Українські воїни ліквідували заступника командувача 8-ї російської армії генерала Фролова. ФОТО

Внаслідок успішних дій українських воїнів ліквідований заступник командувача 8-ї російської армії генерал-майора Володимира Фролова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командувача 8-ю армії генерал-майор Володимир Фролов. Вже правильно повернувся до дому. Слава Нації!"

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