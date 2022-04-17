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Имущество, награбленное на Херсонщине, захватчики отправляют в Крым, - Денисова

денісова

Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"В Херсоне российские оккупанты распространяют среди горожан открытки с призывами к коллаборации с врагом и называют виновными в агрессии самих украинцев и избранную ими власть. Через агитационные материалы рашисты пытаются убедить гражданских жителей в том, что Россия действует "на благо украинцев". Реальная же картина "российского блага" - это спутниковые снимки компании Planet Lab, на которых видно, что за время оккупации на херсонском городском кладбище появилось по меньшей мере 824 новых могилы", - отметила она.

Денисова напомнила об ограбленных рашистскими захватчиками магазинах, офисах, жилищах людей, массовых похищениях и пытках активистов, бывших участников АТО/ООС, работников правоохранительных органов.

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"Захватчики не допускают в область гуманитарные грузы, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют на временно оккупированный Крымский полуостров", - заявила Уполномоченная ВР по правам человека.

Денисова уточнила, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на оккупированных территориях – военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Уполномоченный ВР по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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сидите на жопе ровно дальше скоро ж шашлики
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17.04.2022 15:24 Ответить
Вы псы не очуміли ,міст не забаром рухне ? Ще терористів нам тутко і не хвотало ,хоча чому вдивлятися пидро - пілот бомбив матір і тато ,бо ******** зказала
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17.04.2022 15:25 Ответить
Кацапцарап.
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17.04.2022 15:43 Ответить
А мости (всі, які були заміновані, й їх так ніхто й не підірвав), й досі служать оркам, сюди пруть війська, назад награбоване !
А підірвати Антонівській міст, місти в Чонгарі,й інші, знищити Керченський міст , це не дасть змоги не тільки не вивозити награбоване, а зроблять неможливим постачання зброї, харчів окупантам ! Але моя думка - зелене на це не піде, бо це порушить їхню з ху.лом домовленість про зливу всього півдня.
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17.04.2022 17:48 Ответить
Денисова , ГДЕ РЕЕСТРЫ УКРАДЕННЫХ КАЦАПАМИ АВТО ? Почему нет списков , марок авто, пробега , номера двигателя, фио владельца ?

почему до сих пор интерпол не занялся этим вопросом - тысячи машин вывезены в рашу - надо искать воров и перекупщиков , надо платить информаторам .
Вы только умный вид привыкли делать ‼️‼️‼️
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17.04.2022 18:39 Ответить
 
 