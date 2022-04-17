Наслідки обстрілу російськими окупантами нафтового підприємства у Лисичанську. ФОТОрепортаж

16 квітня російські окупанти обстрілювали місто Лисичанськ та влучили у нафтове підприємство, в результаті чого здійнялась пожежа.

Фото опублікувало видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС.

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