Вантажі нової військової допомоги США почали надходити в Україну, - CNN
Представник Білого дому заявив, що в Україну "почали надходити" вантажі з найновішого пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.
Як пише CNN, цього тижня Байден схвалив додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.
За словами американського чиновника, ця допомога вже "почала надходити".
У п’ятницю високопоставлений чиновник з оборони повідомив, що очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде в регіон протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.
Будь ласка, зачекайте...
В мене просто немає слів:
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI
Враховуючи, що телеканал змогли відкрити бувші митники то вони і з контрабандою порядок наведуть, дарма що при януковичу керували митницею.
Відігнали від корита...
як прикро
Але підтверджень поки що ніде не має...
https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html Сабака звиздить бо кацап
До речі, "а был ли мальчик" якщо загуглити про замінування Чонгару то там посилання ТІЛЬКИ на НТВ та ФСБ, спробуйте самі.Чи може Ви звідти?
"Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?"
Чому до мене питання? я тільки навів посилання про те що "Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху"-кацапська брехня.А ви можете добрехатись що виявиться що саме мінування теж брехня.
Наведіть посилання на Український ресурс про те що було мінування.