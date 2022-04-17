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Грузы новой военной помощи США начали поступать в Украину, - CNN

m777

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из новейшего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена.

Как пишет CNN, на этой неделе Байден одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовят десантную морскую операцию в Украине, - Генштаб ВСУ

По словам американского чиновника, эта помощь уже "начала поступать".

В пятницу высокопоставленный чиновник по обороне сообщил, что ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.
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Топ комментарии
+52
Амерам-черговий респект...
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17.04.2022 09:03
+14
Міноброни роzzії, всі наші літаки знищіли ще 24.02.22,такчто не распространяйте фейкі парочащие раzzійськую армию,тюрма за вами плачет!
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17.04.2022 10:17
+11
эта поставка - это переход от клича ПУТИН ***** к констатации факта ПУТИНУ *****... и это очень даже несомненно радовывает всех украинцев...
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17.04.2022 09:21
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Амерам-черговий респект...
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17.04.2022 09:03 Ответить
Хоча б військова допомога їхала нормально, а не так, як гуманітарна:

В мене просто немає слів:

https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI
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17.04.2022 09:05 Ответить
пане Осадчий згоден з Вами на всі 100 % , за такі дії , як опублікували по т/б з гум допмогою під час воєнного стану треба застосовувати закони воєного часу !!!
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17.04.2022 09:13 Ответить
Ага. Допустити до влади тих що рахують контрабанду, вони її поборять, чесно...
Враховуючи, що телеканал змогли відкрити бувші митники то вони і з контрабандою порядок наведуть, дарма що при януковичу керували митницею.
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17.04.2022 09:24 Ответить
Телеканал аверс належить двом братам колишнім митникам з ягодина.
Відігнали від корита...
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17.04.2022 09:23 Ответить
Есть подробности?
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17.04.2022 09:25 Ответить
Всім терпіння та божої благодаті! Боріться та поборите! Дякуємо всім за допомогу в боротьбі з рашизмом.
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17.04.2022 09:10 Ответить
моглиб дати все необхідне,а не цикати крохами.Американці є гарантами нашої недоторканості згідно будапештського меморандуму разом з Англічанами.
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17.04.2022 09:13 Ответить
Да не суетись под клиентом ,помощь идет постоянным потоком,хитрожопый паренёк
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17.04.2022 10:06 Ответить
Ну таки батарею гиацинтов в Бердянске оставили кацапам даже не повредив ,не говоря уже про вывести или хотя бы пару раз стрельнуть по колоннам на трассе , катера оставили на базе перед этим забив один стрелковкой с базы и заминировав , что бы не дай бог местные не растянули себе ,не говоря уже про раздать тем кто бегал и просил .а теперь про крохи возмущаются
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17.04.2022 10:24 Ответить
Вот ты лживый рашистский негодяй- кАркАдил
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17.04.2022 13:36 Ответить
протягом 24 годин...нажаль ще не вказали регіон кордону...
як прикро
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17.04.2022 09:14 Ответить
це скажуть арахамії з єрмаками.....
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17.04.2022 09:19 Ответить
Який ти розумний! Все вже давно в Україні. Поляки днів пять тому виклали відео, на якому ешелон з М-113 та Паладінами йшов в Україну.
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17.04.2022 11:05 Ответить
З миру по нитці,раші на погибель
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17.04.2022 09:16 Ответить
З миру по нитці, кацапам - мотузка.
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17.04.2022 10:37 Ответить
эта поставка - это переход от клича ПУТИН ***** к констатации факта ПУТИНУ *****... и это очень даже несомненно радовывает всех украинцев...
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17.04.2022 09:21 Ответить
Як США посміли? Адже кацапи направили їм ноту протесту.))
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17.04.2022 09:26 Ответить
Плювати їм на ті ноти. Росія- це маленький прищ на дупі слона. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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17.04.2022 09:37 Ответить
Требе менше всіляким сиененам патякати. Як і 1+1 також...
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17.04.2022 09:32 Ответить
Сподіваюсь що там новітні гаубиці M777ER, механізм перезаряджання дозволяє їй випускати снаряд кожні п'ять секунд. Місткість автоматичного магазину складає шість снарядів. Чудова нагода випробувати її у бойових умовах.
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17.04.2022 09:54 Ответить
Ні. Там старі, добрі, М-109А6 Паладін.
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17.04.2022 11:08 Ответить
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-17-22/h_a0b05373f8cfb5076e40762da6721feb Міноборони Росії заявило про збитий український військово-транспортний літак
Але підтверджень поки що ніде не має...
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17.04.2022 10:10 Ответить
Міноброни роzzії, всі наші літаки знищіли ще 24.02.22,такчто не распространяйте фейкі парочащие раzzійськую армию,тюрма за вами плачет!
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17.04.2022 10:17 Ответить
мотрите, чего нашли - что то в этом есть, криво немного, но смысл понятен -- "Вы сдали без единого выстрела Крым, только благодаря националистам был сформирован полк Азов, ваше правительство и СБУ было нашпигована агентами Кремля. Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху. ФСБ шантажом на компрометирующее видео добивалось от Арестовича многих уступок. С чего Западу доверять украинцам при таком количестве предателей среди вас? Вы провалили начало войны, и только благодаря тому, что Россия обосралась ещё больше, чем вы, и благодаря украинским националистам, Украина выстояла, при этом они на выборах набрали 2%. И именно потому, что националисты после войны будут иметь подавляющее преимущество на выборах, Арестович и Зеленский бросили полк Азов в Мариуполе без поддержки и две недели даже трубку в офисе Президента не брали. И после всех этих фактов вы обвиняете Запад? Очень умно.
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17.04.2022 10:13 Ответить
Ну в самом деле ВСУ , тероборона , просто рядом стояли и только нацжены протянувшие в управление страной этих арахамий с дерьмаками и арестовичами спасли страну ,как в своё время спасли от барыг Порошенко, Турчинова, Пашинского и тд.
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17.04.2022 10:31 Ответить
"Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху".

