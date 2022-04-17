РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4290 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 803 15

Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске. ФОТОрепортаж

16 апреля российские оккупанты обстреливали город Лисичанск и попали в нефтяное предприятие, в результате чего произошел пожар.

Фото опубликовало издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ранее глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай. ФОТО

Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске 01
Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске 02
Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске 03
Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске 04

Северодонецк (333) обстрел (27336) пожар (5959)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Ну горить ...ну і що?..Горить кругом по Україні 50 днів...Коли буде горіти в сраній Рязані?
показать весь комментарий
17.04.2022 18:07
+7
It looks like Armageddon(((
показать весь комментарий
17.04.2022 18:06
+7
можно. даже нодо. пусть просрутся.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
It looks like Armageddon(((
показать весь комментарий
17.04.2022 18:06 Ответить
yes. its bad.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:10 Ответить
Ну горить ...ну і що?..Горить кругом по Україні 50 днів...Коли буде горіти в сраній Рязані?
показать весь комментарий
17.04.2022 18:07 Ответить
Ніззя,щоб не "спровокувати".
показать весь комментарий
17.04.2022 18:09 Ответить
можно. даже нодо. пусть просрутся.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:11 Ответить
нема чим
показать весь комментарий
17.04.2022 18:36 Ответить
на жаль.... може в поставках Ленд-Лізу щось буде...
показать весь комментарий
17.04.2022 19:42 Ответить
Та да.. Асфальтом не дістати...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:50 Ответить
В военкомат прилетело семь таких маленьких ракет Молотова, я думаю при желании можно и на местах организовать поджоги нефтебаз **********.
показать весь комментарий
08.05.2022 00:13 Ответить
На фуй кацап!
показать весь комментарий
17.04.2022 18:16 Ответить
А далі може бути так. Після звільнення воєнним шляхом всієї території України кацапи відмовляться платити репарації. А це означає що мир наступити не може. Конфлікт буде заморожено так само як вони заморозили "ОРДЛО". І тоді ми, гібридно, почнемо системне винищення промислових обєктів що знаходиться вздовж кордону, що робили вони з території РФ та ОРДЛО протягом останніх восьми років. Таким чином ми все повернемо їм взад. Сумарна дія санкцій та регулярних обстрілів паралізує економіку ***********. І їм таки доведеться виплачувати репарації.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:15 Ответить
на ютубі був якийсь допис з цими жахливими кадрами,і я був шокований,що в коментарях були самі кремлеботи,або кацапські зомбі.Від того бруду,що я там начитався,хочеться проблюватися.Це не люди,це породження геєнни.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:46 Ответить
Фотки вышли эпичные. Но горит там по сути мелочь, остатки. Там всё было эвакуировано давно, та и обстреливалось до этого не раз, это почти на линии фронта, близко.
Лишь бы нефть не подорожала, как после подобных фото а Сауд.Аравии)
показать весь комментарий
17.04.2022 18:49 Ответить
там нечего было из нефтеперерабатывающего оборудования вывозить,так как ЗАО Линник некогда ОАО Лисичанский НПЗ благодаря выблюдку кучме стал принадлежать каZапам -Публичное акционерное общество НК Роснефть. Они его намеренно уже с 2008 года планомерно разрушали-@андонили, видать твари знали, что рано или поздно быть войне.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:20 Ответить
 
 