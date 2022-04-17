Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске. ФОТОрепортаж

16 апреля российские оккупанты обстреливали город Лисичанск и попали в нефтяное предприятие, в результате чего произошел пожар.

Фото опубликовало издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ранее глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.

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