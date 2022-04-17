Ракетний удар по інфраструктурі Броварів: Обійшлося без жертв та постраждалих

Зранку 17 квітня війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Броварів.

Ппро це повідомив у фейсбуці мер міста Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю розумію ваше занепокоєння та купу питань з приводу ранкової ракетної атаки по Броварах. З відомих всім причин не можу надавати подробиць цього інциденту. Тому хочу проінформувати вас про те, як відбувається робота з ліквідації наслідків ракетної атаки", - зауважив він.

Сапожко нагадує, що відбулося пошкодження об’єктів міської інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням у місті. Залишилась без світла частина будинків.

"Наразі у Броварах задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожої атаки. Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети", - додає очільник міста.

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"І найголовніше. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Буду й надалі інформувати вас про хід ліквідації наслідків воєнної атаки", - резюмує Сапожко.