https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html Сабака звиздить бо кацап
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17.04.2022 10:25 Ответить
да пох на твое мнение. а ты лучше поищи, что реальные люди рассказывали. тероборона и погранцы.
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17.04.2022 10:33 Ответить
Ти також реальна начебто людина, аде брешеш.
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17.04.2022 13:03 Ответить
так ты, козлевич, правду ещё и в спам отправляешь ) ах ты курва хохлятская. вот ты - хохол.
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17.04.2022 14:39 Ответить
Сєрьожа, ти ідіот? Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?
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17.04.2022 11:14 Ответить
Чому я ідіот? Я привів посилання.Чи назвати "Радіо свобода" ідиотами та брехунами сцикливо?
До речі, "а был ли мальчик" якщо загуглити про замінування Чонгару то там посилання ТІЛЬКИ на НТВ та ФСБ, спробуйте самі.Чи може Ви звідти?

"Ми всі бачимо "як херсонщина готова". Де орків зупинили? під Миколаєвом? Чонгар та всі мости підірвали? Перешийок перекопала арта? Ні?!!! А шож так?"

Чому до мене питання? я тільки навів посилання про те що "Все мосты на Юг Украины были разминированы по приказу сверху"-кацапська брехня.А ви можете добрехатись що виявиться що саме мінування теж брехня.
Наведіть посилання на Український ресурс про те що було мінування.
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17.04.2022 13:02 Ответить
ты привел статью за 20 Лютий 2022. ты сам то в адеквате? а так, да - "Радіо свобода" ідиотами та брехунами - так и есть. ибо врут все.
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17.04.2022 14:05 Ответить
а вот читай, если у тебя кэбы не хватает в гугл зайти - читай и думай. https://euroradio.fm/ru/herson-kto-sdal-gorod-rossiyanam-i-chto-tam-seychas-proishodit
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17.04.2022 14:06 Ответить
Тепер найважливіше не розсіювати отримане по всьому фронту, а визначити 1-2 напрями... Інакше "потече вода в пісок".
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17.04.2022 10:45 Ответить
155-мм гаубицы (бедные, бедние кацапы. я им не завидую)!
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17.04.2022 11:13 Ответить
Чому? Колись давно, читав рекламу Browning Gold Hunter, там ціле оповідання було, ала вся суть в одному реченні: - Якби глухарь знав, що його так чисто добудуть з рушниці Browning Gold Hunter, то він би заплакав від щастя....
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17.04.2022 11:20 Ответить
толку то стреляют то они не далеко не на 400 км а на 30-40 а это растояние маленького города то есть не чего
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17.04.2022 11:40 Ответить
я думаю что дали больше чем заявлено, для замыливания глаз кацапов, уже много раз говорилось что когда дают существенное оно под секретом чтоб был нежданчик
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17.04.2022 12:00 Ответить
Думаю, що це лапша кацапам на вуха.
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17.04.2022 13:05 Ответить
Денис,а яка це гаубиця стріляє на 400 км?Така відстань,це вже для ракети...40-50 дуже гарна відстань.Можна стріляти з одного кінця міста в інший кінець.І це вже важке озброєння.Зараз би ще який не який "Залізний купол" і можна з кацапами порозмовляти,хто в хаті хозяїн...
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17.04.2022 13:06 Ответить
💯согласен,а купол-совместная розробка США и израиля,шоб нам её продать --над согласие обеих сторон,но,,,***** евреи не согласны,надо додавить
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17.04.2022 13:36 Ответить
Байдену респект!!!
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17.04.2022 11:34 Ответить
С такой помощью сложнее капитулировать. Шпионам и предателям нужно попотеть.
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17.04.2022 13:21 Ответить
Да шо такое ёпта эти 18 к епеням гаубиц?их надо минимум 200
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17.04.2022 13:31 Ответить
****** москалям
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17.04.2022 13:48 Ответить
Купол от крылатых ракет не помогает
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17.04.2022 13:51 Ответить
 
 