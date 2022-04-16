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Канцлер Австрії Негаммер: Путін вважає, що перемагає у війні в Україні

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вважає, що російський лідер упевнений, що виграє війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Так що поки він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні… Але я думаю, що він вірить, що виграє війну", - сказав Негаммер.

Ведучий запитав Негаммера про реакцію Путіна на звинувачення у воєнних злочинах, які скоює російська армія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негаммер заявив, що Путін на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні

"Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, сказав мені, що не довіряє західному світу. Тож це буде проблемою зараз і в майбутньому. На мою думку, міжнародна довіра до ООН, міжнародне розслідування необхідні. Так що це була жорстка суперечка один з одним. Але я намагався переконати його, що, наприклад, колишня югославська війна показала нам, що міжнародне розслідування є корисним для судового переслідування військових злочинців", - сказав він.

За словами Негаммера, Путін сказав йому про важкі наслідки санкцій для Росії, але продовжував стверджувати, що "спеціальна операція" проти України необхідна.

"Наприкінці нашої розмови він сказав мені німецькою, що краще війна закінчиться раніше, ніж пізніше. Я думаю, він точно знає, що відбувається і ми маємо протистояти йому", - сказав він.

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Топ коментарі
+33
мені здається чи у Нагаммера від спілкування з бункерним у самого дах підтікати почав?
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16.04.2022 23:18
+26
Бесіда з кгбшником якого вчили брехати до останнього і ніколи не признавати своєї неправоти, який в цьому зміст? Він ж прекрасно розуміє що меле і про Донбас в тому числі
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16.04.2022 23:21
+25
распад и неуважение


@VictorKvert2008

·
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1514816541925130251 15 апр.



"Всего за пару дней Россия потеряла 2 крупных корабля - яхту Dilbar стоимостью $800 млн и крейсер Москва стоимостью $750 млн", глумятся западноевропейские СМИ
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16.04.2022 23:24
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16.04.2022 23:18 Відповісти
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16.04.2022 23:27 Відповісти
мені здається чи у Нагаммера від спілкування з бункерним у самого дах підтікати почав?
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16.04.2022 23:18 Відповісти
Бесіда з кгбшником якого вчили брехати до останнього і ніколи не признавати своєї неправоти, який в цьому зміст? Він ж прекрасно розуміє що меле і про Донбас в тому числі
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16.04.2022 23:21 Відповісти
Автриец - вобще непричём...это просто был замер температуры и состояния больного...я думаю ехать он ооочень не хотел...и даже так получил 7 вагонов критики...даже сказал что "ЭТО НЕ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ" что вообще является дикой формулировкой...Негаммер - стал жертвой в данном случае...видать тянули соломенку...вернувшись назад чётко сказал: "- Пациент болен...скорее всего смертельно...лучше подсыпать яд этому психу...Слава Украине!" да-да фразу про яд я выдумал))
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16.04.2022 23:30 Відповісти
да, 100% отправили посмотреть лично, шо с ****** т.к. была инфа, что он смертельно болен, на лекарствах или вообще поехал кукухой и вообще не соображает, что делает. Ездили проверять адекватность, дабы понимать как действовать дальше... "нажмет\не нажмет".
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16.04.2022 23:41 Відповісти
Тут как нельзя кстати и заложено в саму основу системы бандитский тоталитарной власти на рабсее, выражение "ложь во спасение".
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16.04.2022 23:33 Відповісти
якось насрати на його думку
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16.04.2022 23:18 Відповісти
Тут кроме как цитату Немцова привести больше и сказать нечего
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16.04.2022 23:18 Відповісти
А чего бы ему так не считать? Он ведь оккупировал Херсон, а не мы Воронеж. Но время покажет кто победит.
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16.04.2022 23:18 Відповісти
***** и его стадо живут в своей собственной, придуманной пропагандонами, реальности.
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16.04.2022 23:18 Відповісти
Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
https://twitter.com/gudkov_g/status/1515230765864345603 12 ч



Извините, но судя по полному молчанию родственников погибших на крейсере «Москва», большинство моряков были сиротами…
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16.04.2022 23:20 Відповісти
и точно орками...
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16.04.2022 23:36 Відповісти
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16.04.2022 23:21 Відповісти
Этот либеральный дурачек опасен. Он больше всех продвигает тезис, мол это война путлера, а рабсияне белые и пушистые
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16.04.2022 23:23 Відповісти
это вы придумали уже за него....он сказал не делайте никаких выводов из Российской Социологии...про россиян он ничего не сказал...
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16.04.2022 23:32 Відповісти
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16.04.2022 23:21 Відповісти
1000%%!!
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16.04.2022 23:27 Відповісти
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16.04.2022 23:21 Відповісти
як перемагати у війні, не привертаючи увагу санітарів
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16.04.2022 23:22 Відповісти
Ну і навіщо обсмоктувати переговори, які відбулись ще чотири дні тому? Тоді ще у ***** мацква не потопла. А за тиждень ще багато чого може приємного статись.
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16.04.2022 23:23 Відповісти
распад и неуважение


@VictorKvert2008

·
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1514816541925130251 15 апр.



