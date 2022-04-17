Окупанти у Запорізькій області готують провокації: Замальовують на техніці літери Z та встановлюють українські прапори

Російські окупанти готують провокації у Запорізькій області.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", - йдеться в повідомленні.

Також на Південнобузькому напрямку окупанти продовжували зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

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