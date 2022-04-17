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Вантажі нової військової допомоги США почали надходити в Україну, - CNN

m777

Представник Білого дому заявив, що в Україну "почали надходити" вантажі з найновішого пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.

Як пише CNN, цього тижня Байден схвалив додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

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За словами американського чиновника, ця допомога вже "почала надходити".

У п’ятницю високопоставлений чиновник з оборони повідомив, що очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде в регіон протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

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Топ коментарі
+52
Амерам-черговий респект...
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17.04.2022 09:03
+14
Міноброни роzzії, всі наші літаки знищіли ще 24.02.22,такчто не распространяйте фейкі парочащие раzzійськую армию,тюрма за вами плачет!
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17.04.2022 10:17
+11
эта поставка - это переход от клича ПУТИН ***** к констатации факта ПУТИНУ *****... и это очень даже несомненно радовывает всех украинцев...
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17.04.2022 09:21
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Амерам-черговий респект...
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17.04.2022 09:03 Відповісти
Хоча б військова допомога їхала нормально, а не так, як гуманітарна:

В мене просто немає слів:

https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI
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17.04.2022 09:05 Відповісти
пане Осадчий згоден з Вами на всі 100 % , за такі дії , як опублікували по т/б з гум допмогою під час воєнного стану треба застосовувати закони воєного часу !!!
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17.04.2022 09:13 Відповісти
Ага. Допустити до влади тих що рахують контрабанду, вони її поборять, чесно...
Враховуючи, що телеканал змогли відкрити бувші митники то вони і з контрабандою порядок наведуть, дарма що при януковичу керували митницею.
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17.04.2022 09:24 Відповісти
Телеканал аверс належить двом братам колишнім митникам з ягодина.
Відігнали від корита...
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17.04.2022 09:23 Відповісти
Есть подробности?
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17.04.2022 09:25 Відповісти
Всім терпіння та божої благодаті! Боріться та поборите! Дякуємо всім за допомогу в боротьбі з рашизмом.
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17.04.2022 09:10 Відповісти
моглиб дати все необхідне,а не цикати крохами.Американці є гарантами нашої недоторканості згідно будапештського меморандуму разом з Англічанами.
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17.04.2022 09:13 Відповісти
Да не суетись под клиентом ,помощь идет постоянным потоком,хитрожопый паренёк
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17.04.2022 10:06 Відповісти
Ну таки батарею гиацинтов в Бердянске оставили кацапам даже не повредив ,не говоря уже про вывести или хотя бы пару раз стрельнуть по колоннам на трассе , катера оставили на базе перед этим забив один стрелковкой с базы и заминировав , что бы не дай бог местные не растянули себе ,не говоря уже про раздать тем кто бегал и просил .а теперь про крохи возмущаются
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17.04.2022 10:24 Відповісти
Вот ты лживый рашистский негодяй- кАркАдил
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17.04.2022 13:36 Відповісти
протягом 24 годин...нажаль ще не вказали регіон кордону...
як прикро
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17.04.2022 09:14 Відповісти
це скажуть арахамії з єрмаками.....
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17.04.2022 09:19 Відповісти
Який ти розумний! Все вже давно в Україні. Поляки днів пять тому виклали відео, на якому ешелон з М-113 та Паладінами йшов в Україну.
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17.04.2022 11:05 Відповісти
З миру по нитці,раші на погибель
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17.04.2022 09:16 Відповісти
З миру по нитці, кацапам - мотузка.
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17.04.2022 10:37 Відповісти
эта поставка - это переход от клича ПУТИН ***** к констатации факта ПУТИНУ *****... и это очень даже несомненно радовывает всех украинцев...
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17.04.2022 09:21 Відповісти
Як США посміли? Адже кацапи направили їм ноту протесту.))
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17.04.2022 09:26 Відповісти
Плювати їм на ті ноти. Росія- це маленький прищ на дупі слона. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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17.04.2022 09:37 Відповісти
Требе менше всіляким сиененам патякати. Як і 1+1 також...
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17.04.2022 09:32 Відповісти
Сподіваюсь що там новітні гаубиці M777ER, механізм перезаряджання дозволяє їй випускати снаряд кожні п'ять секунд. Місткість автоматичного магазину складає шість снарядів. Чудова нагода випробувати її у бойових умовах.
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17.04.2022 09:54 Відповісти
Ні. Там старі, добрі, М-109А6 Паладін.
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17.04.2022 11:08 Відповісти
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-17-22/h_a0b05373f8cfb5076e40762da6721feb Міноборони Росії заявило про збитий український військово-транспортний літак
Але підтверджень поки що ніде не має...
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17.04.2022 10:10 Відповісти
Міноброни роzzії, всі наші літаки знищіли ще 24.02.22,такчто не распространяйте фейкі парочащие раzzійськую армию,тюрма за вами плачет!
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17.04.2022 10:17 Відповісти
мотрите, чего нашли - что то в этом есть, криво немного, но смысл понятен -- "Вы сдали без единого выстрела Крым, только благодаря националистам был сформирован полк Азов, ваше правительство и СБУ было нашпигована агентами Кремля. Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху. ФСБ шантажом на компрометирующее видео добивалось от Арестовича многих уступок. С чего Западу доверять украинцам при таком количестве предателей среди вас? Вы провалили начало войны, и только благодаря тому, что Россия обосралась ещё больше, чем вы, и благодаря украинским националистам, Украина выстояла, при этом они на выборах набрали 2%. И именно потому, что националисты после войны будут иметь подавляющее преимущество на выборах, Арестович и Зеленский бросили полк Азов в Мариуполе без поддержки и две недели даже трубку в офисе Президента не брали. И после всех этих фактов вы обвиняете Запад? Очень умно.
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17.04.2022 10:13 Відповісти
Ну в самом деле ВСУ , тероборона , просто рядом стояли и только нацжены протянувшие в управление страной этих арахамий с дерьмаками и арестовичами спасли страну ,как в своё время спасли от барыг Порошенко, Турчинова, Пашинского и тд.
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17.04.2022 10:31 Відповісти
"Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху".

