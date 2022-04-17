Грузы новой военной помощи США начали поступать в Украину, - CNN
Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из новейшего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена.
Как пишет CNN, на этой неделе Байден одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.
По словам американского чиновника, эта помощь уже "начала поступать".
В пятницу высокопоставленный чиновник по обороне сообщил, что ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.
Пожалуйста, подождите...
В мене просто немає слів:
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI
Враховуючи, що телеканал змогли відкрити бувші митники то вони і з контрабандою порядок наведуть, дарма що при януковичу керували митницею.
Відігнали від корита...
як прикро
Але підтверджень поки що ніде не має...
https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html Сабака звиздить бо кацап
До речі, "а был ли мальчик" якщо загуглити про замінування Чонгару то там посилання ТІЛЬКИ на НТВ та ФСБ, спробуйте самі.Чи може Ви звідти?
"Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?"
Чому до мене питання? я тільки навів посилання про те що "Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху"-кацапська брехня.А ви можете добрехатись що виявиться що саме мінування теж брехня.
Наведіть посилання на Український ресурс про те що було мінування.