"Всего за пару дней Россия потеряла 2 крупных корабля - яхту Dilbar стоимостью $800 млн и крейсер Москва стоимостью $750 млн", глумятся западноевропейские СМИ
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16.04.2022 23:24 Відповісти
Досить їздити й розмовляти з кремлівським психом! Весь світ повинен показати російській еліті що путін більше не рукопожатний ізгой і є хоча б якась вірогідність що його приберуть свої ж.
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16.04.2022 23:25 Відповісти
Кімнатний австрійський додік вперше поспілкувався з кдбістом і поплив мізками.
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16.04.2022 23:25 Відповісти
негамер...то така сама підстилка руSSкого міра як і шрьодер, стайнмаєр, меркелі та макрони...
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.04.2022 23:26 Відповісти
Стратех от бога то *****, воно втратило тритину найбоїздатніших підрозділів розлютило та озброїло Україну як ніколи
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16.04.2022 23:27 Відповісти
ці слібонєвні європейці просто не уявляють, що можна так нагло ваньку валяти.
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16.04.2022 23:28 Відповісти
" Я думаю, він точно знає, що відбувається і ми маємо протистояти йому", - сказав він."
Якщо так ,то хоча б виженіть російських дипломатів-шпигунів з Австрії у вас там просто штаб квартира путіна чи як?
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16.04.2022 23:30 Відповісти
Нехаммер жёстко поговорил с ******, и оно разрешило ему платить за газ в евро, а не в рублях.
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16.04.2022 23:31 Відповісти
Война как способ существования тоталитарной власти.
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16.04.2022 23:34 Відповісти
Скорее всего Негаммер умолял не атаковать нейтральную Австрию, в бомбануть Финляндию. Это дипломатия по-австрийски.
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16.04.2022 23:37 Відповісти
МистерТвитстер


@M_Tvitster

·
https://twitter.com/M_Tvitster/status/1515364870232891406 4 ч



Судя по всему, первую достоверную информацию с фронта Путин получит, когда после стука в дверь бункера он услышит : Добрий вечір. Ми з України..
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16.04.2022 23:39 Відповісти
швидше Воно почує : " Ставай к стенке ,*****, или насадим на черенок як Кадафі"
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17.04.2022 06:36 Відповісти
Насправді хворий ублюдок ненавидить украінців і намагається нас знищити , не усвідомлюючи того , що знищує парашу і себе особисто !

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16.04.2022 23:42 Відповісти
"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Так що поки він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні… Але я думаю, що він вірить, що виграє війну", - сказав Негаммер. Джерело:
Такий якийсь тон в розмові цього канцлера,ніби з ****** можна домовитися і він нормальний політик,ну просто трішки жорсткий і все.Якісь нікчеми в більшості країн на заході керують.Де нормальні політики,подібні до тих,хто совку протистояв?
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16.04.2022 23:45 Відповісти
обидели утипутина - накакали в бункер
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16.04.2022 23:52 Відповісти
розмова двох придурків
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16.04.2022 23:53 Відповісти
ну, страх у нього натурально тваринний

136 минут бункер российского президента был обесточен, а в самом бункере была настоящая паника

