Українські воїни ліквідували заступника командувача 8-ї російської армії генерала Фролова. ФОТО
Внаслідок успішних дій українських воїнів ліквідований заступник командувача 8-ї російської армії генерал-майора Володимира Фролова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Заступник командувача 8-ю армії генерал-майор Володимир Фролов. Вже правильно повернувся до дому. Слава Нації!"
Топ коментарі
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Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
51-й день війни, 15 квітня. Становище на фронті не зазнало істотних змін, проте росіяни активізували ракетні обстріли українських міст. Зокрема, Київська область сьогодні зазнала трьох ракетних ударів. Однією з мішеней був завод на Жулянах, де ремонтували комплекси ППО та протикорабельні ракети.
На Чернігівщині росіяни двічі обстрілювали зі 122-мм та 82-мм мінометів український прикордонний пост Сеньківка. Перший раз зранку, 13 пострілів, другий - вдень, 12. Постраждалих з нашого боку немає. Подібні провокації здійснюють для того, щоб тримати в напруженні ЗСУ на півночі країни, та запобігти перекиданню частин звідти на Донбас та Південь.
Харків - під обстрілами, мінімум семеро загиблих людей (серед них 7-місячна дитина), десятки поранених. На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційні автобуси зі мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. Загинуло мінімум 7 людей, ще 27 отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. З приємного - вночі 93-тя ОМБ «Холодний яр» десь під Балаклеєю збила російський ударний гелікоптер Ка-52. Пілоти загинули, а група, яка намагалась їх врятувати - знищена.
Ізюм - Слов'янськ - тривають бої, росіяни намагаються прорвати нашу оборону танками та піхотою, ЗСУ криють їх з гармат. За даними противника в цьому секторі вперше відзначено застосування українцями американських дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетанкової техніки.
Луганська область - тривають бої за Рубіжне та Попасну. Попри шалений тиск ворога, ЗСУ не дає росіянами та їхнім проксі з «ЛНР» взяти обидва ці важливі пункти під контроль. Підконтрольні Україні міста Луганщини під обстрілами, є жертви серед цивільних.
Донецька область - без істотних змін, бої на попередніх рубіжах.
Маріуполь - вперше з початку війни росіяни завдали по місту бомбовий удар дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. За українськими оцінками в Маріуполі вже зруйновано 95% будівель. Попри таке навантаження, українські захисники продовжують тримати оборону та нищити ворога.
Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - без змін.
Накопичення сил та засобів українцями та росіянами для битви за Донбас триває. З наявних даних цей процес у росіян йде дуже не гладко, оскільки ЗСУ на всіх напрямках намагаються завадити їм в цьому, по можливості атакуючи колони та пункти зосередження ворога. Не додає оптимізму російському командуючому генералу Дворнікову і стан справ у комплектації частин особовим складом та їх забезпечення. «Мобілізація» в ОРДЛО проходить з великими труднощами, а наявні частини військ «ЛДНР» зазнали важких втрат.
Інша російська проблема - це економічні санкції, що сильно б'ють по російській оборонній промисловості. За даними ГУР у РФ зупинили виробництво танків на «Уралвагонзаводі», «через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих». В тому числі, танків Т-90 та Т-14 («Армата»). Передбачається, що основним напрямком роботи заводу стане ремонт пошкодженої у війні з Україною техніки, а не виробництво нової.
Попри всі ці російські проблеми, командування ЗСУ постійно наголошує, що підготовка ворога до наступу або завершена, або близька до завершення. Коли цей наступ почнеться сказати важко. Може навіть завтра, бо росіяни ******* символізм і можуть приурочити його до початку Берлінської операції РСЧА (16 квітня 1945). Так і в будь-який інший день, наприклад, напередодні Пасхи, яку у нас традиційно масштабно святкують. Утім, у будь-якому випадку, впевнений, що наша розвідка вчасно виявить дату наступу, а ЗСУ на всіх фронтах майстерно пустять кров ворогу.
забараненихзанептунених.
як за неповних 2 місяці орських ********.
а це показник цінності паркетних генералів.
до речі.
недавно присвоїно нашим 3м палканам бригадного генералмойора.
хочеться знати, вони бойові, як Залужний, Шаптала, чи як зазвичай штабні (паркетні)????
жодна людина не постраждала....
Слава Україні!
Али швед под Петербургом, Али турок под Москвой?..
Съешь осиновой коры - И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая, Чай, природные дары!
В ейном соке, генерал, Есть полезный минерал, -
От него из генералов Ни один не помирал!
Щоб ви сЦуки кацапській йшли <********* ЗА РУССКИМ КОРАБЛЕМ!!!!
Слава Україні !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
Цифры взяты из российских официальных источников и касаются уже похороненных солдат на 5 марта.
Если хорошо раскрутить эту тему, то можно внести раскол и смятение между Кремлем и регионами, между русскими и национальными меньшинствами.