Кожен третій житель Швейцарії підтримує вступ країни в НАТО, - опитування
Російська агресія проти України посилила підтримку співпраці з НАТО в Швейцарії
Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування опублікувало швейцарське видання Blik.
За його даними, 56% швейцарців виступають за тіснішу співпрацю з НАТО. При цьому 35% опитаних активно його підтримують, а 21% - частково.
Збільшення витрат на оборону підтримують 55% учасників опитування.
Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії.
При цьому вступ Швейцарії в НАТО підтримує 33% жителів країни.
Ще однією несподіванкою опитування, зазначає видання, стала підтримка швейцарцями постачання зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% опитаних, допускають таку можливість - 8%. При цьому 62% громадян країни вимагають, щоб уряд відправив українцям каски і бронежилети.
Що стосується санкцій проти Росії, то 58% швейцарців вважають, що введеними обмеженнями їх країна не порушила нейтралітет. За ембарго на російську нафту і газ 62% опитаних.
Будь ласка, зачекайте...
Як ви вважаєте, чому останній раз бойові дії на землі Швейцарії були у 1845 році?
І навіть ця війна була громадянською, а не нападом іноземної держави.
Я чудово знаю за що воює український народ.
Тільки слідкуючи за сьогоднішніми подіями, виникає стала асоціація Італії і Ватикану.
Ніби одна територія, ніяких кордонів але це дві абсолютно різні держави.
Але між ними консенсусу і взаєморозуміння значно більше, аніж між Україною і народом з однієї сторони і віртуальною державою на Банковій, окупованою чинними політичними керівниками з іншої.
Тепер довимахувались про НАТО - скоро весь світ буде НАТО.
Це ж треба - так довести країну, яка другу світову пережила в центрі Європи, як нейтральна і яку Гітлер не зачепив....
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Они никогда не получат эту систему.
Их руки по локоть в еврейской крови.
Ни за какие деньги не получат.
Слава нації
Смерть москалям