https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html Сабака звиздить бо кацап
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17.04.2022 10:25 Відповісти
да пох на твое мнение. а ты лучше поищи, что реальные люди рассказывали. тероборона и погранцы.
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17.04.2022 10:33 Відповісти
Ти також реальна начебто людина, аде брешеш.
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17.04.2022 13:03 Відповісти
так ты, козлевич, правду ещё и в спам отправляешь ) ах ты курва хохлятская. вот ты - хохол.
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17.04.2022 14:39 Відповісти
Сєрьожа, ти ідіот? Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?
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17.04.2022 11:14 Відповісти
Чому я ідіот? Я привів посилання.Чи назвати "Радіо свобода" ідиотами та брехунами сцикливо?
До речі, "а был ли мальчик" якщо загуглити про замінування Чонгару то там посилання ТІЛЬКИ на НТВ та ФСБ, спробуйте самі.Чи може Ви звідти?

"Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?"

Чому до мене питання? я тільки навів посилання про те що "Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху"-кацапська брехня.А ви можете добрехатись що виявиться що саме мінування теж брехня.
Наведіть посилання на Український ресурс про те що було мінування.
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17.04.2022 13:02 Відповісти
ты привел статью за 20 Лютий 2022. ты сам то в адеквате? а так, да - "Радіо свобода" ідиотами та брехунами - так и есть. ибо врут все.
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17.04.2022 14:05 Відповісти
а вот читай, если у тебя кэбы не хватает в гугл зайти - читай и думай. https://euroradio.fm/ru/herson-kto-sdal-gorod-rossiyanam-i-chto-tam-seychas-proishodit
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17.04.2022 14:06 Відповісти
Тепер найважливіше не розсіювати отримане по всьому фронту, а визначити 1-2 напрями... Інакше "потече вода в пісок".
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17.04.2022 10:45 Відповісти
155-мм гаубицы (бедные, бедние кацапы. я им не завидую)!
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17.04.2022 11:13 Відповісти
Чому? Колись давно, читав рекламу Browning Gold Hunter, там ціле оповідання було, ала вся суть в одному реченні: - Якби глухарь знав, що його так чисто добудуть з рушниці Browning Gold Hunter, то він би заплакав від щастя....
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17.04.2022 11:20 Відповісти
толку то стреляют то они не далеко не на 400 км а на 30-40 а это растояние маленького города то есть не чего
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17.04.2022 11:40 Відповісти
я думаю что дали больше чем заявлено, для замыливания глаз кацапов, уже много раз говорилось что когда дают существенное оно под секретом чтоб был нежданчик
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17.04.2022 12:00 Відповісти
Думаю, що це лапша кацапам на вуха.
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17.04.2022 13:05 Відповісти
Денис,а яка це гаубиця стріляє на 400 км?Така відстань,це вже для ракети...40-50 дуже гарна відстань.Можна стріляти з одного кінця міста в інший кінець.І це вже важке озброєння.Зараз би ще який не який "Залізний купол" і можна з кацапами порозмовляти,хто в хаті хозяїн...
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17.04.2022 13:06 Відповісти
💯согласен,а купол-совместная розробка США и израиля,шоб нам её продать --над согласие обеих сторон,но,,,***** евреи не согласны,надо додавить
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17.04.2022 13:36 Відповісти
Байдену респект!!!
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17.04.2022 11:34 Відповісти
С такой помощью сложнее капитулировать. Шпионам и предателям нужно попотеть.
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17.04.2022 13:21 Відповісти
Да шо такое ёпта эти 18 к епеням гаубиц?их надо минимум 200
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17.04.2022 13:31 Відповісти
****** москалям
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17.04.2022 13:48 Відповісти
Купол от крылатых ракет не помогает
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17.04.2022 13:51 Відповісти
 
 