. а за що і сам не знає!
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16.04.2022 20:40 Відповісти
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16.04.2022 20:40 Відповісти
Незрозуміло чого цей забілечений на концерт кабздоха орк0генєраль в чорній уніформі? Може то був адміраль?
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16.04.2022 20:51 Відповісти
Интересная тема для украинских журналистов: распределение погибших российских военнослужащих по регионам. Из расследования русской службы BBC видно, что гибнут преимущественно солдаты из национальных республик: Дагестан - 93 человека, Бурятия - 52, Волгоградская область - 48, Оренбургская область - 41, Северная Осетия - 39, Башкортостан - 33. В то же время 1 погибший в Санкт-Петербурге, 5 в Московской области и 12 - в Ленинградской области. И внимание: не погиб ни один москвич.
Цифры взяты из российских официальных источников и касаются уже похороненных солдат на 5 марта.
Если хорошо раскрутить эту тему, то можно внести раскол и смятение между Кремлем и регионами, между русскими и национальными меньшинствами.
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16.04.2022 20:54 Відповісти
,,мацквічі,, завжди в армії були г&ндонами
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17.04.2022 19:16 Відповісти
Хвашисты, каратели, хунта убили мирного генерала. А Вы не подумали о его детях, племёяниках, просто хороших знакомых...
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16.04.2022 21:55 Відповісти
Пал как падаль...
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16.04.2022 22:17 Відповісти
Ну и отлично !
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17.04.2022 00:10 Відповісти
Не заступника , а преступника
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17.04.2022 04:58 Відповісти
на очереди дворников... притом уже первый в очереди...
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17.04.2022 05:02 Відповісти
Не пал! а пад. Бо падло.
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17.04.2022 05:40 Відповісти
Генерал-кирдык
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17.04.2022 07:22 Відповісти
Часть вот таких "центральных" фигур погибла, часть арестована. Что ж, Путин получил расплавление в звеньях высшего ком состава.
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17.04.2022 18:20 Відповісти
A Frolov ulibajetsja.
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18.04.2022 13:27 Відповісти
 
 