Объяснений этому не так много, как хотелось бы охране.
Такое сверхзащищенное убежище оставить без электроэнергии и не дать включиться ни одному дизельгенератору - это свидетельствует, что и «снаружи» и «внутри» бункера имеется сила, способная ликвидировать Путина. И эта сила уже начала действовать
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17.04.2022 00:01 Відповісти
*****,,как настоящий шизик,живет в своем мире
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17.04.2022 00:01 Відповісти
Кожен, хто розмовляє з пукіним, мусить розуміти головне: це патологічний брехун, та ще й з КДБшною "профдеформацією". Тобто він бреше навіть тоді, коли це не має жодного сенсу чи користі - йому так комфортніше, так він відчуває перевагу й контроль над співрозмовником. Якщо він збрехав і його не ткнули в це носом - це його персональна маленька перемога.
Мені здається. Негаммер це теж розуміє, і щоб не бути крайнім, просто переказав те, що почув, а далі хто хоче нехай розбирається.
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17.04.2022 00:23 Відповісти
Губами виграє....
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17.04.2022 01:59 Відповісти
Сцука, та вколіть ху**йлу якийсь укол, бо він не вилікований,,, то ФСЬО......"імперська шизофренія"
Тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!! Дякую!!!
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17.04.2022 02:12 Відповісти
Путлер может легко победить в войне и даже устроить парад на Хрещатике. Картонном. Наподобие "взятого Рейхстага". Пусть сделает постановку с участием Кадырова и еще некоторого количества солдатни. Съемки поручить Бортко с Михалковым. Показывать по телевизору несколько дней, а за отрицание "вяликой пабеды" сразу сажать на 15 лет. Вата поверит на "ура" и будет счастлива, а что весь мир над этим ржать будет - так это же враги клевещут на вяликую рассиюшку. И вообще, ввести полную цензуру по рецепту Симоньян. И будет полное благорастворение воздухов на расеюшке. А санкции - потому и не снимают пиндосы проклятые, что с вяликой пабедой смириться не могут. А что жизнь плохая - а кто сказал, что вяликие победы дешево стоят? За вяличие надо платить.
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17.04.2022 02:12 Відповісти
ОН ДУМАЕТ ЧТО ВЫИГРЫВАЕТ ВОЙНУ ОБЕСПЕЧИВАЯ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЕС !!!
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17.04.2022 03:11 Відповісти
соплежуйные пепелацы никому не нужными встречами задолбали... так и появляется у гидранта желание потихоньку замироточить... ладно, им не жалко своего времени, но не тратьте времени народа Украины... кто оказывает помощь сейчас - США, Великобритания, Канада, Австралия, Чехия, Словакия... вот с ним и надо говорить... всех остальных надо слать подальше...
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17.04.2022 06:24 Відповісти
На месте канцлера я бы сказал "Если война не остановится то скоро украинцы потопят вашу гордость крэйсэр Маскву, потом разобьют наголову группировку рф на Востоке, освободят всю Украину, включая Крым. В итоге, уже очень скоро вам придется выбирать: стать под стенку,как Чаушеску с женой, вам с мЕдведевым, быть казненым как Хусейн или быть насаженным на кол чернью. как Кадаффи"
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17.04.2022 06:46 Відповісти
В Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер/ Karl Nehammer.

Зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер?

Неужели только затем, чтобы Путин пересказывал канцлеру последние передачи Владимира Соловьева с Первого канала.

«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.

Так зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер?

Австрия - наиболее зависимая от российского газа страна ЕС. Политики, - элита Австрии, - возможно, наиболее коррумпированы Кремлем - экспортом коррупции.

Австрия является своего рода хабом не только российского газа на территории ЕС, но и политического влияния Москвы.

Европа действительно зависит от российского газа и не сможет отказаться от него ни в этом году, ни в следующем.

Однако эта зависимость носит не инфернально-мистический характер, как например, зависимость российских элит и населения от Путина - это вопрос инвестиций, хотя и очень больших.

Однако если они будут сделаны, то этот разворот приобретет практически необратимый характер.

Собственно, об этом, по всей видимости, и приезжал разговаривать Нехаммер.

Как наиболее заинтересованный в российском европейском газе лидер, канцлер Австрии Карл Нехаммер/ Karl Nehammer должен был привезти из Москвы аргументы, предотвращающие или откладывающие принятие ЕС долгосрочных инвестиционных решений и стратегий, позволяющих заместить российский газ на европейских рынках в среднесрочной перспективе.

Схема российских газовых поставок в Европу, разработка которой началась во второй половине 1960-х, стала своего рода фетишем Путина и путинских олигархов, постепенно трансформируясь в их сознании в мистический грааль и топор войны.

В этом смысле вчерашние переговоры в Москве имели для России историческое значение, несмотря на исключительную скромность их освещения в прессе.

Если Европа откажется от российского газа в течение ближайших лет, то переориентировать его на другие рынки будет невозможно, для этого потребуется строительство инфраструктуры, немыслимое в условиях санкций.

То есть речь идет о невосполнимых потерях российской внешней торговли в течение десятилетий.

Слова Нехаммера о том, что основным содержанием беседы стали вопросы достижения мира, гуманитарные аспекты и вопрос военных преступлений российских войск в Буче, не соответствуют действительности.

Именно преступления в Буче стали поворотным пунктом в европейском общественном мнении и превратили разговоры об отказе от российского газа из активистской повестки в политический мейнстрим. (публикация ФБ Кирилл Рогов, 12 April, 10:19 )
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17.04.2022 07:45 Відповісти
Баба Меркель в 14 году поставила диагноз: «He is not in touch with reality". А потом испугалась
и вместо оказания психологической помощи пациенту с помощью немедленной лоботомии и изъятия части мозга начала играть с ним в «северный поток».
Надеюсь, теперь все и всё ферштейн.
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17.04.2022 11:44 Відповісти
 
 