УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10624 відвідувача онлайн
Новини
3 358 32
НАТО (6210) членство в НАТО (1646) Швейцарія (842)

Кожен третій житель Швейцарії підтримує вступ країни в НАТО, - опитування

швейцарія

Російська агресія проти України посилила підтримку співпраці з НАТО в Швейцарії

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування опублікувало швейцарське видання Blik.

За його даними, 56% швейцарців виступають за тіснішу співпрацю з НАТО. При цьому 35% опитаних активно його підтримують, а 21% - частково.

Збільшення витрат на оборону підтримують 55% учасників опитування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії

Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії.

При цьому вступ Швейцарії в НАТО підтримує 33% жителів країни.

Ще однією несподіванкою опитування, зазначає видання, стала підтримка швейцарцями постачання зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% опитаних, допускають таку можливість - 8%. При цьому 62% громадян країни вимагають, щоб уряд відправив українцям каски і бронежилети.

Що стосується санкцій проти Росії, то 58% швейцарців вважають, що введеними обмеженнями їх країна не порушила нейтралітет. За ембарго на російську нафту і газ 62% опитаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарська влада заарештувала в Альпах апартаменти російського олігарха

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Виглядає що єдинна країна на території Європи, яка не бажає вступу до НАТО, це ОПУ на Банковій 11
показати весь коментар
18.04.2022 02:51
+5
Ну що кацапи? Хотіли щоб НАТО не розширювалося? Щоб росіян не обіжали в світі? Тепер можете соснути болт у путлєра.
показати весь коментар
18.04.2022 02:52
+4
Знищити швейцарскі банки рівнозначно оголошенню війни усьому світу, включаючи КНР і КНДР
показати весь коментар
18.04.2022 02:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім Австрія забажає...
показати весь коментар
18.04.2022 02:45 Відповісти
Дехто каже що швейцарська армія дуже сильна. Хоча незрозуміло чим. В них ні ппо немає, ні авіації, ні бронітехніки. Як би така армія боролась проти авіаційних і ракетних ударів? Чи готові швейцарці до прильотів ракет по містаз. От знищив би ворог банки, чи підприємства, що тоді би було?
показати весь коментар
18.04.2022 02:50 Відповісти
Знищити швейцарскі банки рівнозначно оголошенню війни усьому світу, включаючи КНР і КНДР
показати весь коментар
18.04.2022 02:54 Відповісти
Банки не тільки в Швейцарії.
показати весь коментар
18.04.2022 02:57 Відповісти
Ви можливо не повірите, але банки, як і їхні клієнти, бувають різними.
Як ви вважаєте, чому останній раз бойові дії на землі Швейцарії були у 1845 році?
І навіть ця війна була громадянською, а не нападом іноземної держави.
показати весь коментар
18.04.2022 03:46 Відповісти
З тими ж нацистами Швейцарія співпрацювала і видавала євреїв.Який сенс було туди багаточисельні війська відправляти? Вони не були ворогами,як французи,для німців.Та й Швейцарія немає бойового досвіду.Без цього армії сильні не можуть бути.Та ж Франція,чи Німеччина має.Німеччина в Іраку воювала,а Франція також постійно веде військові операції.
показати весь коментар
18.04.2022 04:29 Відповісти
У Швейцарії не обов'язково вказувати свої повні паспортні дані при відкритті валютних рахунків. Рахунки можуть бути і номерними і тоді важко дізнатися, хто їхній реальний Власник. Саме тому швейцарські банки такі цінні для деяких клієнтів.
показати весь коментар
18.04.2022 06:49 Відповісти
Є в них і авіація, і ппо- яке ще, до речі, під час другої світової збивало всі військові літаки, що залітали на її теріторію, і люфтваффе, і союзників. А бронетехніка не так важлива в умовах їх ландшафту. І військова служба доя всіх обов'язкова, і дозволено зброю зберігати. І до недавнього часу по закону були бомбосховища, розраховані на все населення країни.
показати весь коментар
18.04.2022 04:00 Відповісти
Нормальних F-18,25 літаків,це ніщо.А що до ппо.то там немає нічого подібного.до с-300 і патріот.Танки все одно важливі,там дороги рівнесенькі.В них армія набагато слабкіша за українську.А враховуючи територію.то з 1000-1500 ракет випущених по них,би їх можливо і деморалізувало. Я не хочу нікого принизити,але без техніки самими солдатами не можливо перемогти.
показати весь коментар
18.04.2022 04:58 Відповісти
все у нас есть. а еще оружие в каждом доме
показати весь коментар
18.04.2022 07:04 Відповісти
Ракетно-артиллерийский зенитный комплекс стоит в гараже у каждого уважающего себя швейцарца, а у всякой домохозяйки вместо робота-пылесоса есть крупнокалиберный пулемет
показати весь коментар
18.04.2022 08:26 Відповісти
Стрілецька зброя є. Але авіацвх і іншоїиважкох зброї не багато.
показати весь коментар
18.04.2022 12:54 Відповісти
Виглядає що єдинна країна на території Європи, яка не бажає вступу до НАТО, це ОПУ на Банковій 11
показати весь коментар
18.04.2022 02:51 Відповісти
Не надоїло ще одне і то саме? За що наша Україна воює зараз? За європейські цінності,за НАТО, за демократію, за цивілізований світ, за право вибирати на чесних виборах.
показати весь коментар
18.04.2022 02:57 Відповісти
Воюет народ Украины, а не клоуны с Банковой. Это разные вещи.
показати весь коментар
18.04.2022 04:28 Відповісти
????
Я чудово знаю за що воює український народ.
Тільки слідкуючи за сьогоднішніми подіями, виникає стала асоціація Італії і Ватикану.
Ніби одна територія, ніяких кордонів але це дві абсолютно різні держави.
Але між ними консенсусу і взаєморозуміння значно більше, аніж між Україною і народом з однієї сторони і віртуальною державою на Банковій, окупованою чинними політичними керівниками з іншої.
показати весь коментар
18.04.2022 04:38 Відповісти
настрої сильно змінилися,більшисть хоче тіснішої співпраці з альянсом,думки про повноправне членство можуть змінитися за два тижні ,як це відбулося з фінами..
показати весь коментар
18.04.2022 08:46 Відповісти
як ви, троляки, особливо троляки не під українськими прапорами, вже задовбали. вступу України до НАТО в першу чергу не бажає НАТО. і вже не важливо, що і хто хоче в Україні, якщо саме НАТО не збирається приймати в альянс Україну ні за яких умов.
показати весь коментар
18.04.2022 10:22 Відповісти
Ну що кацапи? Хотіли щоб НАТО не розширювалося? Щоб росіян не обіжали в світі? Тепер можете соснути болт у путлєра.
показати весь коментар
18.04.2022 02:52 Відповісти
и опять их возьмут, а нас нет...
показати весь коментар
18.04.2022 02:58 Відповісти
Спочатку вони довимахувались про Бандеру - бандерівцями стала вся Україна.
Тепер довимахувались про НАТО - скоро весь світ буде НАТО.

