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Лисичанськ (313) обстріл (27098) патрульна поліція (1431) Гайдай ЛОГА (921)

Унаслідок артобстрілу Лисичанська кілька російських снарядів влучили в будівлю патрульної поліції, шістьох співробітників поранено, - Гайдай

поліція,обстріл

Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську Луганської області, внаслідок цього 6 співробітників травмовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів влучили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав Гайдай.

Також дивіться: Окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків, є вбиті та постраждалі, - Гайдай. ФОТО

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