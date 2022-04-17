Одна особа загинула внаслідок обстрілу Криворізького району на Дніпропетровщині, - облрада
Російські окупанти обстріляли околиці Криворізького району на Дніпропетровщині, загинула одна особа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, наразі кордони Дніпропетровщини захищені. Вся інфраструктура працює.
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показати весь коментар17.04.2022 23:04 Відповісти Мені подобається 4
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