Це ж треба - так довести країну, яка другу світову пережила в центрі Європи, як нейтральна і яку Гітлер не зачепив....
показати весь коментар
18.04.2022 03:01 Відповісти
Гітлер не зайшов туди не тому, що такий добрий, а тому, що ціна такого "заходу" для нього б виявилася завеликою.
показати весь коментар
18.04.2022 03:13 Відповісти
Ось тобі і "нейтралітет"...
показати весь коментар
18.04.2022 03:37 Відповісти
Їх з 30% візьмуть уНАТО. А нас із 95% -дзуськи.
показати весь коментар
18.04.2022 04:47 Відповісти
Вибачаюсь-30%швейцарців і наших 95% але вступлять вони.
показати весь коментар
18.04.2022 04:49 Відповісти
Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії.
-------
Они никогда не получат эту систему.
Их руки по локоть в еврейской крови.
Ни за какие деньги не получат.
показати весь коментар
18.04.2022 04:58 Відповісти
Тогда Нептунов купят 👍
показати весь коментар
18.04.2022 06:06 Відповісти
у ваших руки по уши в украинской крови, и ваши передали совку ядерную технолонию.
показати весь коментар
18.04.2022 10:44 Відповісти
Аби гниль касабська не розповзалась по всьому світу.
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
18.04.2022 05:31 Відповісти
Що не кажіть, а ***** все ж геніальний політик!! Вже не тільки Фінляндія та Швеція, а навіть Швейцарія прагне до НАТО
показати весь коментар
18.04.2022 07:15 Відповісти
 
 