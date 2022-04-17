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Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську. ФОТОрепортаж

16 квітня російські окупанти обстрілювали місто Лисичанськ та влучили у нафтове підприємство, в результаті чого здійнялась пожежа.

Фото опублікувало видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС.

Також читайте: Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, – Луганська ОВА

Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську 01
Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську 02
Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську 03
Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську 04

Автор: 

Лисичанськ (315) обстріл (28657) пожежа (4340)


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Топ коментарі
+17
Ну горить ...ну і що?..Горить кругом по Україні 50 днів...Коли буде горіти в сраній Рязані?
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17.04.2022 18:07
+7
It looks like Armageddon(((
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17.04.2022 18:06
+7
можно. даже нодо. пусть просрутся.
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17.04.2022 18:11
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It looks like Armageddon(((
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17.04.2022 18:06 Відповісти
yes. its bad.
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17.04.2022 18:10 Відповісти
Ну горить ...ну і що?..Горить кругом по Україні 50 днів...Коли буде горіти в сраній Рязані?
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17.04.2022 18:07 Відповісти
Ніззя,щоб не "спровокувати".
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17.04.2022 18:09 Відповісти
можно. даже нодо. пусть просрутся.
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17.04.2022 18:11 Відповісти
нема чим
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17.04.2022 18:36 Відповісти
на жаль.... може в поставках Ленд-Лізу щось буде...
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17.04.2022 19:42 Відповісти
Та да.. Асфальтом не дістати...
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17.04.2022 20:50 Відповісти
В военкомат прилетело семь таких маленьких ракет Молотова, я думаю при желании можно и на местах организовать поджоги нефтебаз **********.
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08.05.2022 00:13 Відповісти
На фуй кацап!
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17.04.2022 18:16 Відповісти
А далі може бути так. Після звільнення воєнним шляхом всієї території України кацапи відмовляться платити репарації. А це означає що мир наступити не може. Конфлікт буде заморожено так само як вони заморозили "ОРДЛО". І тоді ми, гібридно, почнемо системне винищення промислових обєктів що знаходиться вздовж кордону, що робили вони з території РФ та ОРДЛО протягом останніх восьми років. Таким чином ми все повернемо їм взад. Сумарна дія санкцій та регулярних обстрілів паралізує економіку ***********. І їм таки доведеться виплачувати репарації.
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17.04.2022 18:15 Відповісти
на ютубі був якийсь допис з цими жахливими кадрами,і я був шокований,що в коментарях були самі кремлеботи,або кацапські зомбі.Від того бруду,що я там начитався,хочеться проблюватися.Це не люди,це породження геєнни.
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17.04.2022 18:46 Відповісти
Фотки вышли эпичные. Но горит там по сути мелочь, остатки. Там всё было эвакуировано давно, та и обстреливалось до этого не раз, это почти на линии фронта, близко.
Лишь бы нефть не подорожала, как после подобных фото а Сауд.Аравии)
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17.04.2022 18:49 Відповісти
там нечего было из нефтеперерабатывающего оборудования вывозить,так как ЗАО Линник некогда ОАО Лисичанский НПЗ благодаря выблюдку кучме стал принадлежать каZапам -Публичное акционерное общество НК Роснефть. Они его намеренно уже с 2008 года планомерно разрушали-@андонили, видать твари знали, что рано или поздно быть войне.
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17.04.2022 19:20 Відповісти
 
 