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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27087)

Одна особа загинула внаслідок обстрілу Криворізького району на Дніпропетровщині, - облрада

війна

Російські окупанти обстріляли околиці Криворізького району на Дніпропетровщині, загинула одна особа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, наразі кордони Дніпропетровщини захищені. Вся інфраструктура працює.

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17.04.2022 23:04 Відповісти
 
 