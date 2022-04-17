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Окупанти у Запорізькій області готують провокації: Замальовують на техніці літери Z та встановлюють українські прапори

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Російські окупанти готують провокації у Запорізькій області.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", - йдеться в повідомленні.

Також на Південнобузькому напрямку окупанти продовжували зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

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Топ коментарі
+33
Не чего нового касапьё всю свою историю так делает во всех войнах и конфликтах.
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17.04.2022 19:29
+33
Провокації-це споконвічна практика кацапських свиней...
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17.04.2022 19:29
+33
Ну геть нічого не змінилось за всі роки українсько-кацапського протистояння. Раніше орки перевдягались у бійців УПА, тепер - перевдягаються у бійців ЗСУ. Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі. Мразота заліссянська...
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17.04.2022 19:30
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А може переходять вже на наш сторону )))
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17.04.2022 19:27 Відповісти
Не чего нового касапьё всю свою историю так делает во всех войнах и конфликтах.
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17.04.2022 19:29 Відповісти
Провокації-це споконвічна практика кацапських свиней...
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17.04.2022 19:29 Відповісти
Паляниця и ничего им не поможет.
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17.04.2022 19:30 Відповісти
На усій нашій техніці великими буквами "ПУТІН-*****" - і нехай маскуються.
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17.04.2022 19:43 Відповісти
Чудова пропозиція. На кшталт "паляниці".
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17.04.2022 20:24 Відповісти
Ну геть нічого не змінилось за всі роки українсько-кацапського протистояння. Раніше орки перевдягались у бійців УПА, тепер - перевдягаються у бійців ЗСУ. Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі. Мразота заліссянська...
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17.04.2022 19:30 Відповісти
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17.04.2022 19:34 Відповісти
Тут за а основу взята голова американского стаффорда, смелой, преданной и добродушной собаки. Не особо в тему по отношению к свинособачьим отродьям, больше подойдет подлая и ссыкливая порода
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17.04.2022 19:45 Відповісти
А що така порода існує?
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17.04.2022 19:49 Відповісти
Де кацап там брехня, брудна провокація та війна
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17.04.2022 19:34 Відповісти
Кацапи ніколи не воювали чесно. Кончена нація.
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17.04.2022 19:38 Відповісти
Точна кончені. Z є кінцевою літерою алфавіта.
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17.04.2022 19:44 Відповісти
Не факт, що провокацію. Можуть спробувати під'їхати до нашого блокпосту і вальнути впритул. Вони так у 2014 на Донбасі робили, потім 25 лютого на Оболонь в Києві так заскочили. БТРи однакові, пікселі вночі всі схожі.
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17.04.2022 19:48 Відповісти
ніфуя, запорізці на таке фцфло не поведуться - знищадь прямо на підході -ми тут своїх заємо
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17.04.2022 20:10 Відповісти
свинособачье рыло не сотрешь
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17.04.2022 20:43 Відповісти
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17.04.2022 20:52 Відповісти
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17.04.2022 22:01 Відповісти
Дівчина із Запоріжжя організувала у Південній Кореї підтримку Україні:

https://www.youtube.com/watch?v=9HA-1MFPKIM

https://www.youtube.com/watch?v=tuH7LnCGBjU&t=137s
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17.04.2022 22:42 Відповісти
 
 