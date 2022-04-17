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Денісова (883) Херсонщина (5366) воєнні злочини (1801)

Майно, яке награбували на Херсонщині, загарбники відправляють до Криму, - Денісова

денісова

Награбоване в українців у Херсонській області майно загарбники відправляють до тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграм-каналі Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"У Херсоні російські окупанти поширюють серед містян листівки з закликами до колаборації з ворогом та називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу. Через агітаційні матеріали рашисти намагаються переконати цивільних мешканців у тому, що Росія діє "на благо українців". Реальна ж картина "російського блага" - це супутникові знімки компанії Planet Lab, на яких видно, що за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явилось щонайменше 824 нові могили", - зазначила вона.

Денісова нагадала про пограбовані рашистськими загарбниками магазини, офіси, помешкання людей, масові викрадення та катування активістів, колишніх учасників АТО/ООС, працівників правоохоронних органів.

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"Загарбники не допускають до області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова", - заявила Уповноважена ВР з прав людини.

Денісова уточнила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях - воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Уповноважена ВР з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.
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сидите на жопе ровно дальше скоро ж шашлики
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17.04.2022 15:24 Відповісти
Вы псы не очуміли ,міст не забаром рухне ? Ще терористів нам тутко і не хвотало ,хоча чому вдивлятися пидро - пілот бомбив матір і тато ,бо ******** зказала
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17.04.2022 15:25 Відповісти
Кацапцарап.
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17.04.2022 15:43 Відповісти
А мости (всі, які були заміновані, й їх так ніхто й не підірвав), й досі служать оркам, сюди пруть війська, назад награбоване !
А підірвати Антонівській міст, місти в Чонгарі,й інші, знищити Керченський міст , це не дасть змоги не тільки не вивозити награбоване, а зроблять неможливим постачання зброї, харчів окупантам ! Але моя думка - зелене на це не піде, бо це порушить їхню з ху.лом домовленість про зливу всього півдня.
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17.04.2022 17:48 Відповісти
Денисова , ГДЕ РЕЕСТРЫ УКРАДЕННЫХ КАЦАПАМИ АВТО ? Почему нет списков , марок авто, пробега , номера двигателя, фио владельца ?

почему до сих пор интерпол не занялся этим вопросом - тысячи машин вывезены в рашу - надо искать воров и перекупщиков , надо платить информаторам .
Вы только умный вид привыкли делать ‼️‼️‼️
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17.04.2022 18:39 Відповісти
 
 