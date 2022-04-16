Канцлер Австрії Негаммер: Путін вважає, що перемагає у війні в Україні
Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вважає, що російський лідер упевнений, що виграє війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Так що поки він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні… Але я думаю, що він вірить, що виграє війну", - сказав Негаммер.
Ведучий запитав Негаммера про реакцію Путіна на звинувачення у воєнних злочинах, які скоює російська армія.
"Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, сказав мені, що не довіряє західному світу. Тож це буде проблемою зараз і в майбутньому. На мою думку, міжнародна довіра до ООН, міжнародне розслідування необхідні. Так що це була жорстка суперечка один з одним. Але я намагався переконати його, що, наприклад, колишня югославська війна показала нам, що міжнародне розслідування є корисним для судового переслідування військових злочинців", - сказав він.
За словами Негаммера, Путін сказав йому про важкі наслідки санкцій для Росії, але продовжував стверджувати, що "спеціальна операція" проти України необхідна.
"Наприкінці нашої розмови він сказав мені німецькою, що краще війна закінчиться раніше, ніж пізніше. Я думаю, він точно знає, що відбувається і ми маємо протистояти йому", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
@gudkov_g
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https://twitter.com/gudkov_g/status/1515230765864345603 12 ч
Извините, но судя по полному молчанию родственников погибших на крейсере «Москва», большинство моряков были сиротами…
@VictorKvert2008
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1514816541925130251 15 апр.
"Всего за пару дней Россия потеряла 2 крупных корабля - яхту Dilbar стоимостью $800 млн и крейсер Москва стоимостью $750 млн", глумятся западноевропейские СМИ
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Якщо так ,то хоча б виженіть російських дипломатів-шпигунів з Австрії у вас там просто штаб квартира путіна чи як?
@M_Tvitster
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https://twitter.com/M_Tvitster/status/1515364870232891406 4 ч
Судя по всему, первую достоверную информацию с фронта Путин получит, когда после стука в дверь бункера он услышит : Добрий вечір. Ми з України..
Такий якийсь тон в розмові цього канцлера,ніби з ****** можна домовитися і він нормальний політик,ну просто трішки жорсткий і все.Якісь нікчеми в більшості країн на заході керують.Де нормальні політики,подібні до тих,хто совку протистояв?
136 минут бункер российского президента был обесточен, а в самом бункере была настоящая паника
Объяснений этому не так много, как хотелось бы охране.
Такое сверхзащищенное убежище оставить без электроэнергии и не дать включиться ни одному дизельгенератору - это свидетельствует, что и «снаружи» и «внутри» бункера имеется сила, способная ликвидировать Путина. И эта сила уже начала действовать
Мені здається. Негаммер це теж розуміє, і щоб не бути крайнім, просто переказав те, що почув, а далі хто хоче нехай розбирається.
Тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!! Дякую!!!
Зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер?
Неужели только затем, чтобы Путин пересказывал канцлеру последние передачи Владимира Соловьева с Первого канала.
«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
Так зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер?
Австрия - наиболее зависимая от российского газа страна ЕС. Политики, - элита Австрии, - возможно, наиболее коррумпированы Кремлем - экспортом коррупции.
Австрия является своего рода хабом не только российского газа на территории ЕС, но и политического влияния Москвы.
Европа действительно зависит от российского газа и не сможет отказаться от него ни в этом году, ни в следующем.
Однако эта зависимость носит не инфернально-мистический характер, как например, зависимость российских элит и населения от Путина - это вопрос инвестиций, хотя и очень больших.
Однако если они будут сделаны, то этот разворот приобретет практически необратимый характер.
Собственно, об этом, по всей видимости, и приезжал разговаривать Нехаммер.
Как наиболее заинтересованный в российском европейском газе лидер, канцлер Австрии Карл Нехаммер/ Karl Nehammer должен был привезти из Москвы аргументы, предотвращающие или откладывающие принятие ЕС долгосрочных инвестиционных решений и стратегий, позволяющих заместить российский газ на европейских рынках в среднесрочной перспективе.
Схема российских газовых поставок в Европу, разработка которой началась во второй половине 1960-х, стала своего рода фетишем Путина и путинских олигархов, постепенно трансформируясь в их сознании в мистический грааль и топор войны.
В этом смысле вчерашние переговоры в Москве имели для России историческое значение, несмотря на исключительную скромность их освещения в прессе.
Если Европа откажется от российского газа в течение ближайших лет, то переориентировать его на другие рынки будет невозможно, для этого потребуется строительство инфраструктуры, немыслимое в условиях санкций.
То есть речь идет о невосполнимых потерях российской внешней торговли в течение десятилетий.
Слова Нехаммера о том, что основным содержанием беседы стали вопросы достижения мира, гуманитарные аспекты и вопрос военных преступлений российских войск в Буче, не соответствуют действительности.
Именно преступления в Буче стали поворотным пунктом в европейском общественном мнении и превратили разговоры об отказе от российского газа из активистской повестки в политический мейнстрим. (публикация ФБ Кирилл Рогов, 12 April, 10:19 )
и вместо оказания психологической помощи пациенту с помощью немедленной лоботомии и изъятия части мозга начала играть с ним в «северный поток».
Надеюсь, теперь все и всё ферштейн.