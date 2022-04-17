Ракетный удар по инфраструктуре Броваров: Обошлось без жертв и пострадавших
Утром 17 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Броваров.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
"Полностью понимаю вашу обеспокоенность и кучу вопросов по поводу утренней ракетной атаки по Броварам. По всем известным причинам не могу предоставлять подробностей этого инцидента. Поэтому хочу проинформировать вас о том, как происходит работа по ликвидации последствий ракетной атаки", - отметил он.
Сапожко напоминает, что произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе. Остались без света часть домов.
"В настоящее время в Броварах задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки. Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию с водоснабжением и водоотводом, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", – добавляет глава города.
"И самое главное. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Буду и дальше информировать вас о ходе ликвидации последствий военной атаки", - резюмирует Сапожко.
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Високоточною зброєю московія знищує стратегічний об'єкт - бак для сміття
9- го травня на Хрещатику !
Трохи почитала експертів, наших і ненаших, щоб зрозуміти, що означає знищення "ґвардєйского ракєтного крєйсєра", який "гордость русского флота" і "аналоговнєт". Пишуть, що востаннє Росія втрачала флагман флоту - 117 рр. тому, в битві при Цусімі (ноу коментс!). І що втрата "Москви" ставить під удар всю наступну, «південну» фазу путінської «спецоперації», бо там ніби мали важливу роль грати морські десанти, а тепер нема чим їх прикривати. Тобто, схоже на те, що вчора в війні таки відбувся нарешті довгожданий перелом: Росія отримала дуже важке поранення, а ми - крутезну тактичну перемогу.
Ну а про морально-символічне значення цієї «збитої скрєпи» нема що й казати: міф Росії як «великої морської держави» якщо й не цілком пішов на дно, то забулькав дуже голосно… Слава ЗСУ, спасибі Нептуну і всім морським богам, і всім героям, живим і мертвим (всі ж в курсі, що на острові Зміїному була могила Ахілла? Я сама довідалась недавно, коли Романа Грибова звільнили, - і зацінила культурологічну інтуїцію тих європейців, котрі порівнювали його відповідь «рускому кораблю» з Molon labe царя Леоніда: «наш, наш Палладіон, сюди, герої!» - як волав Агамемнон у Лесі Українки…)
І тільки один момент мені дибить шерсть на загривку - це коли західні аналітики дивуються, що от, мовляв, до чого докотилася Росія - втратила флагман флоту у війні з країною, яка взагалі флоту не має! І наші послушно їм підтакують: еге ж, отакі ми, гречкосії, куди нам до флоту, а бачте, як ловко впоралися…
Є тут глибоко закладене культурне непорозуміння, котре, парадоксальним чином, досі було нам на руку: ми звикли прибіднятися, росіяни, навпаки - по-бандитському блефувати («тут мне карта и поперла!»), і кожна сторона проектує себе на іншого. Логіка українська: росіяни хвастають - це, мабуть, вони ще ж і прибідняються, то скільки ж там іще в шухлядах-коморах-резервах має бути заховано! Логіка російська: х@хли бідкаються - то наскільки ж у них все має бути ЩЕ гірше, шапкамі забросаєм!.. А противника, зрозуміло, краще переоцінити, ніж навпаки.
Але що працює у війні з колишнім колонізатором, те не працює (ба навіть шкодить!) у діалозі з Заходом.
Не треба повторювати за ними їхніх про нас стереотипів: вони так само погано нас знають, як і росіяни. Не треба прибіднятися, а у випадку з флотом і поготів не маємо права цього робити - маємо голосно казати, що це не хто, як ми, українці (спільно з німцями, правда)) зробили, 200 з гаком рр. тому, Московію - морською державою! Хто не в темі - гаряче рекомендую видану за рік перед війною (якось напрочуд багато вчасних книжок у нас перед війною встигло вийти!) док. повість Антона Санченка «Круз та Лис» - про першу російську (мабуть, краще в лапках - «російську») довколасвітню подорож під орудою остзейського німця Крузенштерна і нашого ніжинського, з козацької старшини поповича Юрія Лисянського. Весь історичний контекст там якраз про те, як наші козаченьки вчили в Петербурзі мckалів морської справи, писали їм Морський устав (Прокопович) та підручники з навігації (Гамалія), - і як імперія тих х@хлацьких отців-фундаторів «русского флота» (тих, кого ТГШ згодом скептично обізвав «дядьки отечества чужого»), от хоч би й того-таки Лисянського, банально поприховувала та позаписували в русскіє, тобто змародерила, як планшети й телевізори з підкиївських сіл…
(Книжка має бути в Книгарні Є і на Якабу, вони працюють).
Так що - ні, це не Росія докотилась до того, що «якась там» Україна їй флагман флоту затопила.
Це продовження того самого «ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо»: тепер - на морі.
І за Севастопіль, qrwa, ви нам «іщо отвєтітє».
Слава Україні.
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